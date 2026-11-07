Állóháború Brüsszelben és Strasbourgban - Ezen múlik, mennyi uniós forrás jut Magyarországnak a következő években

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A "szokásos" tagállami és intézményi ellentétek mellett az európai politika őszi fordulata is akadályozza az Európai Unió következő 7 éves költségvetésének elfogadását, ez pedig a Magyarországnak járó jövőbeli forrásokkal kapcsolatban is komoly kérdéseket vet fel. A tagállamok egy része kisebb költségvetést és kevesebb befizetést, a másik változatlan agrár- és kohéziós támogatásokat szeretne, miközben az Európai Parlament az uniós szintű területekre is jóval több pénzt szánna, mint korábban. Engedni egyelőre senki nem akar, pedig az idő vészesen fogy, mivel 2027-ben az eddiginél is nehezebb lehet a megállapodás tető alá hozása. Cikkünkben négy forgatókönyvet vázolunk fel, amelyek mentén eldőlhet az európai politika új iránya, illetve a Magyarországnak járó források sorsa.

Utcai erőszakba forduló tüntetések és erősödő politikai szélsőségek nehezítik Franciaországban, Olaszországban, Hollandiában, Németországban és Lengyelországban is a regnáló kormányok helyzetét, míg Belgiumban kormányválság alakult ki, ez pedig most közvetlenül érintheti az Európai Unió és Magyarország jövőjét is. Az októberi egyeztetések után ugyanis úgy tűnik, megfeneklett a következő, 2028-2034-es időszakra vonatkozó uniós költségvetés tervezése, pedig a nagy európai vezetők többsége még 2026 év vége előtt tető alá hozná a megállapodást.

Az egymástól távoli álláspontok kemény tárgyalásokat vetítenek előre az év utolsó két hónapjaira, melyek nemcsak az uniós politika irányát fordíthatják új irányba,

de azt is megmutatják, hogy mennyi és milyen forrásokra számíthat Magyarország a következő 7 éves időszakban.

Az Európai Unió hétéves költségvetésről (Multiannual Financial Framework, MFF) az Európai Bizottság javaslata alapján a tagállamok az Európai Tanácsban egyhangúan döntenek (azaz bármelyik tagállam vétójoggal rendelkezik), a tervezetet pedig végül az Európai Parlamentnek is kell fogadnia. A bevételi oldal szabályait ezen felül a nemzeti parlamenteknek is ratifikálniuk kell, a konkrét programok (agrár- és kohéziós alapok) pedig külön jogszabályokat igényelnek, amelyeket a Parlament és a Tanács közösen fogad el.

A tárgyalások az Európai Bizottság javaslatával kezdődnek, és úgy haladnak, hogy a soros elnökség időről időre összefoglalja a nyitott kérdéseket egy tárgyalási szövegben, a vezetők pedig a csúcsokon egyeztetnek a részletekről.

A mostani tárgyalási ciklus a Bizottság 2025 nyarán előterjesztett javaslatával kezdődött, amelyhez később a ciprusi, majd az ír elnökség adott ki tárgyalási alapot.

A tárgyalási folyamat következő állomása a novemberi rendkívüli, illetve a decemberi rendes EU-csúcs lesz majd, ami jól jelzi, hogy az illetékesek minden követ megmozgatnak a megállapodás év vége előtti tető alá hozása érdekében. Amennyiben a jelenlegi patthelyzet állandósulna, és 2027 végén sem lenne új elfogadott költségvetése az EU-nak, akkor a 2027-es pénzügyi keretek maradnának érvényben.

Nagy átalakulások jöhetnek az Európai Unió költségvetésében, de sok még az ellentét

Az Európai Bizottság javaslata szerint a 2028–2034-es többéves pénzügyi keret összértéke közel 2 000 milliárd euró lenne folyó (jelenlegi) áron, ami az Európai Számvevőszék számításai szerint 59 százalékkal nagyobb a jelenlegi - 2021-2027-es időszakra vonatkozó -, 1 200 milliárd eurós keretnél. Az új költségvetés évente átlagosan a teljes uniós nemzeti összjövedelem (Gross National Income, GNI) 1,26 százalékát tenné ki, a jelenlegi időszakban ez az arány 1,13 százalék volt.

Az új javaslat emellett az eddigi 67 százalékról 55 százalékra csökkentené a tagállamok jövedelem (GNI) -alapú hozzájárulásait, de cserébe 5 új bevételi csatornát állítana fel. Az bevételek egy része a szén-dioxid kibocsátási kvóták értékesítéséből, a szénintenzív importtermékekhez kapcsolódó illetékekből, a gyűjtetlen elektronikus hulladék utáni hozzájárulásokból, a dohánytermékek jövedéki adójának részleges elvonásából, valamint új nagyvállalati adóhozzájárulásból tevődne össze. Az új intézkedések a Bizottság becslése szerint - folyó áron számítva - mintegy évi 66 milliárd euró bevételt biztosítanának.

Az Európai Parlament a bevételek beszedésének új, Bizottság által javasolt módjait kiegészítené a kriptoeszközök kereskedelmét és az online szerencsejátékot adóztatnák meg. Jól látszik tehát, hogy a Bizottság javaslata és az Európai Parlament álláspontja - az Európai Számvevőszék számításai szerint 48 százalékkal - emelné a tagállamok befizetéseit, ráadásul azokat új szempontok mentén tenné.

A javaslat elfogadása ugyanakkor várhatóan komoly akadályokba fog ütközni az uniós tagállamok és az Európai Parlament eltérő érdekei miatt.

Három csoport érdekei ütköznek

Az új többéves pénzügyi keret tárgyalását két tagállami érdekcsoport és az Európai Parlament álláspontjainak ütközései határozzák majd meg.

A Németország vezette „fukar“ tagállami csoport (amelyhez Hollandia, Svédország, Finnország, Dánia és Ausztria is tartozik) a keretösszeg, és ezáltal a tagállami befizetések csökkentését követeli, de közben megtartaná az uniós versenyképességi reformokra szánt források nagy részét. Az említett országok többsége az EU nettó befizetője, a hozzájárulások mérséklésével pedig a nemzeti költségvetések helyzetét igyekezne javítani.

(amelyhez Hollandia, Svédország, Finnország, Dánia és Ausztria is tartozik) a keretösszeg, és ezáltal a tagállami befizetések csökkentését követeli, de közben megtartaná az uniós versenyképességi reformokra szánt források nagy részét. Az említett országok többsége az EU nettó befizetője, a hozzájárulások mérséklésével pedig a nemzeti költségvetések helyzetét igyekezne javítani. A „fukarokkal“ szemben álló „kohéziós barátok“ csoportja (amelyet Olaszország és Románia vezet, de tagja Magyarország és még 13-14 további ország is) viszont azt hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági és a kohéziós forrásokból nem lehet tovább faragni, azok elosztása pedig az eddigihez hasonló mértékben maradjon a tagállamok kezében. A két tábor tehát a spórolást másképp képzeli el.

A tagállamok nagy része tehát spórolna a Bizottság saját működési költségein (bürokrácia, Európai Külügyi Szolgálat, központilag kezelt pályázati programok), emellett viszont a "kohéziós barátok" azt szeretnék, hogy a keret nagyobb részét közvetlenül a tagállamok kapják meg, és kevesebb jusson a központi forrásokra.

A tagállami csoportok a finanszírozási kérdésekben sem értenek egyet. A koronavírus-járvány idején felvett közös adósság (Next Generation EU, NextGenEU) törlesztése a következő ciklusban becslések szerint 168 milliárd euróba kerül. A „kohéziós barátok“ ennek egy részét halasztanák, Németország és Hollandia viszont elutasítja a kezdeményezést, mert szerintük ez utólag módosítaná a 2020-ban felvett hitel visszafizetési ütemét és bizonyos esetekben alkotmányellenes is lenne. A törlesztéseket a Bizottság javaslata és a tagállamok jelentős része a költségvetés részeként képzeli el.

Az Európai Parlament eközben egy még szélsőségesebb álláspontot képviselve a költségvetés bővítését szeretné.

Az Európai Parlament saját számításai szerint a 2028-2034-es időszakra folyó áron mintegy 2 010 milliárd eurós keret (az uniós nemzeti jövedelem 1,26 százaléka) lenne indokolt, ami nagyjából 10 százalékkal haladja meg a Bizottság előzetes javaslatát. A Parlament álláspontja szerint a védelmi és versenyképességi kiadásokat a mezőgazdasági és a kohéziós politika forrásainak csökkentése nélkül kellene finanszírozni, az adósságtörlesztést pedig a költségvetésen kívülre kellene helyezni. Mivel a végleges keretet a Parlamentnek is jóvá kell hagynia, ezért a képviselők meggyőzése az Európai Tanács egyhangúsági követelményén túl szintén komoly akadály lehet.

Miért sürgetik ennyire az EU-s vezetők a megállapodást?

Annak ellenére, hogy a következő költségvetési ciklus csak 2028-ban kezdődik (formálisan tehát 2027 végéig lenne idő a büdzsé elfogadására), António Costa, az Európai Tanács elnöke nem ok nélkül jelölte meg 2026 végét a tárgyalások lezárására. 2027-ben ugyanis Franciaországban elnök-, Lengyelországban és Olaszországban pedig parlamenti választásokat tartanak, amelyek a jelenlegi politikai status quo felborításával fenyegetnek. Az aktuális közvélemény-kutatások a legnagyobb európai országokban a jobboldali populista pártok előretörését jelzik, így

a 2027-es választások után várhatóan még nehezebb lenne kompromisszumra jutni a következő költségvetésről.

Amennyiben az Európai Tanács és az Európai Parlament 2027 elején meg tud állapodni a büdzsé szerkezetéről és sarokszámairól, akkor a részletszabályozások papíron még időben elkészülhetnek, a kifizetéseknél viszont már lehetnek csúszások. A keretmegállapodás után ugyanis el kell fogadni a konkrét programok (agrárpolitika, kohéziós politika, vidékfejlesztés, stb.) jogszabályait, és a tagállamoknak is le kell tárgyalniuk a nemzeti és regionális partnerségi terveket az Európai Bizottsággal.

A futó költségvetési ciklus sarokszámairól 2020 nyarán született döntés, a magyar kohéziós programokat viszont a Bizottság közleménye szerint csak 2022 decemberében hagyták jóvá. Ha 2027 végéig húzódik a döntés a következő ciklusról, akkor a részletszabályok és a tényleges kifizetések szinte biztosan csak késéssel érkeznek majd meg.

A kiindulási helyzet

A Bizottság 2025 nyári javaslatával kapcsolatban először a ciprusi, majd az ír soros elnökség csatolt tárgyalási alapot (a szakzsargon ezt negotiation boxnak, vagy röviden nego boxnak nevezi), a módosítási javaslatok azonban nem tudták érdemben közelíteni az álláspontokat. Előrelépés a tagállamok októberi csúcsán sem történt, miután a vezetők lényegében csak megismételték a már korábban kifejtett álláspontjaikat, a tárgyalások érdemi része pedig még el sem kezdődött. Márpedig a döntéshez egyhangúság kell, így egyetlen ország is blokkolhatja majd a megállapodás megszületését.

Ezért is lényeges Magyar Péter magyar miniszterelnök októberi csúcs utáni kijelentése, melyben 2 milliárd eurós többletforrást követel Magyarország számára a jelenlegi ciklusban végleg elveszett forrásokért.

A tárgyalások jelenlegi kiindulási alapját három javaslat jelenti, amelyekkel kapcsolatban a tagállamok és az Európai Parlament képviselői már kifejtették előzetes álláspontjaikat.

Az Európai Bizottság folyó áron mintegy 1 984 milliárd eurós kerettel, diverzifikáltabb bevételi struktúrával képzeli el a következő költségvetést, amely viszont tartalmazná a közös adósság törlesztését is. A legutolsó, ír tárgyalási alap egy jóval alacsonyabb, mintegy 1 825 milliárd eurós keretet javasolt, kevesebb közös ügyekre fordított forrással. A NextGenEU hiteltörlesztés részleteit tartalmazta a tervezet. Az Európai Parlament álláspontja egyelőre nagyon messze van a Bizottságétól és a tagállamokétól is. A parlamenti képviselők többsége a közös ügyek megerősítése céljából egy - még a Bizottság javaslatát is meghaladó - nagy költségkerettel tervezné a következő 7 éves ciklust. A parlament a Bizottsági javaslatban ajánlott új bevételi források mellett nyitott lenne a kriptoeszközök kereskedésének és az online szerencsejáték megadóztatására is, a javasolt végösszeg pedig körülbelül 2 010 milliárd euró lenne - és ez még nem tartalmazza a közös adósság törlesztéséből esedékes, 168 milliárd eurós összeget.

Négy forgatókönyv, ami meghatározza a folytatást

Jó látszik, hogy az egyes intézmények és tagállamok álláspontjai egyelőre még messze vannak, az idő pedig döntő faktor lesz, ezért a következőkben néhány forgatókönyvet arra vonatkozóan, hogy milyen kompromisszumok mentén és eredménnyel születhet a következő 7 éves pénzügyi keretről és mit jelent várhatóan mindez Magyarország számára.

A jelenlegi patthelyzetet négy forgatókönyv mentén oldhatják fel az európai uniós tagállamok és az Európai Parlament képviselői, a megegyezés időpontját és az engedményeket pedig az egyes csoportok "fájdalomküszöbe" dönti majd el.

Az egyes forgatókönyveknél megadott összértékek és a Magyarországnak járó forrás értékei saját becslések.

1. Gyors megegyezés a "fukarok" kárára - és Magyarország javára

Az első forgatókönyvet a keretmegállapodás 2026-os - azaz határidőre történő - megszületése jelenti. Ebben az esetben a legnagyobb engedményeket várhatóan a befizetéseket csökkenni kívánó "fukar" országok tennék, a végleges költségvetési keretösszeg pedig az ír tárgyalási alapban javasolt összeg (1 825 milliárd euró) felett alakulna. Extrém esetben a végösszeg egészen a Bizottság által javasolt 1 984 milliárdos összeg környékéig is emelkedhet, ez leginkább a parlamenti képviselők határozottságán múlik.

Egy decemberi megállapodás jó eséllyel azt jelentené, hogy kevesebb pénz jutna a közös uniós ügyekre (versenyképesség, külső fellépésre, valamint igazgatásra), míg a közös adósság törlesztése a jelenlegi ütemezéssel a költségvetési kereten belülre kerülne. Ez utóbbi a "kohéziós barátok" engedményét jelentené.

Az Európai Parlamentnek még a bizottsági javaslat elfogadásához is komoly engedményeket kell tennie, ezt várhatóan a képviselők is a közös ügyekre szánt keretből tennék.

Magyarország jó eséllyel profitálna egy korai egyezségből,

hiszen ez azt jelentené, hogy a védett tagállami allokációs kereten felül Magyar Péter valamiféle ígéretet kapna 1-2 milliárd eurónyi közös forrás megítélésére a tagállamilag allokált 37,7 miliárd eurón felül. A miniszterelnök az októberi csúcs után kijelentette, hogy a hazánk által korábban elvesztett 2 milliárd eurós kohéziós forrásért kompenzációt követel a következő költségvetésben, ebből pedig 1 milliárd eurót az ír tárgyalási alap már meg is ajánlott. A hazánknak járó összes forrás tehát ezen forgatókönyv mentén a Bizottság által tervezett 37,7 milliárd euró helyett ténylegesen legalább 38-40 milliárd euró körül alakulna.

2. Megegyezés 2027 elején, még a francia elnökválasztás előtt

2027 egyik legfontosabb politikai eseménye az április-májusi francia elnökválasztás lesz, amely nemcsak Európa második legnagyobb országát, hanem a költségvetési tárgyalásokat is alapjaiban változtathatja meg. Ha az idő előrehaladtával továbbra is a Marine Le Pen vezette jobboldali erők maradnak a választás legfőbb esélyesei, akkor az könnyen kompromisszumra kényszerítheti a kontinens vezetőit. Le Pen ugyanis nyíltan azt ígéri, hogy megfelezi Franciaország közös költségvetési hozzájárulását, ami nagyban megnehezítené a tárgyalások lezárását. Mindez azt is jelentheti, hogy az idő fogytával (ami emeli a patthelyzet tartóssá válásának kockázatát) a "kohéziós barátok" is kompromisszumkészebbé válhatnak, ezzel minimalizálva az agrártámogatásokat és a kohéziós politikát érintő forrásvesztést.

Egy politikai nyomásra megszülető, 2027 tavaszi megállapodás jó eséllyel az ír tárgyalási alapban meghatározott 1 825 milliárd eurónál alacsonyabb (1 750 - 1 820 milliárd eurós) keretösszeget eredményezne, a közös területek mellett pedig az az agrártámogatások és a kohéziós források is jó eséllyel csökkennének. Ebben az esetben a "fukaroknak" valószínűleg rá kellene bólintaniuk néhány új bevételi forrásra, a "kohéziós barátoknak" pedig a közös területek forrásainak csökkentésére és esetleg a védett (kohéziós és agrár) források egy részének elengedésére.

Mivel a vágás jó eséllyel a tagállami allokációt is elérné, Az alacsonyabb keretösszeg Magyarország számára kevesebb befizetést és támogatást jelentene.

A keret megvágása akár 3-5 százalékkal csökkentheti a tagállami forrásallokációt is, így a hazánknak járó összes forrás 37,7-ről akár 36 milliárd euró környékére is csökkenhet. (Ez a becslés figyelmen kívül hagyja a Magyar Péter által követelt 2 milliárd eurós extra forrás sorsát.)

3. Utolsó pillanatos megegyezés - nagyobb kompromisszumokkal

A nagy tagországokban tartott választások eredményének függvényében 2027 második felében radikálisan átalakulhatnak a tagállamok közti erőviszonyok. A konzervatív, jobboldali erők előretörésével paradox módon egyszerre nőhet és csökkenhet a "fukar" tagállamok alkupozíciója. Le Pen a tagállami befizetések csökkenését szorgalmazza, az idő azonban egy ponton a "fukarok" ellen fordulhat.

Elfogadott költségvetés hiányában ugyanis 2028-tól a legutolsó, 2027-es keretek "fagynának be",

ami bizonyos esetben a jövőben tervezettnél nagyobb befizetési terhet róna az említett országokra.

A megállapodás megszületéséért a "kohéziós barátoknak" várhatóan a keretösszeg, esetleg az agrártámogatások és kohéziós források egy részét (5-10 százalékát) és a közös adósság törlesztésének elhalasztását kellene feláldozniuk, míg a Parlament a keret kisebb csökkenéséért cserébe a bevételi csatornákkal kapcsolatban, illetve az adósságtörlesztés kapcsán engedhet.

Mindez folyó áron várhatóan 1 600 - 1 800 milliárd eurós teljes keretösszeget jelenthet, a Magyarországnak járó összeg pedig valahol 34 és 37,7 milliárd euró között alakulhat.

Ebben a forgatókönyvben tehát már érezhetően nagyobb a tét Magyarország számára, hiszen a nemzeti allokáció csökkentése már érezhetően csökkentené a szabadon elkölthető uniós forrásokat.

4. A szélsőséges eset: teljes patthelyzet

A leginkább szélsőséges forgatókönyvet a patthelyzet tartós fennmaradása jelenti. Ebben az esetben elfogadott keretmegállapodás nélkül fordulnánk rá a 2028-as évre, ami főszabály szerint a legutolsó, 2027-re vonatkozó források "befagyását" eredményezné. Elviekben ez a következő 7 éves időszakra folyó áron körülbelül 1 410 milliárd eurónyi összes forrást jelentene,

amelyből Magyarországnak a jogfolytonosság megmaradása esetén 36,5 - 38,6 milliárd euró járhatna.

Az agrártámogatásokról és a kohéziós forrásokról átmeneti rendeletet kellene az intézményeknek hozniuk (enélkül ugyanis az Unió nem vállalhat új kötelezettségeket), így megegyezés hiányában a kifizetések folytonossága is veszélybe kerülne. A közös adósság törlesztésének pontos paraméterei ebben az esetben szintén kérdésessé válnának, hiszen az Európai Unió aktuális alapszerződése arról még nem rendelkezett.

Mindebből látszik, hogy bár szigorúan matematikai alapon bizonyos országok számára nem jelentene óriási visszalépést, ha nem sikerülne határidőre megegyezni a többéves pénzügyi keretről,

az uniós működés megbénulásával viszont végső soron mindenki rosszul járna.

A 2028-2034-es költségvetési ciklusban Magyarországnak járó európai uniós források várható összege (folyó áron kifejezett milliárd euró, becslés) Forgatókönyv Magyarországnak járó összes uniós forrás a 2028-2034-es költségvetési időszakban Az Európai Bizottság javaslata 37,7 Az ír soros elnökség alatt született módosító javaslat 37,7 + 1 milliárd euró a közös forrásokból Magyar Péter miniszterelnök célkitűzése 37,7 + 2 milliárd euró a közös forrásokból Megegyezés 2026 végéig 37,7 + 1-2 milliárd euró a közös forrásokból 2027 eleji megegyezés 35 – 37,7 2027 végi megegyezés 34 – 37,7 Tartós patthelyzet (nincs megállapodás 2027 végéig) 36,5 – 38,6* *csak jogfolytonosság fennmaradása esetén. Forrás: Eurostat, Európai Bizottság, Európai Parlament, Portfolio

Mit érdemes figyelni?

A forgatókönyvek megítéléséhez a novemberi rendkívüli EU-csúcs és a decemberi találkozó lesz a legfontosabb, mert ezeken derül ki, hogy marad-e az év végi céldátum az Európai Tanács következtetéseiben, vagy az eddigi határidőt általános „időszerű megállapodásra“ cserélik.

Az összegekről és a tárgyalások irányáról a következő tárgyalási alapban javasolt végösszeg, az újonnan javasolt bevételi csatornák kérdésköre, illetve a közös adósság törlesztésének helyzete lesz leginkább árulkodó, mivel ezen területek mutatják majd meg, hogy mekkora engedményekre hajlandóak a "fukarok" a gyors megegyezésért cserébe.

az újonnan javasolt bevételi csatornák kérdésköre, illetve a közös adósság törlesztésének helyzete lesz leginkább árulkodó, mivel ezen területek mutatják majd meg, hogy mekkora engedményekre hajlandóak a "fukarok" a gyors megegyezésért cserébe. Szintén fontos jel lesz a Parlament álláspontja is, amely jelenleg a leginkább messze lehet a végső konszenzustól, így várhatóan a legtöbbet kell majd változnia. A Parlament ugyanakkor követeléseinek részletes feladásáért fontos biztosítékokat és engedményeket kényszeríthet ki a tagállamoktól, az ezekre való hajlandóság szintén árulkodó lehet.

amely jelenleg a leginkább messze lehet a végső konszenzustól, így várhatóan a legtöbbet kell majd változnia. A Parlament ugyanakkor követeléseinek részletes feladásáért fontos biztosítékokat és engedményeket kényszeríthet ki a tagállamoktól, az ezekre való hajlandóság szintén árulkodó lehet. Végül a megegyezés szempontjából a tagállami szintű fejlemények is meghatározóak lesznek. Itt főként a francia belpolitikai helyzet lesz az, amit leginkább figyelnek majd az EU-s vezetők, mivel ez fogja eldönteni, hogy 2027 tavasza után könnyebbé vagy nehezebbé válnak majd a tárgyalások.

Címlapkép forrása: EU