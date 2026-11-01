11°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Átszabta a kormány az uniós pénzeket: 130 milliárd forinttal csökken az egyik legfontosabb pályázati alap Magyarországon
Uniós források

Átszabta a kormány az uniós pénzeket: 130 milliárd forinttal csökken az egyik legfontosabb pályázati alap Magyarországon

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A KEHOP Plusz teljes uniós kerete 363 millió euróval, 2,96 milliárd euróra csökken, derül ki a csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból. A kormány az uniós pénzek kiszabadítása érdekében több, korábban más forrásból finanszírozott beruházást is átsorolt a helyreállítási alap (RRF) terhére, köztük a Kvassay szivattyútelep második ütemét. A július végi kormányzati tájékoztatás szerint összesen mintegy 300 milliárd forint értékű projekt került át hazai vagy más uniós finanszírozásból az RRF-be, például vasútfejlesztések, villamosok és trolibuszok beszerzése. A dokumentált átcsoportosítások ugyanakkor nem magyarázzák meg teljesen a keretcsökkentést. A változás viszont mozgásteret ad a kormánynak arra, hogy más operatív programokban új pályázatokat írjon ki.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) teljes uniós kerete 363 millió euróval, 3,32 milliárdról 2,96 milliárd euróra csökken – derül ki egy a csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból. A források átrendezése mellett a kormány több, korábban más forrásból finanszírozott beruházást is átsorolt az uniós helyreállítási alap (RRF) terhére. A KEHOP Pluszból történő átcsoportosításra is van dokumentált példa, bár a teljes keretcsökkentést ez nem teljesen magyarázza meg.

Az idén nyáron, a források kiszabadítása miatt módosított magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv részletesen bemutatja az operatív programok és az RRF közötti finanszírozási lehatárolást, név szerint említi a Kvassay szivattyútelep beruházását. Erre azért volt szükség, mert augusztus 31-ig minden projektet és reformot be kellett fejezni az EU-pénzek kiszabadításához, így több kohéziós programban megvalósult feladatot húzták át az RRF-be.

A dokumentum a vízgazdálkodási és körforgásos gazdasági komponens természetvédelmi intézkedései között egyértelműen rögzíti: „Kvassay szivattyútelep átforgatása KEHOP Pluszból”. A beruházás második üteméről van szó, amely a Duna-parti szívómű, a négy propelleres szivattyú mechanikai és elektromos berendezéseinek, a nagyfeszültségű energiaellátásnak, valamint a vezérlőrendszernek a megépítését és üzembe helyezését foglalja magában.

Az átsorolásnak külön eljárásrendje is van, a helyreállítási terv két módszert különböztet meg: az „áttérés” lehetővé teszi, hogy a 2021–2027-es uniós programozási időszak valamely operatív programjából finanszírozott projekt kerüljön át az RRF-be, míg a „technikai átforgatás” korábban központi költségvetésből vagy uniós forrásból finanszírozott, de az Európai Bizottság felé még el nem számolt költségek utólagos RRF-elszámolását teszi lehetővé.

Még több Uniós források

Lazít az Európai Unió a szabályokon, miközben szétrabolják a múzeumokat

Vasárnaptól újabb sarcot kap az online rendelés – mutatjuk, mi változik!

Ursula von der Leyen: Kanada földrajzi okokból nem lehet az EU teljes jogú tagja, de a lehető legmagasabb szintre emeljük a kapcsolatot

Az átvétel feltétele, hogy a beruházás illeszkedjen az RRF céljaihoz, segítse a vállalt mérföldkövek teljesítését, és ne eredményezzen kettős finanszírozást. Az átsorolt projektek költségeit az eredeti operatív program elszámolásaiból is ki kell vezetni.

A KEHOP Plusz mellett a közlekedésfejlesztési beruházásoknál is több konkrét példája van a forrásváltásnak. A kormány július 31-i tájékoztatása szerint összesen mintegy 300 milliárd forint értékben csoportosítottak át projekteket hazai vagy más európai uniós finanszírozásból az RRF-be. A felsorolt példák között szerepel a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal fejlesztése, a Debrecen–Balmazújváros közötti elővárosi vasúti kapacitásbővítés, valamint 45 CAF villamos és 48 trolibusz beszerzése.

A módosított helyreállítási terv ezeket a beruházásokat már a fenntartható zöld közlekedés komponensében, RRF-finanszírozású intézkedésekként tartalmazza, kikerülve a KEHOP-ból.

Az átcsoportosítás ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy teljes beruházás minden eleme átkerül az új finanszírozási csatornába. A Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal esetében például a helyreállítási terv külön rögzíti, hogy az ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítését továbbra is az IKOP Plusz ERFA-forrásából finanszírozzák, mivel az a meghatározott, 2026. augusztus 31-i határidőig nem készül el. Vagyis egyazon nagyberuházáson belül is elkülönülhetnek az RRF-ből és az operatív programból finanszírozott munkarészek.

Nem kizárólag korábbi operatív programok esetében történt finanszírozási váltás. A kormány augusztus 8-i tájékoztatása szerint a helyreállítási terv terhére 54 milliárd forintnyi, már megvalósult oktatási fejlesztést is el lehet számolni. Emellett több mint 125 milliárd forintnyi, korábban a magyar költségvetésből finanszírozott egészségügyi beruházás és digitalizációs fejlesztés költségét is uniós forrásból fedezik.

A KEHOP Plusz keretcsökkentésénél külön kell választani a tényleges projektátvételeket és az egyes programok közötti szakmai lehatárolásokat. A megújuló energiagazdaság prioritás kerete például összesen több mint 512 millió euróval csökken, miközben az RRF-ben jelentős energetikai beruházások szerepelnek. A két program dokumentációja több ponton is rögzíti a finanszírozási átfedések elkerülésének szabályait, de ezek önmagukban nem bizonyítják, hogy a KEHOP Plusz teljes energetikai forráscsökkentését az RRF-be átsorolt projektek okozták volna.

Viszont így más operatív programoknál is új pályázati lehetőségek kiírására kapott mozgásteret a kormány: vagyis a helyreállítási alapba átvezetett vagy áthatárolt beruházásokat más tendereken lehet kiírni. Ezek megjelenésére viszont egyelőre még várni kell.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: jön a lusztráció, feltárulnak előttünk a 2027-es év kormányzati tervi
Vasárnaptól újabb sarcot kap az online rendelés – mutatjuk, mi változik!
Lazít az Európai Unió a szabályokon, miközben szétrabolják a múzeumokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility