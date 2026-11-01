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Vasárnaptól újabb sarcot kap az online rendelés – mutatjuk, mi változik!
Uniós források

Vasárnaptól újabb sarcot kap az online rendelés – mutatjuk, mi változik!

Gyors összefoglaló
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Mostantól két eurós kezelési díjat kell fizetni minden EU-n kívülről érkező online rendelés után, a küldemény értékétől függetlenül. Az új teher a júliusban bevezetett három eurós átalányvám mellé lép, és nem csomagonként, hanem terméktételenként számolják, így egy vegyes rendelés jóval többe kerülhet. A díjat jogilag az importőr fizeti, de a platformok és a kereskedők a termékek árába vagy a szállítási díjba építve a vásárlókra is átháríthatják. Az Európai Bizottság előzetes adatai szerint már a júliusi vám után több mint 60 százalékkal csökkent az unióba érkező kiscsomagok száma, a kínai webáruházak pedig európai raktárakkal reagálhatnak. A várható bevételekről egyelőre nincs előrejelzés, elosztásukról pedig még a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek is meg kell állapodniuk.

November 1-jén, az az vasárnap életbe lép az Európai Unió egységes, két eurós kezelési díja az EU-n kívülről érkező online rendelések után. Az új teher a júliusban bevezetett három eurós átalányvám mellett jelenik meg, és az importküldemények értékétől függetlenül alkalmazandó. Brüsszel ezzel egyszerre próbálja mérsékelni a vámhatóságokra nehezedő adminisztratív terheket, visszaszorítani a harmadik országbeli online kereskedők versenyelőnyét, és hatékonyabbá tenni az uniós piacra érkező termékek ellenőrzését.

Ahogy arra majd később rátérünk, a változás a vásárlók számára is drágulást hozhat, miközben az új díjból származó bevételek egyelőre nehezen becsülhetők. Egy bizottsági háttérbeszélgetésen több fontos részletet is tisztáztak a rendszer működéséről, a pénzek elosztásáról és a már látható piaci hatásokról.

A két eurós kezelési díj nem csomagonként, hanem terméktételenként fizetendő.

Nemcsak a kis értékű csomagokat érinti az új díj

A két eurós kezelési díjat fontos megkülönböztetni a nyáron bevezetett három eurós átalányvámtól. Az utóbbi 2026. július 1-jétől vonatkozik a 150 euró alatti, EU-n kívülről érkező e-kereskedelmi küldeményekre, amelyek korábban vámmentességet élveztek.

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A november 1-jén induló új díj ezzel szemben a 150 euró feletti rendelésekre is kiterjed, vagyis lényegében valamennyi harmadik országból érkező online vásárlást érinti.

A két intézkedés eltérő célt szolgál:

  • a három eurós vám a korábbi vámmentesség megszüntetésével az importőrök közötti versenyfeltételeket igyekszik kiegyenlíteni,
  • a két eurós kezelési díj pedig a vámkezelés és az ellenőrzés költségeihez járul hozzá.

Az Európai Bizottság érvelése szerint a korábbi rendszerben a nagyobb mennyiségben importáló vállalkozások vámot fizettek, miközben az egyenként, közvetlenül a fogyasztóknak feladott kiscsomagok esetében ez a kötelezettség nem állt fenn. Ezt a különbséget a júliusi intézkedéssel megszüntették.

Egy három különböző terméktételből álló rendelésnél így már hat euró lesz a kezelési díj.

Az új kezelési díj nem egyszerűen csomagonként két eurót jelent: a fizetési kötelezettség alapja a terméktétel. Ha egy küldemény több, egymástól eltérő termékkategóriába tartozó árut tartalmaz, mindegyik után külön kell megfizetni a két eurót. Amennyiben az adott küldemény a három eurós átalányvám hatálya alá is tartozik, a két teher együttesen terméktételenként akár öt eurót jelenthet, az áfán felül.

A vásárlókra is átháríthatják a költségeket

Elvileg nem a vásárlók járnak majd rosszul, mert a szabályozás szerint a díj megfizetésére nem automatikusan a végső fogyasztó köteles. A vámjogi felelősség az adott kereskedelmi konstrukciótól függően az online platformot, az eladót vagy a szállítmányozót terhelheti. Az Európai Bizottság egyik képviselője egy pénteki háttérbeszélgetésen külön hangsúlyozta, hogy a vámjogi szabályok szerint az importőr minősül kötelezettnek, nem pedig a vásárló. Az, hogy a vámáru-nyilatkozatot technikailag egy fuvarozó vagy más vámjogi képviselő nyújtja be, önmagában nem változtatja meg a felelősségi viszonyokat.

A fogyasztók szempontjából ugyanakkor nem feltétlenül jelent védelmet, hogy nem nekik kell közvetlenül befizetniük a díjat – ezt Magyarországon jól tudjuk, ahol a vásárlók érzik is az árakon, hogy sokszor rájuk terhelik a kiskereskedelmi különadót a boltláncok.

A platformok és kereskedők ugyanis beépíthetik az új költséget a termékek árába vagy a szállítási díjba. Az intézkedés tényleges hatása ezért nemcsak attól függ majd, hogy mekkora összeget kell a vállalkozásoknak befizetniük, hanem attól is, hogy a piaci versenyben mennyit tudnak ebből áthárítani a vásárlókra.

