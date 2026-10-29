Ursula von der Leyen: Kanada földrajzi okokból nem lehet az EU teljes jogú tagja, de a lehető legmagasabb szintre emeljük a kapcsolatot

Kanada lehet az Európai Unió első társult tagja annak a javaslatnak az értelmében, amelyről a ma kezdődött montreali csúcstalálkozón egyeztetnek a felek. Bár a hivatalos csatlakozás földrajzi okokból kizárt, az új, precedens nélküli partnerség nyomán minden eddiginél szorosabb gazdasági, védelmi, technológiai és oktatási együttműködés jöhet létre a két térség között.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a találkozón hangsúlyozta, hogy a cél a kapcsolatok lehető legmagasabb szintre emelése.

A javasolt, "belépés nélküli társulásnak" nevezett formátum egyelőre nem szerepel az uniós szerződésekben, és több tagállam is ellenzi, a bizottsági elnök mégis kitart a megvalósítása mellett.

Az egyeztetéseken jelen van António Costa, az Európai Tanács elnöke is.

Mark Carney kanadai miniszterelnök megerősítette, hogy országa nem kíván formálisan csatlakozni az EU-hoz, a magasabb szintű partnerséghez a kanadai parlament jóváhagyására is szükség lenne. Kiemelte, hogy a tárgyalások jövőre is folytatódnak, számukra pedig nem a jogi terminológia a fontos, hanem a lakosságot érintő gyakorlati előnyök, a gazdasági lehetőségek bővítése és az ország szuverenitásának erősítése.

A kétnapos csúcstalálkozón elindítják a "Szövetség a jövőért" elnevezésű keretprogramot, amely a kereskedelem, a védelem, a kritikus nyersanyagok és a technológia területén hangolja össze a felek lépéseit. Kiemelt cél a stratégiai ellátási láncok megerősítése és a létfontosságú iparágakba irányuló közös beruházások ösztönzése.

A tervek szerint pénteken véglegesítik azt a technológiai megállapodást, amelynek köszönhetően a kanadai vállalatok, startupok és kutatók hozzáférést kapnak az Európai Unió tizenkét szuperszámítógépből álló hálózatához, jelentősen fellendítve a mesterséges intelligenciával kapcsolatos közös fejlesztéseket. Ezzel párhuzamosan a kanadai diákok és kutatók előtt kibővülnek a részvételi lehetőségek az Erasmus és a Horizont Európa programokban.

A partnerség egyik legjelentősebb biztonságpolitikai eleme, hogy Kanada – egyetlen Európán kívüli országként – csatlakozik az EU 150 milliárd eurós SAFE védelmi beszerzési programjához, így a jövőben a kanadai védelmi ipari vállalatok is részt vehetnek a közös európai haderőfejlesztési beszerzésekben.

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