Ursula von der Leyen: Kanada földrajzi okokból nem lehet az EU teljes jogú tagja, de a lehető legmagasabb szintre emeljük a kapcsolatot

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a találkozón hangsúlyozta, hogy a cél a kapcsolatok lehető legmagasabb szintre emelése.
A javasolt, "belépés nélküli társulásnak" nevezett formátum egyelőre nem szerepel az uniós szerződésekben, és több tagállam is ellenzi, a bizottsági elnök mégis kitart a megvalósítása mellett.
Az egyeztetéseken jelen van António Costa, az Európai Tanács elnöke is.
Mark Carney kanadai miniszterelnök megerősítette, hogy országa nem kíván formálisan csatlakozni az EU-hoz, a magasabb szintű partnerséghez a kanadai parlament jóváhagyására is szükség lenne. Kiemelte, hogy a tárgyalások jövőre is folytatódnak, számukra pedig nem a jogi terminológia a fontos, hanem a lakosságot érintő gyakorlati előnyök, a gazdasági lehetőségek bővítése és az ország szuverenitásának erősítése.
A kétnapos csúcstalálkozón elindítják a "Szövetség a jövőért" elnevezésű keretprogramot, amely a kereskedelem, a védelem, a kritikus nyersanyagok és a technológia területén hangolja össze a felek lépéseit. Kiemelt cél a stratégiai ellátási láncok megerősítése és a létfontosságú iparágakba irányuló közös beruházások ösztönzése.
A tervek szerint pénteken véglegesítik azt a technológiai megállapodást, amelynek köszönhetően a kanadai vállalatok, startupok és kutatók hozzáférést kapnak az Európai Unió tizenkét szuperszámítógépből álló hálózatához, jelentősen fellendítve a mesterséges intelligenciával kapcsolatos közös fejlesztéseket. Ezzel párhuzamosan a kanadai diákok és kutatók előtt kibővülnek a részvételi lehetőségek az Erasmus és a Horizont Európa programokban.
A partnerség egyik legjelentősebb biztonságpolitikai eleme, hogy Kanada – egyetlen Európán kívüli országként – csatlakozik az EU 150 milliárd eurós SAFE védelmi beszerzési programjához, így a jövőben a kanadai védelmi ipari vállalatok is részt vehetnek a közös európai haderőfejlesztési beszerzésekben.
Címlapkép forrása: EU
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