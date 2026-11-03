Ma bisteren: Európa nem feledkezhet meg a romáiról

A dél-csehországi Lety u Písku emlékművén 1294 roma és szintó áldozat neve olvasható, közülük legalább 335-en a náci táborban haltak meg, százakat pedig Auschwitzba deportáltak. A cikk szerzője, az Európai Bizottság biztosa szerint a 10-12 milliós európai roma közösség számára a cigányellenesség ma is a mindennapok része. Az EU 2030-ig a hátrányos megkülönböztetés és a szegénység felszámolását tűzte ki célul, a héten megjelenő harmadik jelentés pedig vegyes képet mutat. Egyre több roma gyermek jár bölcsődébe vagy óvodába, és a foglalkoztatási célok többsége is elérhető, ám több országban továbbra is külön osztályokban tanulnak a roma diákok. A legnagyobb akadály mégis az előítélet, hiszen két éve az európaiak csaknem fele kényelmetlenül érezte volna magát roma szomszédok mellett. Hadja Lahbib, az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztosának cikke.

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A dél-csehországi Lety u Písku településen egy kör alakú, kőből készült emlékmű 1294 nevet őriz. Olyan roma és szintó családok tagjaiét, akiket a náci uralom idején zártak oda. Legalább 335-en haltak meg a táborban. További százakat Auschwitzba deportáltak.

Amikor a múlt hónapban ott jártam, hogy lerójam kegyeletemet az áldozatok előtt, olyan gyermekek neveit olvastam, akik soha nem érték meg az iskoláskort. A sírok közelében egy régebbi kőbe két romani szót véstek: Ma bisteren. Ne felejtsetek.

Európa elfeledett népe.

Gyakran így nevezik a romákat. Pedig 10-12 millióan vannak, többen, mint sok uniós ország lakossága, a történetük mégis gyakran kiesik a látóterünkből. Nyelvüket ma is beszélik a Balkántól a Baltikumig, a zene és a tánc, a mesemondás és a kézművesség élő öröksége pedig magának Európának az örökségévé vált.

A romáknak évszázadokon át üldöztetéssel és erőszakos asszimilációval is szembe kellett nézniük – ennek a legsötétebb fejezete volt a romák nácizmus alatti népirtása. Lety ennek egyik sebhelye. Azért emlékezünk, hogy ez soha többé ne történhessen meg.

Az Egyenlőség Uniójának minden otthonban érezhetőnek kell lennie, a városközpontoktól a legtávolabbi negyedekig. Sok roma ezt nem érzi. A cigányellenesség ma is a mindennapok része.

Biztosi munkám első napja óta egyszerű a célom: minden európai találjon nyitott ajtót, és át is léphessen rajta. Sok roma számára ez az ajtó még mindig félig zárva van. Az állásinterjú, amely után soha nem jön visszahívás. A lakás, amely hirtelen „foglalt” lesz, amint a tulajdonos meghallja a nevet. A gyermek, akit külön osztályba küldenek, mielőtt bárki látta volna, mire képes. Ezek az akadályok nem hagynak fényképen megörökíthető nyomot, az általuk okozott károk azonban egy életen át éreztetik hatásukat.

Az EU a romákra vonatkozó stratégiai keretében világos célokat tűzött ki 2030-ig: ne legyen hátrányos megkülönböztetés és szegénység, és mindenki méltányosan hozzáférjen az oktatáshoz, a munkához, az egészségügyi ellátáshoz és a lakhatáshoz. Ezen a héten tesszük közzé harmadik jelentésünket arról, hol tartunk.

Van előrelépés. Ma már több roma gyermek kezdi a napját bölcsődében vagy óvodában. Ez azért fontos, mert a hátrány korán kezdődik, és hógolyóként növekszik.

Egy jó kezdet egy egész életet megváltoztathat. A foglalkoztatási célok többsége 2030-ig elérhető lehet, de az előrehaladás egyenetlen. Több országban a roma gyermekek még mindig külön osztályokban, néha külön iskolákban tanulnak. Túl sok család él még mindig szegénységben, zsúfolt, szűkös otthonokban.

A változás elindult, de nem elég gyorsan. Az Európai Bizottság kijelölheti az irányt, és finanszírozhatja a munkát. Az igazi változás azonban akkor történik, amikor egy polgármester jóváhagy egy lakhatási tervet, vagy egy iskolaigazgató kinyitja egy osztályterem ajtaját.

A legnehezebb akadály az előítélet. Két évvel ezelőtt az európaiak csaknem fele mondta azt, hogy kényelmetlenül érezné magát, ha roma szomszédai lennének. Pedig a romák már most is a szomszédaink. Ők a kollégáink és osztálytársaink, a tanáraink és tűzoltóink. A romák Európához tartoznak. Mindig is ide tartoztak. A kérdés az, hogy készen állunk-e lebontani azokat az akadályokat, amelyek még mindig visszatartják őket.

Az előítéletet tanuljuk, így le is vetkőzhetjük. Kicsiben kezdődik: egy önéletrajz, amelyet az érdemei alapján bírálnak el, egy új szomszéd, akit szívesen fogadnak az ajtóban. Egy roma édesanya, aki ugyanolyan ágyat kap a szülészeten, mint bármely más édesanya. A törvények ajtókat nyithatnak. A mindennapi döntéseink tartják nyitva őket.

A befogadás igazságos, és egyben okos is. Erősebbé teszi a társadalmainkat. A romák fontos szerepet tölthetnek be a munkaerőpiacon, és ugyanazokat a lehetőségeket kell kapniuk, mint minden európainak.

Képzeljünk el egy roma kislányt, aki idén ősszel kezdi az iskolát, egy olyan osztályteremben, amelyen a városa összes többi gyermekével osztozik. Mire az első állására jelentkezik, a nevének egy önéletrajzon ugyanolyan könnyen kell ajtókat nyitnia, mint bárki másénak.

Ez az az Európa, amellyel a letyi családoknak és minden ma felnövő gyermeknek tartozunk. Csak akkor leszünk teljesek, ha mindenki megtalálja a helyét közöttünk.

Ma bisteren.

Címlapkép forrása: Portfolio