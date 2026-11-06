Nincs elég pénz az új európai elvárásokra: több tagállam azonnali magyarázatot követel Brüsszeltől

Az Európai Bizottság a sarkvidéken közlekedési hálózatokat fejlesztene, kritikus nyersanyagok kitermeléséhez kapcsolódó projekteket támogatna és tengeri biztonsági központot hozna létre, de a stratégiához egyelőre nem rendelt forrást. Az AI-chipek európai gyártását ösztönző tervben is csak későbbre ígérnek finanszírozási javaslatot.

A német Bundesrat, az olasz képviselőház és a cseh szenátus ezért pontosítást kért az Európai Bizottságtól.

A pénzügyi bizonytalanság a már elfogadott szabályok végrehajtását is nehezíti. A természet-helyreállítási rendelet alapján a tagállamoknak tervet kell készíteniük többek között a tavak, a tőzeglápok és az erdők helyreállítására. Több kormány szerint azonban nehéz vállalásokat tenniük, amíg nem tudják, mekkora uniós támogatásra számíthatnak.

Az Európai Bizottság nagyobb mozgásteret adna a tagállamoknak, hogy válsághelyzetben átcsoportosíthassák a pénzt, a gazdák és a régiók viszont kiszámíthatóbb kereteket szeretnének. Annie Genevard francia agrárminiszter emelné a mezőgazdaság számára elkülönített 297 milliárd eurót.

Az uniós végrehajtó testület a kevésbé fejlett régióknak 217 milliárd eurót különítene el, a fejlettebb térségek támogatásáról viszont nagyobb részben a nemzeti kormányok dönthetnének.

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