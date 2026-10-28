Szőnyeg szélére állítaná Ursula von der Leyent az Európai Ügyészség vezetője

Laura Codruța Kövesi, az Európai Ügyészség (EPPO) pénteken távozó vezetője szerint az uniós intézményt lassan megölik, mert végzi a munkáját. A Politicónak adott interjújában a krónikus forráshiányt, a jogi keretek felülvizsgálatának késlekedését és a bonyolult bürokráciát nevezte meg fő problémaként. Úgy látja, hogy egyes politikusok a törvény felett állónak hiszik magukat. A lap értesülése szerint Ursula von der Leyen a Pfizergate-ügyben mindeddig nem tett személyesen vallomást, a Bizottság ugyanakkor azt állítja, hogy az elnök mindig együttműködő volt. Kövesi a legsúlyosabb megfélemlítési kísérletnek a görög kormány fellépését tartja, Magyarország tervezett csatlakozását pedig azért fogadja kétkedve, mert a Bizottság a szükséges költségvetésnek csak a felét javasolta.

Az Európai Ügyészség (EPPO) távozó vezetője, Laura Codruța Kövesi szerint az uniós intézmény munkáját rendszerszinten aláássák. A szervezet alulfinanszírozott, miközben politikusok próbálják akadályozni a nyomozásokat, ráadásul Ursula von der Leyen sem tett még személyes vallomást a Pfizer-ügyben – írta meg a Politico.

Az úgynevezett Pfizergate-ügyben – amelyet 2024-ben vett át az EPPO a belga hatóságoktól – az Európai Bizottság elnökét közfeladatokba való beavatkozás, SMS-ek megsemmisítése, korrupció és összeférhetetlenség gyanújával vizsgálják. A nyomozásban érintett, névtelenséget kérő forrás szerint Von der Leyen mindeddig nem jelent meg személyesen az ügyészségen vallomástételre. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, hogy

az intézmény bizonyíthatóan széles körben együttműködött az EPPO-val, és az elnök mindig nagyon együttműködő volt a hivatali kötelezettségei és elfoglaltságai szabta kereteken belül.

Kövesi konkrét ügyet nem kommentált, de annyit megjegyzett, hogy szerinte „egyes politikusok úgy gondolják, a törvény felett állnak”. Korábban arról beszélt, hogy többször is kikérdezte volna von der Leyent.

A pénteken leköszönő főügyész a Politicónak adott interjújában úgy fogalmazott, aggódik amiatt, hogy az EPPO-t lassan megölik, mert végzi a munkáját. Három fő problémaként

a krónikus forráshiányt,

a szervezet jogi kereteinek felülvizsgálatában tapasztalható késlekedést,

valamint a bürokratikus struktúra bonyolultságát nevezte meg.

Ez utóbbi szerinte az ügyészek életének megnehezítéséről szóló végtelen vitákhoz vezet.

Egyes tagállamokban is baj van

Kövesi szerint hivatali ideje alatt a legkirívóbb megfélemlítési kísérlet Görögországban történt. Ott tavaly agrártámogatási botrány robbant ki, ami miatt több miniszter és államtitkár lemondott, négy kormánypárti képviselő ellen pedig jelenleg is bírósági eljárás folyik. Tavaly májusban az EPPO hivatalos panaszt nyújtott be a Bizottságnál, mivel a görög kormány megpróbálta megakadályozni, hogy az uniós ügyészek görög parlamenti képviselők ellen nyomozzanak, a görög Legfelsőbb Bírói Tanács pedig megtagadta az EPPO-hoz kirendelt ügyészek mandátumának meghosszabbítását. Kövesi figyelmeztetett, hogy

mindez az uniós források csökkentését vonhatja maga után Görögország számára.

A főügyész a költségvetési korlátok más tagállamokra gyakorolt hatásáról is beszélt, jelezve, hogy

Magyarország 2026 augusztusában jelezte csatlakozási szándékát az EPPO-hoz, ám Kövesi szkeptikus a működés eredményességét illetően, mivel az Európai Bizottság a szükséges költségvetésnek csak a felét javasolta.

Lengyelországban pedig az EPPO az óriási várakozások ellenére nem tudta teljesíteni az ígéreteit. A szervezet emellett az Európai Parlament egykori Identitás és Demokrácia frakciójának több mint négymillió eurós visszaélési ügyét is vizsgálja; a tartozásokat az Európai Patrióták frakciójának – beleértve Marine Le Pen pártját – kell majd megfizetnie.

Kövesi úgy véli, utódja, Andrés Ritter számára a legnagyobb kihívást az EPPO függetlenségének és hitelességének megőrzése jelenti majd.

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