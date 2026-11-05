Világosan üzentek Ursula von der Leyennek a V4-es országok vezetői

A visegrádi négyek – Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia – stratégiai fontosságúnak tartják az uniós bővítést, de ragaszkodnak ahhoz, hogy minden tagjelölt teljesítse a csatlakozási feltételeket. Peter Pellegrini szlovák államfő a trencséni V4-csúcs után elmondta, hogy Montenegró akár 2028-ban az unió tagja lehet, a felvételi szabályok módosításánál pedig megőriznék a tagállamok vétójogát. A négy ország álláspontját Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is ismertették. Az államfők télen is segítik az ukrán lakosságot, Pellegrini pedig diplomáciai megoldást sürgetett a háborúban, és gyors uniós lépéseket a magas energiaárak miatt. Karol Nawrocki lengyel elnök szerint a V4-eknek nagyobb szerepet kell vállalniuk az uniós döntések alakításában.

A visegrádi négyek stratégiai fontosságúnak tartják az Európai Unió bővítését, és ragaszkodnak ahhoz, hogy minden tagjelölt teljesítse a csatlakozási feltételeket – mondta Peter Pellegrini szlovák államfő a V4-ek trencséni csúcstalálkozója után. A négy ország álláspontját a találkozóra meghívott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is ismertették – jelentette az MTI.

Pellegrini szerint Montenegró jár a legelőrébb a tagjelöltek közül, és ha az év végéig teljesíti a feltételeket, 2028-ban csatlakozhat az unióhoz.

A szlovák elnök szerint a visegrádi országok nyitottak a felvételi szabályok módosítására, de megőriznék a tagállamok vétójogát. Petr Pavel cseh államfő a bővítés gazdasági jelentőségét is kiemelte, mivel ez lökést adhat a már uniós tagoknak is.

Az ukrajnai háborúban Pellegrini mielőbbi diplomáciai megoldást sürgetett az EU részvételével.

Pavel erős és egységes európai álláspontot szorgalmazott, és közölték, hogy a négy ország – így Magyarország is – megállapodott abban, hogy télen is segíti az ukrán lakosságot, például műszaki eszközökkel és óvóhelyek építésével.

A magas energiaárak miatt Pellegrini gyors uniós fellépést sürgetett, a szlovák elnök szerint a drága energia veszélyezteti a visegrádi gazdaságokban meghatározó szerepet játszó ipart.

Karol Nawrocki lengyel elnök szerint a V4-eknek nagyobb szerepet kell vállalniuk az uniós döntések alakításában, és nézetkülönbségeik mellett is együtt kell képviselniük közös gazdasági érdekeiket. Úgy vélte, hogy az uniós klímapolitikának figyelembe kell vennie az egyes tagállamok energiaellátásának biztonságát és gazdasági érdekeit.

Baka András képviselte Magyarországot a trencséni V4-csúcson.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lubos Pilc