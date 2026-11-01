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Értelmetlenül és csalárdgyanús módon költötték el az EU-pénzeket az ÁSZ új jelentése szerint
Uniós források

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Az Állami Számvevőszék két uniós vállalkozásfejlesztési program ellenőrzésekor olyan munkagépeket talált, amelyeket három-négy év alatt 150 üzemóránál is kevesebbet használtak, a gazdasági eredmények mérése pedig hiányosnak bizonyult. A 2021-es GINOP Plusz-programban a támogatott cégek közel négyötöde teljesítette az eredményességi követelményeket, az infláció kiszűrésével azonban ez az arány 52–53 százalékra esett. A kockázatelemzéssel kiválasztott húsz projektből csak öt volt teljesen eredményes, három esetben pedig szabálytalansági eljárás indult. A 2025-ös programnál szabályos volt az előlegek elszámolása, ám a számvevők a fejlesztések tényleges gazdasági hatásának mérését sürgetik.

Három-négy év alatt 150 üzemóránál is kevesebbet használt munkagépeket és hiányosan mért gazdasági eredményeket talált az Állami Számvevőszék két uniós vállalkozásfejlesztési program ellenőrzésekor – írja a Népszabadság, a vizsgálatról, amelyben az ÁSZ harminc beruházásnál összesen mintegy 3,1 milliárd forint támogatás felhasználását monitoringozta.

A 2021-es GINOP Plusz-programban 843 vállalkozás 94,3 milliárd forintot kapott, és ebből a cégek közel négyötöde teljesítette az eredményességi követelményeket, az infláció kiszűrésével azonban ez az arány 52–53 százalékra csökkent. A három feltételből kettő lényegében adminisztratív volt, így alig jelezte a tényleges gazdasági javulást.

A kockázatelemzéssel kiválasztott húsz korábbi projektből öt bizonyult eredményesnek, hét részben eredményesnek, öt eredménytelennek, három pedig nem volt értékelhető.

Öt projektnél találtak alig használt munkagépeket, három esetben pedig a fenntartási kötelezettségek megsértése miatt szabálytalansági eljárást kezdeményeztek.

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A 2025-ös programban 1252 projekt 30,9 milliárd forintot kapott, és a tíz részletesen ellenőrzött beruházásnál szabályos volt az előlegek elszámolása, de a hosszabb távú eredményesség még nem volt megítélhető.

Az ÁSZ a fejlesztések tényleges gazdasági hatásának mérését sürgette.

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