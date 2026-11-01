Lazít az Európai Unió a szabályokon, miközben szétrabolják a múzeumokat

Egy idén januári ülés jegyzőkönyve szerint az Európai Bizottság soron következő szupranacionális kockázatértékelése a 2022-es jelentésben szereplő "magas" szintről "mérsékeltre" minősíti vissza a műkincs- és régiségkereskedelem fenyegetettségét.

Míg a korábbi, magasabb besorolás konkrét lépéseket – például a pénzmosás elleni szabályoknak való megfelelést segítő iránymutatásokat, értékesítési nyilvántartások bevezetését és szakosodott rendőri egységek felállítását – javasolt, a mérsékelt szint elsősorban kockázatcsökkentő intézkedéseket, nagyobb tudatosságot és erősebb szabályozói felügyeletet ír elő.

A tervezett enyhítés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Európa-szerte megszaporodtak a vakmerő múzeumi betörések, amelyek rávilágítottak az intézmények biztonsági hiányosságaira.

A leglátványosabb eset tavaly októberben történt, amikor a tolvajok fényes nappal, egy teherautóra szerelt emelőkosárral törtek be a párizsi Louvre-ba, és nyolc darab tizenkilencedik századi királyi ékszert vittek el. Az utóbbi hónapokban célponttá vált a bécsi Iparművészeti Múzeum, egy szicíliai múzeum, ahonnan augusztusban Antonello da Messina reneszánsz festő műveit lopták el, sőt szeptember elején a franciaországi Musée Renoir is, ahonnan két – azóta már megkerült – festményt vittek el.

Az elkövetők egyre gyakrabban utaznak ékszerekre, aranyra és drágakövekre, mivel a nemesfémeket be lehet olvasztani, a köveket pedig újracsiszolják, így ezeken sokkal könnyebb túladni, mint az ismert festményeken. A nemzetközi szervezett bűnözést kutató Global Initiative elemzése szerint

a nehezebben értékesíthető festményeket az alvilágban inkább stratégiai eszközként, például fedezetként, alkualapként vagy fizetőeszközként használják.

Az Europol egy idén közzétett jelentése arra is felhívta a figyelmet, hogy a rablások egyre agresszívabbá válnak, a célpontok kiválasztása pedig erős feketepiaci keresletre és a lopott tárgyak könnyű továbbértékesíthetőségére utal.

Az Európai Bizottság pénzügyi piacokért felelős főigazgatósága ugyan elismeri, hogy az átláthatatlanság és az anonimitás miatt továbbra is vannak sebezhető pontok a rendszerben, a visszaminősítést mégis indokoltnak látja a bizonyítékok hiánya miatt.

Ezzel szemben Jean-Yves Goriou, az Europol szervezett bűnözés elleni egységének vezetője úgy véli, hogy a titkolózás kultúrája és a pénzforrások felületes ellenőrzése miatt a műkincspiac kifejezetten alkalmas a pénzmosásra, amely szerinte szinte minden műkincslopás hátterében meghúzódik.

Árnyaltabban látja a helyzetet Julian Radcliffe, az eltűnt műkincseket nyilvántartó Art Loss Register elnöke. Szerinte a múzeumi betörésekben valóban megjelenhet a pénzmosás, de nem ez a fő motiváció. Bár a pénzmosási csatornákat kereső drogbandák és a műkincstolvajok között van kapcsolat, az elnök szerint nem tudnak annyi lopott műtárgyat értékesíteni, hogy az érdemi tételt jelentsen számukra. Radcliffe hozzátette, hogy azt ugyan nem lehet kijelenteni, hogy több múzeumi rablás történik, mint korábban, de az biztos, hogy a tolvajok egyre ismertebb és nagyobb értékű tárgyakat szemelnek ki.

Bár az általános kockázati besorolás enyhül, a bizottsági szakértők elismerik, hogy a másodlagos műkincspiac – vagyis a művek továbbértékesítése – továbbra is erősen ki van téve a bűnözői csoportoknak, amelyek külföldi bűncselekményekből származó összegeket moshatnak tisztára az ügyletek során. A terrorizmusfinanszírozás kapcsán a jegyzőkönyv azt is rögzíti, hogy az ügyletek diszkrét kezelése, a magánszféra védelme és a joghatóságok közötti széttagoltság mind megkönnyítik az illegális pénzmozgásokat egy olyan piacon, ahol a törvényes és a feketekereskedelem időnként szorosan összefonódik.

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