„Itt az ideje, hogy az EP kezdeményezze az úgynevezett 7. cikk szerinti eljárás lezárását”

Magyarország és Európa: nyilvánvaló, hogy a demokrácia, a bizalom és a jogállamiság új fejezete nyílt meg. Ezért itt az ideje, hogy az Európai Parlament kezdeményezze az úgynevezett 7. cikk szerinti eljárás lezárását, elismerve a már végrehajtott reformokat.

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Hetven évvel ezelőtt a magyarok fellázadtak a Szovjetunió és helyi kollaboránsai által rájuk kényszerített kommunista rezsim ellen. Az 1956-os forradalmat leverték, de üzenete tovább élt:

a szabadság, a méltóság és az önrendelkezés nem nyugati importáruk – hanem magyar meggyőződés.

Idén áprilisban Magyarország újabb tanúságot adott. Szabad és demokratikus választásokon a magyar választópolgárok ítéletet mondtak egy korrupt, csalárd és egyre tekintélyelvűbb rendszer felett.

Magyarország közelmúltbeli történelme figyelmeztetést is hordoz. Magyarország volt az első uniós tagállam, amely illiberális politikai kísérletbe kezdett. Orbán Viktor és szövetségesei lépésről lépésre lebontották a fékek és ellensúlyok rendszerét, átvették az intézmények ellenőrzését, és felépítették Európa egyik leghatékonyabb és legkíméletlenebb propagandagépezetét. A következmények súlyosak voltak: gazdasági hanyatlás, rendszerszintű korrupció, a közszolgáltatások romlása, nemzetközi elszigetelődés, és egy mélyen megosztott, bántalmazott társadalom.

A rossz hír, hogy a sok éven át szándékosan okozott károkat nem lehet néhány hónap alatt helyrehozni. Amikor az új Tisza-kormány hivatalba lépett, az államkincstár üres volt, az egészségügy nehézségekkel küzdött, az oktatás színvonala romlott, a tömegközlekedés pedig szétesőben volt.

Az egyetlen igazán virágzó ágazat az állami propaganda volt.

A jó hír, hogy az Orbán-modell felélte tartalékait. Bebizonyította, hogy az illiberalizmus nem a liberális demokrácia életképes alternatívája, hanem egy zsákutca – amely költséges a polgárok, káros a befektetők számára és aláássa a bizalmat. Magyarország mindkettőt megmutatta Európának: a modellt és annak határait is.

Alig hat hónap alatt a Tisza-kormány elérte azt, amit sokan lehetetlennek tartottak: helyreállította az intézményi biztosítékokat, bejelentette Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, felszabadította a befagyasztott uniós források milliárdjait, és újra megnyitotta az Erasmus+ és a Horizont Európa programok lehetőségeit a magyar hallgatók és kutatók számára.

Ezek nem szimbolikus gesztusok, hanem egy hiteles fellendülés alapjai.

Az Európai Néppárt számára soha nem volt kétséges, hogy támogatja Magyarország visszatérését Európa demokratikus családjába. Ez nem egy biankó csekk. Hanem egy konstruktív partnerség: konkrét reformok cserébe a bizalomért, az együttműködésért és az európai szolidaritásért. Magyarország sikere nem csupán magyar ügy – hanem európai érdek is.

Egy lépés azonban még mindig hátravan. 2018-ban az Európai Parlament az EU-értékek súlyos megsértésének egyértelmű kockázata miatt indította el az EUSZ 7. cikk (1) bekezdése szerinti eljárást. Ezt az eljárást eredetileg megelőző jellegű párbeszédként tervezték, nem pedig állandó megbélyegzésként. A már végrehajtott reformok fényében az eljárás folytatásának indokai nagyrészt megszűntek.

Az Európai Parlamentnek most kezdeményeznie kellene az eljárás lezárását.

Ez a lépés méltányosan elismerné az elért eredményeket. Emellett erőteljes üzenetet is közvetítene a polgárok, a befektetők és a pénzügyi piacok felé: Magyarország rendkívüli gyorsasággal állítja vissza a demokráciát, a jogállamiságot és a kiszámíthatóságot.

Magyarország éveken át rossz okok miatt került a címlapokra. Ma a világ ismét a magyarokról beszél – ahogyan hetven évvel ezelőtt is –, de ezúttal a demokratikus megújulás példájaként. Európának ezt el kell ismernie, ösztönöznie kell és ki kell állnia mellette.

Tomas Tobé és Lakos Eszter

Az EPP európai parlamenti pártcsoportjának alelnökei

Címlapkép forrása: MTI Fotó//Szigetváry Zsolt