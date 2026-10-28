Újabb magyar borra tett plecsnit az Európai Unió

A Sümeg/Sümegi megjelölés a Csabrendek, Sümeg és Sümegprága területéről származó borokra vonatkozik.

A térség fehérborait elsősorban citrusos jegyek, míg a rozé- és vörösborokat málna- és szederaromák jellemzik. A borok karakteres ásványosságát a terület tengeri eredetű mészkőalapkőzete adja.

Az eredetvédelemhez szigorú termelési előírások kapcsolódnak:

a szőlőt kizárólag kézzel lehet szüretelni, a borkészítés során pedig a feldolgozástól az érlelésig meghatározott technológiai követelményeket kell betartani.

Az uniós oltalom célja, hogy a földrajzi eredethez kötődő minőséget és hagyományos termelési módszereket megőrizze, valamint megakadályozza a védett elnevezések jogosulatlan használatát.

A Bizottság egyúttal a Cigeľská prírodná minerálna voda nevű szlovák természetes ásványvíz eredetvédelmét is jóváhagyta. A Lengyelország közelében található forrásból származó víz magas ásványianyag-tartalmáról és sós ízéről ismert, palackozása az 1940-es években kezdődhetett.

Az új elnevezések az EU eAmbrosia adatbázisába kerülnek, amely már több mint 3900 védett terméknevet tartalmaz.

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