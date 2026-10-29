Bármikor lekapcsolhatják Európát az Egyesült Államok gigacégei: nagy lépést akarnak Brüsszelben

Bár Brüsszelben a hangsúly egyre inkább a mesterséges intelligencia gazdasági alkalmazására helyeződik át, komoly aggodalomra ad okot, hogy a kontinens behozhatatlan hátrányba kerül az olyan amerikai technológiai óriásokkal szemben, mint az OpenAI, a Google vagy az Anthropic.

Az uniós döntéshozók ezért igyekeznek helyzetbe hozni a hazai fejlesztőcégeket, hogy növeljék az unió versenyképességét és csökkentsék az amerikai technológiától való függőséget.

Uljan Sharka, az olasz Domyn alapító-vezérigazgatója szerint Európának még mindig van esélye arra, hogy a technológiai élvonalba tartozzon. Az ő vállalata vezeti azt az Europa nevű konzorciumot, amely az Európai Bizottság AI-stratégiájának részeként egy saját, nyílt forráskódú, élvonalbeli modell kifejlesztésén dolgozik. A cég már meg is kezdte a rendszer betanítását az európai szuperszámítógépes infrastruktúrán, és a tervek szerint az egyéves határidő lejárta előtt, júniusban be is mutatják azt.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

A cégvezető a Financial Timesnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy

technológiai szempontból Európának minden eszköze és lehetősége megvan a sikeres piaci szerepléshez.

Sharka szerint a kontinens jelentős előrelépést tett a fejlett AI-modellek betanításához szükséges számítási kapacitások kiépítésében. Emellett a nyelvi sokszínűség és az ipari szakértelem komoly versenyelőnyt jelent a rendszerek tanításához szükséges adatok terén. Az egyetlen korlátot maga Európa jelenti azzal, hogy nem fektet be elegendő tőkét a szektorba.

Sharka óva intett attól, hogy az európai szereplők kizárólag a kész technológiára épülő szoftverek és alkalmazások gyártására összpontosítsanak, miközben magát az alaptechnológiát külföldi vállalatoktól szerzik be. Egy szemléletes hasonlattal élve rámutatott, hogy hiába vannak valakinek a világ legjobb gyárai, ha nincs elég áram, nem tud termelni. Ha Európa csak szoftvereket épít, a külső szolgáltatók bármikor "lekapcsolhatják az áramot", így a saját jövőnk feletti kontroll megtartásához elengedhetetlen a mindenki számára hozzáférhető, nyílt forráskódú alapmodellek birtoklása.

Deep Tech 2026 Kutatás, ipar, tőke: hol születnek a következő évtized nagy üzleti lehetőségei? November 18-án érkezik a Portfolio első deep tech konferenciája, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

A technológiai függetlenséghez azonban a helyi vállalatok szemléletváltására is szükség van szerinte. Az európai cégvezetők ugyanis gyakran a már bejáratott szilícium-völgyi beszállítókat részesítik előnyben a fiatalabb hazai versenytársakkal szemben. Sharka szerint

a valódi szűk keresztmetszetet az jelenti, hogy a technológiai döntéshozók túlságosan kockázatkerülők, pedig a magánszektor tőkéjének átcsoportosítása és a hazai fejlesztések vásárlása alapvető feltétele az európai technológiai szektor növekedésének.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images