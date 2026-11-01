Átszabta a kormány az uniós pénzeket: 130 milliárd forinttal csökken az egyik legfontosabb pályázati alap Magyarországon

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) teljes uniós kerete 363 millió euróval, 3,32 milliárdról 2,96 milliárd euróra csökken – derül ki egy a csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból. A források átrendezése mellett a kormány több, korábban más forrásból finanszírozott beruházást is átsorolt az uniós helyreállítási alap (RRF) terhére. A KEHOP Pluszból történő átcsoportosításra is van dokumentált példa, bár a teljes keretcsökkentést ez nem teljesen magyarázza meg.
Az idén nyáron, a források kiszabadítása miatt módosított magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv részletesen bemutatja az operatív programok és az RRF közötti finanszírozási lehatárolást, név szerint említi a Kvassay szivattyútelep beruházását. Erre azért volt szükség, mert augusztus 31-ig minden projektet és reformot be kellett fejezni az EU-pénzek kiszabadításához, így több kohéziós programban megvalósult feladatot húzták át az RRF-be.
A dokumentum a vízgazdálkodási és körforgásos gazdasági komponens természetvédelmi intézkedései között egyértelműen rögzíti: „Kvassay szivattyútelep átforgatása KEHOP Pluszból”. A beruházás második üteméről van szó, amely a Duna-parti szívómű, a négy propelleres szivattyú mechanikai és elektromos berendezéseinek, a nagyfeszültségű energiaellátásnak, valamint a vezérlőrendszernek a megépítését és üzembe helyezését foglalja magában.
Az átsorolásnak külön eljárásrendje is van, a helyreállítási terv két módszert különböztet meg: az „áttérés” lehetővé teszi, hogy a 2021–2027-es uniós programozási időszak valamely operatív programjából finanszírozott projekt kerüljön át az RRF-be, míg a „technikai átforgatás” korábban központi költségvetésből vagy uniós forrásból finanszírozott, de az Európai Bizottság felé még el nem számolt költségek utólagos RRF-elszámolását teszi lehetővé.
Az átvétel feltétele, hogy a beruházás illeszkedjen az RRF céljaihoz, segítse a vállalt mérföldkövek teljesítését, és ne eredményezzen kettős finanszírozást. Az átsorolt projektek költségeit az eredeti operatív program elszámolásaiból is ki kell vezetni.
A KEHOP Plusz mellett a közlekedésfejlesztési beruházásoknál is több konkrét példája van a forrásváltásnak. A kormány július 31-i tájékoztatása szerint összesen mintegy 300 milliárd forint értékben csoportosítottak át projekteket hazai vagy más európai uniós finanszírozásból az RRF-be. A felsorolt példák között szerepel a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal fejlesztése, a Debrecen–Balmazújváros közötti elővárosi vasúti kapacitásbővítés, valamint 45 CAF villamos és 48 trolibusz beszerzése.
A módosított helyreállítási terv ezeket a beruházásokat már a fenntartható zöld közlekedés komponensében, RRF-finanszírozású intézkedésekként tartalmazza, kikerülve a KEHOP-ból.
Az átcsoportosítás ugyanakkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy teljes beruházás minden eleme átkerül az új finanszírozási csatornába. A Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal esetében például a helyreállítási terv külön rögzíti, hogy az ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítését továbbra is az IKOP Plusz ERFA-forrásából finanszírozzák, mivel az a meghatározott, 2026. augusztus 31-i határidőig nem készül el. Vagyis egyazon nagyberuházáson belül is elkülönülhetnek az RRF-ből és az operatív programból finanszírozott munkarészek.
Nem kizárólag korábbi operatív programok esetében történt finanszírozási váltás. A kormány augusztus 8-i tájékoztatása szerint a helyreállítási terv terhére 54 milliárd forintnyi, már megvalósult oktatási fejlesztést is el lehet számolni. Emellett több mint 125 milliárd forintnyi, korábban a magyar költségvetésből finanszírozott egészségügyi beruházás és digitalizációs fejlesztés költségét is uniós forrásból fedezik.
A KEHOP Plusz keretcsökkentésénél külön kell választani a tényleges projektátvételeket és az egyes programok közötti szakmai lehatárolásokat. A megújuló energiagazdaság prioritás kerete például összesen több mint 512 millió euróval csökken, miközben az RRF-ben jelentős energetikai beruházások szerepelnek. A két program dokumentációja több ponton is rögzíti a finanszírozási átfedések elkerülésének szabályait, de ezek önmagukban nem bizonyítják, hogy a KEHOP Plusz teljes energetikai forráscsökkentését az RRF-be átsorolt projektek okozták volna.
Viszont így más operatív programoknál is új pályázati lehetőségek kiírására kapott mozgásteret a kormány: vagyis a helyreállítási alapba átvezetett vagy áthatárolt beruházásokat más tendereken lehet kiírni. Ezek megjelenésére viszont egyelőre még várni kell.
Címlapkép forrása: EU
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