12°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Ursula von der Leyen: Kanada földrajzi okokból nem lehet az EU teljes jogú tagja, de a lehető legmagasabb szintre emeljük a kapcsolatot
Uniós források

Ursula von der Leyen: Kanada földrajzi okokból nem lehet az EU teljes jogú tagja, de a lehető legmagasabb szintre emeljük a kapcsolatot

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kanada lehet az Európai Unió első társult tagja annak a javaslatnak az értelmében, amelyről a ma kezdődött montreali csúcstalálkozón egyeztetnek a felek. Bár a hivatalos csatlakozás földrajzi okokból kizárt, az új, precedens nélküli partnerség nyomán minden eddiginél szorosabb gazdasági, védelmi, technológiai és oktatási együttműködés jöhet létre a két térség között.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a találkozón hangsúlyozta, hogy a cél a kapcsolatok lehető legmagasabb szintre emelése.

A javasolt, "belépés nélküli társulásnak" nevezett formátum egyelőre nem szerepel az uniós szerződésekben, és több tagállam is ellenzi, a bizottsági elnök mégis kitart a megvalósítása mellett.

Az egyeztetéseken jelen van António Costa, az Európai Tanács elnöke is.

Mark Carney kanadai miniszterelnök megerősítette, hogy országa nem kíván formálisan csatlakozni az EU-hoz, a magasabb szintű partnerséghez a kanadai parlament jóváhagyására is szükség lenne. Kiemelte, hogy a tárgyalások jövőre is folytatódnak, számukra pedig nem a jogi terminológia a fontos, hanem a lakosságot érintő gyakorlati előnyök, a gazdasági lehetőségek bővítése és az ország szuverenitásának erősítése.

Még több Uniós források

Megakadt Kanada uniós társult tagsága, de ettől még az EU hozzáférhet az olcsó nyersanyagokhoz

Bármikor lekapcsolhatják Európát az Egyesült Államok gigacégei: nagy lépést akarnak Brüsszelben

Zöld utat adott Brüsszel Magyarország közel 2000 milliárd forintos hitelfelvételének a SAFE-ből

A kétnapos csúcstalálkozón elindítják a "Szövetség a jövőért" elnevezésű keretprogramot, amely a kereskedelem, a védelem, a kritikus nyersanyagok és a technológia területén hangolja össze a felek lépéseit. Kiemelt cél a stratégiai ellátási láncok megerősítése és a létfontosságú iparágakba irányuló közös beruházások ösztönzése.

A tervek szerint pénteken véglegesítik azt a technológiai megállapodást, amelynek köszönhetően a kanadai vállalatok, startupok és kutatók hozzáférést kapnak az Európai Unió tizenkét szuperszámítógépből álló hálózatához, jelentősen fellendítve a mesterséges intelligenciával kapcsolatos közös fejlesztéseket. Ezzel párhuzamosan a kanadai diákok és kutatók előtt kibővülnek a részvételi lehetőségek az Erasmus és a Horizont Európa programokban.

A partnerség egyik legjelentősebb biztonságpolitikai eleme, hogy Kanada – egyetlen Európán kívüli országként – csatlakozik az EU 150 milliárd eurós SAFE védelmi beszerzési programjához, így a jövőben a kanadai védelmi ipari vállalatok is részt vehetnek a közös európai haderőfejlesztési beszerzésekben.

Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Cseh miniszterelnök Magyar Péter mellett állva: abszurdnak tartom, hogy Magyarországnak napi egy milliós bírságot kell fizetnie
Tisza-kormány: sorjáznak a bejelentések a cseh-magyar kormányülés után, letartóztatás történt lélegeztetőgép-ügyben
Megakadt Kanada uniós társult tagsága, de ettől még az EU hozzáférhet az olcsó nyersanyagokhoz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility