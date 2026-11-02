Olyan nyomás alá került a nyugati ipar, ami egyenes út egy Kína-EU vámháborúhoz

A washingtoni székhelyű Rhodium Group hétfőn közzétett, az Amerikai Kereskedelmi Kamara megbízásából készült jelentése szerint a kínai vállalatok az ellátási láncok számos pontján kiszorítják a külföldi versenytársakat. Jeremy Smith, a kutatóintézet elemzője rámutatott, hogy
Kína nemcsak a fejlett gazdaságokba irányuló exportját növeli, hanem a saját belső piacán is gyors ütemben veszi át a külföldi szereplők helyét, miközben a dinamikusan bővülő feltörekvő piacokon is felülmúlja a hagyományos beszállítókat.
A vegyipar így a kínai kereskedelmi többlet miatti viták kereszttüzébe került, különösen annak fényében, hogy az ország külkereskedelmi aktívuma az idén várhatóan meghaladja a 2025-ös, 1200 milliárd dolláros rekordot. Az Európai Unió szeptemberben három dömpingellenes vizsgálatot is indított a kínai importtal szemben, mivel attól tart, hogy az olcsóbb távol-keleti riválisok ellehetetlenítik a helyi gyártókat.
Peking visszautasítja a túlkapacitásra vonatkozó vádakat, és válaszul hasonló vizsgálatot kezdeményezett egy európai gyártású, festékekhez és gyógyszerekhez használt vegyi anyag ügyében. A kínai kereskedelmi minisztérium korábban azzal érvelt, hogy az európai vegyipar versenyképességét valójában a megemelkedett energiaárak rontják. A Rhodium elemzése azonban hangsúlyozza, hogy a kínai szektor felemelkedését komoly állami támogatások és célzott iparpolitikai lépések segítették, amelyekkel a vezetés az ingatlanpiaci válság hatásait kívánta ellensúlyozni.
A számok drámai átalakulást mutatnak, ugyanis 2020 és 2025 között a műanyaggyártáshoz elengedhetetlen alapanyagok kínai termelése valósággal kilőtt. A sztirol gyártása 97, az etiléné 80, a polietiléné 75, a polipropiléné 71, míg a PVC-é 15 százalékkal bővült. Bár a teljes kínai vegyipari termelésnek kevesebb mint tíz százaléka kerül külföldre, az export bővülésének üteme rendkívül gyors, a főbb petrolkémiai termékek kivitele évente átlagosan több mint 40 százalékkal nőtt ebben az időszakban.
Ennek hatására például az indiai PVC-piacon Kína részesedése a 2020-as 3 százalékról 2025-re 45 százalékra ugrott, miközben Japán, Dél-Korea és Tajvan együttes súlya 56-ról 34 százalékra zsugorodott.
Az olcsó kínai alapanyagok áradata még ott is lenyomja az árakat, ahová Kína közvetlenül nem exportál, hiszen a vegyi anyagok beépülnek a késztermékekbe, az elektronikától kezdve az autókon át a háztartási gépekig. Bár a termelés és a kivitel szárnyal, a túlkínálat és a felhalmozódott készletek miatt a kínai vegyipar jövedelmezősége az elmúlt négy évben romlott, így ma már a vegyipari cégek 31, a műanyag- és gumigyártóknak pedig a 29 százaléka veszteséges.
A destruktív belső verseny megfékezésére indított pekingi kampány ugyan visszafogta az új gyárak építését, de a már meglévő kapacitásokat nem csökkentette.
Az európai ipar eközben súlyos árat fizet a piaci átrendeződésért, miután a bezárásra ítélt európai vegyipari kapacitások mértéke a 2022-es 2,9 millió tonnáról 2025-re a hatszorosára, 17,2 millió tonnára nőtt, ráadásul ez a mennyiség csak az elmúlt egy évben megduplázódott. Joerg Wuttke, a DGA Group tanácsadó cég partnere szerint a vegyipar az "iparok ipara", így ha az alapanyaggyártás megszűnik, az a feldolgozóipari ágazatoktól is elveszi a fejlődési lehetőségeket.
A szakértő hozzátette, hogy
bár Európa nem akar még inkább függővé válni Kínától és az Egyesült Államoktól, a globális energiaválság miatt rendkívül nehéz helyzetben van, hiszen az európai gázárak hatszor magasabbak az amerikai szintnél.
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