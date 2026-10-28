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Zöld utat adott Brüsszel Magyarország közel 2000 milliárd forintos hitelfelvételének a SAFE-ből
Uniós források

Zöld utat adott Brüsszel Magyarország közel 2000 milliárd forintos hitelfelvételének a SAFE-ből

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Az Európai Bizottság szerdán jóváhagyta Magyarország 5,4 milliárd eurós, mintegy 2000 milliárd forintos védelmi beruházási tervét az uniós SAFE-hitelprogram keretében. Brüsszel ezzel az utolsó, még elbírálás alatt álló nemzeti tervet is elfogadta, a pénz folyósításához azonban az Európai Unió Tanácsának jóváhagyása is szükséges. Az Orbán-kormány eredetileg 17,4 milliárd eurót igényelt, az Európai Bizottság azonban hosszú ideig nem fogadta el a tervet, többek között a beszerzési költségekkel kapcsolatos aggályok miatt. A Magyar Péter vezette kormány a korábbi tervek felülvizsgálata után saját döntésével az eredetileg elkülönített 16,2 milliárd eurós keret harmadára csökkentette az igényt. A kedvezményes, de visszafizetendő hitel első, legfeljebb 15 százalékos előlege a tanácsi jóváhagyás és a hitelszerződés megkötése után érkezhet.

Az Európai Bizottság szerdán jóváhagyta Magyarország 5,4 milliárd eurós, mintegy 2000 milliárd forintos védelmi beruházási tervét az uniós SAFE-hitelprogram keretében

– jelentette be Thomas Regnier bizottsági szóvivő az Euronews szerint.

A döntéssel az utolsó, még elbírálás alatt álló nemzeti terv is zöld utat kapott Brüsszeltől, a források folyósításához azonban az Európai Unió Tanácsának jóváhagyása is szükséges.

A szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján közölte, hogy az Európai Bizottság reggel elfogadta a magyar tervet, amelyet most a tagállamok képviselőiből álló Európai Tanács elé terjesztenek. A jóváhagyást követően a hitelmegállapodás megkötése és a folyósítás következhet. Regnier szerint a nemzeti tervek elbírálásának lezárásával mintegy 21 milliárd euró marad felhasználható a SAFE eredeti, 150 milliárd eurós keretéből, amelyre a tagállamok később újabb igényeket nyújthatnak be.

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A magyar hitel jóváhagyását hosszú egyeztetéssorozat előzte meg:

az Orbán-kormány eredetileg 17,4 milliárd eurós igényt nyújtott be, amelyből Brüsszel 16,2 milliárd eurós keretet különített el Magyarországnak, de ebben például 2 milliárd eurónyi államkötvény is szerepelt.

A Bizottság azonban sokáig nem fogadta el a magyar beruházási tervet, többek között a tervezett beszerzések költségeivel kapcsolatos aggályok miatt. A Portfolio-n korábban írtunk róla, hogy Magyarország maradt az egyetlen olyan igénylő, amelynek terve még nem kapott bizottsági jóváhagyást, miközben más országokban már megkezdődtek a kifizetések.

A Magyar Péter vezette kormány a korábbi beszerzési tervek felülvizsgálatát követően jelentősen csökkentette az igényelt összeget:

júliusban még nagyjából 10 milliárd eurós hitelfelvétel lehetősége merült fel, szeptember végén azonban Brüsszel már az 5,4 milliárd eurós végleges magyar igényt erősítette meg.

A védelmi beruházások felülvizsgálata a Honvédelmi Minisztérium és a 4iG között még az áprilisi választások előtt megkötött, 1311 milliárd forintos, 2035-ig szóló keretszerződést is érintette, amelynek keretében a vállalat már 38 milliárd forintos előlegszámlát is benyújtott. Magyar Péter miniszterelnök májusban bejelentette a megállapodás teljes körű felülvizsgálatát, augusztusban pedig a 4iG-csoport valamennyi korábbi állami szerződésére kiterjedő átvilágítást rendelt el. Egyelőre nem ismert, hogy az eredeti keretszerződés mely elemei maradtak meg, illetve szerepelnek-e a most jóváhagyott SAFE-tervben, de a miniszterelnök azt ígérte korábban, hogy felmondják az Orbán-kormány által teljes titokban megkötött szerződést.

A most megítélt összeg az eredetileg Magyarországnak elkülönített összeg mindössze egyharmada. A csökkentésről a magyar kormány döntött, nem az Európai Bizottság vonta el a különbözetet, és Magyar Péter arról beszélt, hogy bár kedvező hitelről van szó, ettől ez még adósságot jelentene.

A SAFE az Európai Unió 150 milliárd eurós, hosszú lejáratú és kedvezményes finanszírozást biztosító védelmi hitelprogramja, amely elsősorban a közös fegyverbeszerzéseket és az európai hadiipar fejlesztését támogatja.

Ahogy már a miniszterelnököt idézve jeleztük, a források nem vissza nem térítendő támogatások, hanem visszafizetendő kölcsönök, amelyekhez szigorú beszerzési feltételek kapcsolódnak.

A kritériumok között szerepel, hogy a beszerzett eszközök komponensköltségének legalább 65 százalékát az EU-ból, Ukrajnából vagy a meghatározott európai partnerországokból kell biztosítani.

A magyar hitel első, legfeljebb 15 százalékos előlege a tanácsi jóváhagyás és a hitelszerződés megkötése után válhat folyósíthatóvá. Ez várhatóan már november közepére megtörténhet, mivel a következő pénzügyminiszteri ülés – ahol jóváhagyhatják a Tanácsban –, az Ecofin november 9-én lesz.

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