12°C erősen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Bármikor lekapcsolhatják Európát az Egyesült Államok gigacégei: nagy lépést akarnak Brüsszelben
Uniós források

Bármikor lekapcsolhatják Európát az Egyesült Államok gigacégei: nagy lépést akarnak Brüsszelben

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Európának nem szabad lemondania a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modellek (AI) fejlesztéséről, a kontinensnek ugyanis minden technológiai adottsága megvan ahhoz, hogy felvegye a versenyt az amerikai óriásvállalatokkal. Ezt vallja az Európai Bizottság által támogatott fejlesztési konzorcium vezetője, aki szerint a lemaradás hátterében elsősorban a befektetések hiánya és a helyi cégek kockázatkerülése áll - tudósított a Financial Times.

Bár Brüsszelben a hangsúly egyre inkább a mesterséges intelligencia gazdasági alkalmazására helyeződik át, komoly aggodalomra ad okot, hogy a kontinens behozhatatlan hátrányba kerül az olyan amerikai technológiai óriásokkal szemben, mint az OpenAI, a Google vagy az Anthropic.

Az uniós döntéshozók ezért igyekeznek helyzetbe hozni a hazai fejlesztőcégeket, hogy növeljék az unió versenyképességét és csökkentsék az amerikai technológiától való függőséget.

Uljan Sharka, az olasz Domyn alapító-vezérigazgatója szerint Európának még mindig van esélye arra, hogy a technológiai élvonalba tartozzon. Az ő vállalata vezeti azt az Europa nevű konzorciumot, amely az Európai Bizottság AI-stratégiájának részeként egy saját, nyílt forráskódú, élvonalbeli modell kifejlesztésén dolgozik. A cég már meg is kezdte a rendszer betanítását az európai szuperszámítógépes infrastruktúrán, és a tervek szerint az egyéves határidő lejárta előtt, júniusban be is mutatják azt.

AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A cégvezető a Financial Timesnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy

Még több Uniós források

Megakadt Kanada uniós társult tagsága, de ettől még az EU hozzáférhet az olcsó nyersanyagokhoz

Zöld utat adott Brüsszel Magyarország közel 2000 milliárd forintos hitelfelvételének a SAFE-ből

Megszületett a német–francia nagy paktum, Brüsszel azonnal visszavágott

technológiai szempontból Európának minden eszköze és lehetősége megvan a sikeres piaci szerepléshez.

Sharka szerint a kontinens jelentős előrelépést tett a fejlett AI-modellek betanításához szükséges számítási kapacitások kiépítésében. Emellett a nyelvi sokszínűség és az ipari szakértelem komoly versenyelőnyt jelent a rendszerek tanításához szükséges adatok terén. Az egyetlen korlátot maga Európa jelenti azzal, hogy nem fektet be elegendő tőkét a szektorba.

Sharka óva intett attól, hogy az európai szereplők kizárólag a kész technológiára épülő szoftverek és alkalmazások gyártására összpontosítsanak, miközben magát az alaptechnológiát külföldi vállalatoktól szerzik be. Egy szemléletes hasonlattal élve rámutatott, hogy hiába vannak valakinek a világ legjobb gyárai, ha nincs elég áram, nem tud termelni. Ha Európa csak szoftvereket épít, a külső szolgáltatók bármikor "lekapcsolhatják az áramot", így a saját jövőnk feletti kontroll megtartásához elengedhetetlen a mindenki számára hozzáférhető, nyílt forráskódú alapmodellek birtoklása.

Deep Tech 2026
Kutatás, ipar, tőke: hol születnek a következő évtized nagy üzleti lehetőségei? November 18-án érkezik a Portfolio első deep tech konferenciája, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A technológiai függetlenséghez azonban a helyi vállalatok szemléletváltására is szükség van szerinte. Az európai cégvezetők ugyanis gyakran a már bejáratott szilícium-völgyi beszállítókat részesítik előnyben a fiatalabb hazai versenytársakkal szemben. Sharka szerint

a valódi szűk keresztmetszetet az jelenti, hogy a technológiai döntéshozók túlságosan kockázatkerülők, pedig a magánszektor tőkéjének átcsoportosítása és a hazai fejlesztések vásárlása alapvető feltétele az európai technológiai szektor növekedésének.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Belenyúl a lakáspiacba a kormány, a szakértők már látják a Wekerle Plusz buktatóit
Tisza-kormány: Csehországba látogat Magyar Péter és 8 minisztere, sorra jönnek az új fejlesztési programok
Megszületett a német–francia nagy paktum, Brüsszel azonnal visszavágott
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility