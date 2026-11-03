Ma bisteren: Európa nem feledkezhet meg a romáiról

A dél-csehországi Lety u Písku településen egy kör alakú, kőből készült emlékmű 1294 nevet őriz. Olyan roma és szintó családok tagjaiét, akiket a náci uralom idején zártak oda. Legalább 335-en haltak meg a táborban. További százakat Auschwitzba deportáltak.
Amikor a múlt hónapban ott jártam, hogy lerójam kegyeletemet az áldozatok előtt, olyan gyermekek neveit olvastam, akik soha nem érték meg az iskoláskort. A sírok közelében egy régebbi kőbe két romani szót véstek: Ma bisteren. Ne felejtsetek.
Európa elfeledett népe.
Gyakran így nevezik a romákat. Pedig 10-12 millióan vannak, többen, mint sok uniós ország lakossága, a történetük mégis gyakran kiesik a látóterünkből. Nyelvüket ma is beszélik a Balkántól a Baltikumig, a zene és a tánc, a mesemondás és a kézművesség élő öröksége pedig magának Európának az örökségévé vált.
A romáknak évszázadokon át üldöztetéssel és erőszakos asszimilációval is szembe kellett nézniük – ennek a legsötétebb fejezete volt a romák nácizmus alatti népirtása. Lety ennek egyik sebhelye. Azért emlékezünk, hogy ez soha többé ne történhessen meg.
Az Egyenlőség Uniójának minden otthonban érezhetőnek kell lennie, a városközpontoktól a legtávolabbi negyedekig. Sok roma ezt nem érzi. A cigányellenesség ma is a mindennapok része.
Biztosi munkám első napja óta egyszerű a célom: minden európai találjon nyitott ajtót, és át is léphessen rajta. Sok roma számára ez az ajtó még mindig félig zárva van. Az állásinterjú, amely után soha nem jön visszahívás. A lakás, amely hirtelen „foglalt” lesz, amint a tulajdonos meghallja a nevet. A gyermek, akit külön osztályba küldenek, mielőtt bárki látta volna, mire képes. Ezek az akadályok nem hagynak fényképen megörökíthető nyomot, az általuk okozott károk azonban egy életen át éreztetik hatásukat.
Az EU a romákra vonatkozó stratégiai keretében világos célokat tűzött ki 2030-ig: ne legyen hátrányos megkülönböztetés és szegénység, és mindenki méltányosan hozzáférjen az oktatáshoz, a munkához, az egészségügyi ellátáshoz és a lakhatáshoz. Ezen a héten tesszük közzé harmadik jelentésünket arról, hol tartunk.
Van előrelépés. Ma már több roma gyermek kezdi a napját bölcsődében vagy óvodában. Ez azért fontos, mert a hátrány korán kezdődik, és hógolyóként növekszik.
Egy jó kezdet egy egész életet megváltoztathat. A foglalkoztatási célok többsége 2030-ig elérhető lehet, de az előrehaladás egyenetlen. Több országban a roma gyermekek még mindig külön osztályokban, néha külön iskolákban tanulnak. Túl sok család él még mindig szegénységben, zsúfolt, szűkös otthonokban.
A változás elindult, de nem elég gyorsan. Az Európai Bizottság kijelölheti az irányt, és finanszírozhatja a munkát. Az igazi változás azonban akkor történik, amikor egy polgármester jóváhagy egy lakhatási tervet, vagy egy iskolaigazgató kinyitja egy osztályterem ajtaját.
A legnehezebb akadály az előítélet. Két évvel ezelőtt az európaiak csaknem fele mondta azt, hogy kényelmetlenül érezné magát, ha roma szomszédai lennének. Pedig a romák már most is a szomszédaink. Ők a kollégáink és osztálytársaink, a tanáraink és tűzoltóink. A romák Európához tartoznak. Mindig is ide tartoztak. A kérdés az, hogy készen állunk-e lebontani azokat az akadályokat, amelyek még mindig visszatartják őket.
Az előítéletet tanuljuk, így le is vetkőzhetjük. Kicsiben kezdődik: egy önéletrajz, amelyet az érdemei alapján bírálnak el, egy új szomszéd, akit szívesen fogadnak az ajtóban. Egy roma édesanya, aki ugyanolyan ágyat kap a szülészeten, mint bármely más édesanya. A törvények ajtókat nyithatnak. A mindennapi döntéseink tartják nyitva őket.
A befogadás igazságos, és egyben okos is. Erősebbé teszi a társadalmainkat. A romák fontos szerepet tölthetnek be a munkaerőpiacon, és ugyanazokat a lehetőségeket kell kapniuk, mint minden európainak.
Képzeljünk el egy roma kislányt, aki idén ősszel kezdi az iskolát, egy olyan osztályteremben, amelyen a városa összes többi gyermekével osztozik. Mire az első állására jelentkezik, a nevének egy önéletrajzon ugyanolyan könnyen kell ajtókat nyitnia, mint bárki másénak.
Ez az az Európa, amellyel a letyi családoknak és minden ma felnövő gyermeknek tartozunk. Csak akkor leszünk teljesek, ha mindenki megtalálja a helyét közöttünk.
Ma bisteren.
Címlapkép forrása: Portfolio
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