Az uniós költségvetés is részesülhet a bevételekből

A kezelési díjat a tagállamok vámhatóságai szedik be, a pénz azonban az uniós költségvetés szempontjából hagyományos saját forrásnak minősül, ugyanúgy, mint a vámbevételek. A jelenlegi szabályozás szerint

a tagállamok a beszedett vámbevételek 25 százalékát tarthatják meg a beszedési költségek fedezésére, a fennmaradó 75 százalék az EU költségvetésébe kerül.

Az Európai Bizottság a 2028-ban kezdődő következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatában ezen is változtatna: 25-ről 10 százalékra csökkentené a tagállamoknál maradó részt, vagyis a bevételek 90 százaléka kerülhetne az uniós büdzsébe. A kezelési díj esetében egy átmeneti szabályt is javasolnak: 2027 végéig a teljes bevétel a tagállamoknál maradna. A javaslatról azonban még tárgyalnia kell a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek, így a végleges bevételmegosztás egyelőre nem tekinthető eldöntöttnek.

A várható bevételekről az Európai Bizottság egyelőre nem közölt konkrét előrejelzést – de az Európai Parlamentnek készített elemzések szerint éves szinten nagyjából 1 milliárd euró (365 milliárd forint) bevételt várhatnak az intézkedéstől.

A háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy jelenleg naponta mintegy ötmillió terméktétel érkezik az EU-ba, ami első ránézésre jelentős bevételi potenciált jelent. Ebből azonban nem lehet egyszerűen éves bevételt számolni, mert a forgalom változhat, a terméktételek száma pedig nem azonos a csomagok számával.

Az Európai Bizottság szerint a platformok és a logisztikai vállalkozások üzleti modelljei még átalakulóban vannak, ezért hónapokra lehet szükség, mire láthatóvá válik az új rendszer tényleges hatása.

Már a júliusi vám is jelentős forgalomcsökkenést hozott

A háttérbeszélgetés egyik legérdekesebb adata, hogy a júliusban bevezetett három eurós átalányvám után már rövid idő alatt látványosan visszaesett az EU-ba érkező kiscsomagok száma. Az Európai Bizottság vámhatóságoktól összegyűjtött adatai szerint

augusztusban és szeptemberben uniós átlagban több mint 60 százalékos csökkenést mértek a 2025-ös szinthez képest.

A tisztviselő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek előzetes adatok, nem hivatalos Eurostat-statisztikák, és az egyes tagállamok között jelentős eltérések lehetnek.

A visszaesés ellenére a napi ötmillió terméktétel továbbra is komoly terhelést jelent az európai vámhatóságok számára. Az Európai Bizottság ezért óvatosan kezeli a mostani számokat, és arra figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi szereplők alkalmazkodása még nem fejeződött be. A forgalom változása ráadásul nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanilyen arányban csökken a harmadik országból érkező termékek mennyisége: a vállalkozások a szállítási útvonalakat és az import szerkezetét is átalakíthatják.

A magyar vámhatóságok számára sem elhanyagolható a feladat nagysága:

a NAV korábban közzétett adatai szerint 2026 júliusa és szeptembere között mintegy 22 millió küldeményt kezelt, amelyek közel 58 millió terméktételt tartalmaztak.

Ez jól érzékelteti, miért nem elegendő a csomagok számát figyelni: az új díj szempontjából a terméktételek jelentik a releváns alapot.

A kínai webáruházak új logisztikai megoldásokkal reagálhatnak

A szabályozás egyik lehetséges piaci következménye, hogy a nagy e-kereskedelmi platformok átalakítják európai logisztikai hálózatukat. A háttérbeszélgetésen felmerült, hogy a kínai kereskedők az új terhek miatt egyre nagyobb mennyiségben importálhatnak árut az EU-ba, európai raktárakban tárolhatják azt, majd onnan szolgálhatják ki a vásárlókat.

De az Európai Bizottság szerint ez önmagában nem jelent kibúvót a vámfizetés alól: a nagyobb mennyiségben importált árukra ugyanúgy vonatkoznak a vámkötelezettségek, mint az egyenként feladott küldeményekre. A testület szerint a nagyobb szállítmányok ellenőrzése bizonyos esetekben még hatékonyabb is lehet, hiszen egy-egy terméktípusból egyszerre nagyobb mennyiséget lehet megvizsgálni. Az egyedi csomagok ellenőrzése ugyanakkor továbbra is szükséges marad.

Az Európai Bizottság számára a változások egyik fontos célja a termékbiztonság, vagyis a fogyasztóvédelem javítása is:

a vámhatóságoknak nemcsak a közterhek beszedéséről kell gondoskodniuk, hanem arról is, hogy az EU-ba érkező termékek megfeleljenek az uniós előírásoknak.

Azt azonban egyelőre nem tudják megmondani, hogy a júliusi vám bevezetése önmagában javította-e a behozott áruk megfelelőségét. Erről a 2026-os teljes évre vonatkozó ellenőrzési adatok alapján várhatóan 2027 decemberében lesz pontosabb kép.

Az új kezelési díj így egy szélesebb uniós vámügyi átalakítás része. Brüsszel egyszerre próbálja kezelni a kis értékű import gyors növekedését, a vámhatóságok kapacitásproblémáit és az európai kereskedők versenyhátrányát. A következő hónapokban az lesz a kulcskérdés, hogy az új terhek mennyire épülnek be a fogyasztói árakba, illetve a platformok logisztikai alkalmazkodása mennyiben változtatja meg az EU-ba irányuló e-kereskedelmi forgalom szerkezetét.

Címlapkép forrása: Xue Jun/VCG via Getty Images

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