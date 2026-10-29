Megakadt Kanada uniós társult tagsága, de ettől még az EU hozzáférhet az olcsó nyersanyagokhoz

Németország, Franciaország és több más uniós tagállam ellenállása miatt egyelőre lekerült a napirendről Kanada társult EU-tagságának hivatalos elindítása. A csütörtökön kezdődő EU–Kanada-csúcson így már nem az új státusz létrehozásáról döntenek, hanem arról, hogyan dolgozzák ki 2027-ig a két fél szorosabb együttműködésének kereteit, amelyek akár egy Európai Gazdasági Térséghez hasonló konstrukcióhoz is vezethetnek.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptemberben még azt jelentette be, hogy Brüsszel szeretná, ha Kanada az Európai Unió első társult tagjává válna, a terv azonban komoly ellenállásba ütközött a tagállamok részéről. A Handelsblatt értesülései szerint

Friedrich Merz német kancellár, valamint többek között Franciaország és Olaszország elérte, hogy a társult tagságra vonatkozó kifejezéseket töröljék az október 29–30-i montreali csúcstalálkozó zárónyilatkozatából.

A szerda este, a tagállami nagykövetek által elfogadott kompromisszumos szöveg mindössze arra vállal kötelezettséget, hogy

a felek a 2027-es csúcstalálkozóig kidolgozzák Kanada és az EU egyre szorosabb társulásának koncepcióját.

Az eredeti tervezetből a pénzügyi piacok integrációjára és a gazdaságbiztonsági intézkedésekben biztosított kölcsönös kedvezményes elbánásra vonatkozó erősebb vállalásokat is kivették.

A tagállamok kifogása elsősorban nem Kanada közeledésének, hanem a társult tagság tisztázatlan jogi és politikai következményeinek szól. Az uniós szerződések jelenleg nem ismernek ilyen tagsági kategóriát, így nem világos, hogy Ottawa milyen beleszólást kaphatna az európai döntéshozatalba, részt vehetne-e intézményi egyeztetéseken, illetve milyen kötelezettségeket kellene vállalnia. Berlin számára különösen kényes, hogy Merz korábban Ukrajna esetében vetette fel a társult tagságot, mégpedig a teljes jogú uniós csatlakozás előtti átmeneti lépcsőként. Kanada esetében viszont egy olyan országról lenne szó, amely földrajzi elhelyezkedése miatt a jelenlegi szerződések alapján nem is kérheti az EU-tagságot.

Emiatt több kormány attól is tart, hogy egy új státusz precedenst teremtene más, például ausztrál vagy új-zélandi partnerországok számára.

Az egyik lehetséges megoldás egy, az Európai Gazdasági Térséghez (EGT) hasonló, de attól jogilag elkülönülő együttműködési modell kialakítása lenne. A norvég, izlandi és liechtensteini részvétellel működő EGT mintájára Kanada bizonyos uniós piacokhoz és programokhoz szélesebb hozzáférést kaphatna anélkül, hogy teljes jogú taggá válna. Az EGT tényleges rendszerének átvétele azonban jelentős akadályokba ütközne, hiszen az a belső piaci szabályok széles körű alkalmazását és a négy alapszabadság érvényesülését is megköveteli.

A Rapporteur elemzése szerint

ezért reálisabb jogi alap lehetne az EU működéséről szóló szerződés 217. cikke, amely harmadik országokkal kötött társulási megállapodásokat tesz lehetővé.

Egy ilyen konstrukció nem igényelne feltétlenül uniós szerződésmódosítást, de a pontos tartalmától függően tagállami ratifikációkra is szükség lehetne.

A 2027-es határidőig többféle politikai megoldás is elképzelhető:

von der Leyen eredeti javaslatának szellemében a felek később részletesen meghatározhatnák a társult tagság intézményi kereteit, az érintett uniós szakpolitikákat és Kanada részvételi jogait.

Egy kevésbé ambiciózus változatban a tagságra utaló megnevezés végleg eltűnhetne, miközben egy új, kiemelt partnerségi megállapodás mélyítené a gazdasági, technológiai és védelmi integrációt.

A Rapporteur által megszólaltatott szakértők szerint a meglévő jogi keretek felhasználása gyorsabb és politikailag könnyebben elfogadható megoldás lehet, különösen akkor, ha egyik fél sem kívánja a teljes jogú tagsággal járó kötelezettségeket vállalni.

A legambiciózusabb tervek akár tartósan is lekerülhetnek a napirendről, ha a tagállamok nem jutnak egyetértésre, vagy Kanada nem vállalja az uniós szabályok átvételét. Ebben az esetben a két fél a már meglévő megállapodásokra építhetne: a 2017 óta ideiglenesen alkalmazott CETA szabadkereskedelmi egyezményre, a stratégiai partnerségre és a védelmi együttműködésre. Kanada már most részt vesz az EU SAFE védelmi finanszírozási programjában – amelyben épp tegnap fogadta el az Európai Bizottság a magyar kormány 5,4 milliárd forintos terveit és hitelkérelmét –, és további lehetőségek nyílhatnak a digitális kereskedelemben, a kritikus nyersanyagok biztosításában, az energetikában, valamint a kutatási és oktatási programokban.

A montreali nyilatkozatban meg is maradtak az ellátási láncok biztonságára, a kereskedelmi akadályok csökkentésére és a kanadai LNG európai exportlehetőségeinek vizsgálatára vonatkozó célkitűzések, vagyis a társult tagság elhalasztása nem jelenti a gazdasági közeledés leállítását.

Mark Carney kanadai miniszterelnöknek közben két politikai korlátot is figyelembe kell vennie:

Donald Trump amerikai elnök már korábban vámintézkedésekkel fenyegette meg az EU-t, ha Kanada közeledését az amerikai érdekekkel szembeni ellenséges lépésnek tekinti,

miközben a kanadai konzervatív ellenzék attól tart, hogy az ország beleszólás nélkül kényszerülhet európai szabályok átvételére.

Ottawa számára ugyanakkor stratégiai érdek az Egyesült Államoktól való gazdasági függőség csökkentése. Carney ezért a diplomáciai vita jelentőségét mérsékelve hangsúlyozta, hogy nem az együttműködés elnevezése, hanem annak a kanadaiak életére gyakorolt tényleges hatása számít. Von der Leyen ígérete tehát még nem dőlt be, de most kezdődik a szokásos brüsszeli kötelhúzás, hogy tartalommal töltsenek meg egy olyan nem létező kifejezést, mint a társult tagság.

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