8°C derült
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 48
240 147
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 2
54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Világosan üzentek Ursula von der Leyennek a V4-es országok vezetői
Uniós források

Világosan üzentek Ursula von der Leyennek a V4-es országok vezetői

Portfolio
|
MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A visegrádi négyek – Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia – stratégiai fontosságúnak tartják az uniós bővítést, de ragaszkodnak ahhoz, hogy minden tagjelölt teljesítse a csatlakozási feltételeket. Peter Pellegrini szlovák államfő a trencséni V4-csúcs után elmondta, hogy Montenegró akár 2028-ban az unió tagja lehet, a felvételi szabályok módosításánál pedig megőriznék a tagállamok vétójogát. A négy ország álláspontját Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is ismertették. Az államfők télen is segítik az ukrán lakosságot, Pellegrini pedig diplomáciai megoldást sürgetett a háborúban, és gyors uniós lépéseket a magas energiaárak miatt. Karol Nawrocki lengyel elnök szerint a V4-eknek nagyobb szerepet kell vállalniuk az uniós döntések alakításában.

A visegrádi négyek stratégiai fontosságúnak tartják az Európai Unió bővítését, és ragaszkodnak ahhoz, hogy minden tagjelölt teljesítse a csatlakozási feltételeket – mondta Peter Pellegrini szlovák államfő a V4-ek trencséni csúcstalálkozója után. A négy ország álláspontját a találkozóra meghívott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is ismertették – jelentette az MTI.

Pellegrini szerint Montenegró jár a legelőrébb a tagjelöltek közül, és ha az év végéig teljesíti a feltételeket, 2028-ban csatlakozhat az unióhoz.

A szlovák elnök szerint a visegrádi országok nyitottak a felvételi szabályok módosítására, de megőriznék a tagállamok vétójogát. Petr Pavel cseh államfő a bővítés gazdasági jelentőségét is kiemelte, mivel ez lökést adhat a már uniós tagoknak is.

Az ukrajnai háborúban Pellegrini mielőbbi diplomáciai megoldást sürgetett az EU részvételével.

Még több Uniós források

Ma bisteren: Európa nem feledkezhet meg a romáiról

Olyan nyomás alá került a nyugati ipar, ami egyenes út egy Kína-EU vámháborúhoz

A britek visszacsinálnák a brexitet, Brüsszel pedig minden felmentést megadna nekik

Pavel erős és egységes európai álláspontot szorgalmazott, és közölték, hogy a négy ország – így Magyarország is – megállapodott abban, hogy télen is segíti az ukrán lakosságot, például műszaki eszközökkel és óvóhelyek építésével.

A magas energiaárak miatt Pellegrini gyors uniós fellépést sürgetett, a szlovák elnök szerint a drága energia veszélyezteti a visegrádi gazdaságokban meghatározó szerepet játszó ipart.

Karol Nawrocki lengyel elnök szerint a V4-eknek nagyobb szerepet kell vállalniuk az uniós döntések alakításában, és nézetkülönbségeik mellett is együtt kell képviselniük közös gazdasági érdekeiket. Úgy vélte, hogy az uniós klímapolitikának figyelembe kell vennie az egyes tagállamok energiaellátásának biztonságát és gazdasági érdekeit.

Baka András képviselte Magyarországot a trencséni V4-csúcson.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lubos Pilc

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility