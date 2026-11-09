Elszabadultak a költségek és a repülőtéri sorok: pert indított az Európai Unió

A rendszert felügyelő uniós ügynökség, az eu-LISA az IBM mellett a francia Atos informatikai csoportot és az olasz Leonardo hadiipari vállalatot vonta felelősségre. A Financial Times által megismert belső dokumentumok szerint
a konzorcium rendszeresen elmulasztotta a határidőket, ráadásul vitatta az ügynökség által kiszabott figyelmeztetéseket és bírságokat is.
Az eu-LISA a júliusban közzétett éves beszámolójában erősítette meg, hogy még 2025 decemberében polgári peres eljárást indított a cégek ellen a székhelyéül szolgáló Észtországban pénzügyi érdekeinek védelmében. Az illetékes észt bíróság megerősítette a kereset benyújtását, de tárgyalást még nem tűztek ki az ügyben.
Az új határregisztrációs rendszer (EES) lényege, hogy a schengeni övezetbe érkező, unión kívüli utazóknak az első belépéskor ujjlenyomatot kell adniuk, és fénykép is készül róluk. A 29 európai országot – köztük a legtöbb uniós tagállamot – lefedő rendszer célja a vízumtúllépők és a körözött személyek kiszűrése. Bár az indulást eredetileg 2022-re tervezték, a rendszer teljes körűen csak idén állt üzembe. Mint arról írtunk, a bevezetést ráadásul számos szoftveres és hardveres hiba kísérte, a leolvasók például gyakran meghibásodtak az izzadt ujjaktól, ami többórás sorokat eredményezett az európai repülőtereken, miközben egyes tagállamok még mindig nem szerezték be az összes szükséges eszközt.
A konzorcium és az uniós ügynökség közötti feszültség évekre nyúlik vissza, mert a vállalatok már 2021 őszén vitatták a rájuk kiszabott kötbéreket, és a koronavírus-járványhoz hasonló külső tényezőkre hivatkoztak. Néhány hónappal később a cégek irreálisnak nevezték az eu-LISA új határidőit, és bírálták a szervezet irányítási gyakorlatát is. A folyamatos csúszások jelentősen megdrágították a beruházást, ezért a szerződés összértékét már 2021-ben 142 millió euróról 212 millióra kellett emelni, 2023-ban pedig a megnövekedett karbantartási igények miatt más projektektől kellett átcsoportosítani forrásokat, így az éves keret megduplázódott, és elérte a 40 millió eurót.
Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy a mostani per kizárólag a fejlesztési szakaszban történt késedelmekről szól, és nem érinti a rendszer jelenlegi működését. Az érintett három vállalat szerződése egyébként tavaly lejárt, a feladatokat pedig egy új konzorcium vette át, bár az eredeti fejlesztők idén augusztusig még részt vettek a munkában.
A projektet korábban súlyos kiberbiztonsági aggályok is terhelték, miután tavaly kiderült, hogy az Atos a moszkvai irodáján keresztül szerzett be szoftvereket az érzékeny határrendszerhez.
Bár az eu-LISA szerint nem történt biztonsági incidens, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) álláspontja alapján az orosz érintettség bizonyítottsága esetén szerződésszegésnek minősülne.
Az OLAF végül visszautalta az ügyet az eu-LISA-hoz, annak ellenére, hogy egy belső jelentésben elégtelennek minősítette az ügynökség korábbi vizsgálatát.
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