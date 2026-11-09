Elszabadultak a költségek és a repülőtéri sorok: pert indított az Európai Unió

A rendszert felügyelő uniós ügynökség, az eu-LISA az IBM mellett a francia Atos informatikai csoportot és az olasz Leonardo hadiipari vállalatot vonta felelősségre. A Financial Times által megismert belső dokumentumok szerint

a konzorcium rendszeresen elmulasztotta a határidőket, ráadásul vitatta az ügynökség által kiszabott figyelmeztetéseket és bírságokat is.

Az eu-LISA a júliusban közzétett éves beszámolójában erősítette meg, hogy még 2025 decemberében polgári peres eljárást indított a cégek ellen a székhelyéül szolgáló Észtországban pénzügyi érdekeinek védelmében. Az illetékes észt bíróság megerősítette a kereset benyújtását, de tárgyalást még nem tűztek ki az ügyben.

Az új határregisztrációs rendszer (EES) lényege, hogy a schengeni övezetbe érkező, unión kívüli utazóknak az első belépéskor ujjlenyomatot kell adniuk, és fénykép is készül róluk. A 29 európai országot – köztük a legtöbb uniós tagállamot – lefedő rendszer célja a vízumtúllépők és a körözött személyek kiszűrése. Bár az indulást eredetileg 2022-re tervezték, a rendszer teljes körűen csak idén állt üzembe. Mint arról írtunk, a bevezetést ráadásul számos szoftveres és hardveres hiba kísérte, a leolvasók például gyakran meghibásodtak az izzadt ujjaktól, ami többórás sorokat eredményezett az európai repülőtereken, miközben egyes tagállamok még mindig nem szerezték be az összes szükséges eszközt.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 06. Hosszú sorok és fejetlenség az európai reptereken: megszólalt az uniós biztos az új rendszerről

A konzorcium és az uniós ügynökség közötti feszültség évekre nyúlik vissza, mert a vállalatok már 2021 őszén vitatták a rájuk kiszabott kötbéreket, és a koronavírus-járványhoz hasonló külső tényezőkre hivatkoztak. Néhány hónappal később a cégek irreálisnak nevezték az eu-LISA új határidőit, és bírálták a szervezet irányítási gyakorlatát is. A folyamatos csúszások jelentősen megdrágították a beruházást, ezért a szerződés összértékét már 2021-ben 142 millió euróról 212 millióra kellett emelni, 2023-ban pedig a megnövekedett karbantartási igények miatt más projektektől kellett átcsoportosítani forrásokat, így az éves keret megduplázódott, és elérte a 40 millió eurót.

Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy a mostani per kizárólag a fejlesztési szakaszban történt késedelmekről szól, és nem érinti a rendszer jelenlegi működését. Az érintett három vállalat szerződése egyébként tavaly lejárt, a feladatokat pedig egy új konzorcium vette át, bár az eredeti fejlesztők idén augusztusig még részt vettek a munkában.

A projektet korábban súlyos kiberbiztonsági aggályok is terhelték, miután tavaly kiderült, hogy az Atos a moszkvai irodáján keresztül szerzett be szoftvereket az érzékeny határrendszerhez.

Bár az eu-LISA szerint nem történt biztonsági incidens, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) álláspontja alapján az orosz érintettség bizonyítottsága esetén szerződésszegésnek minősülne.

Az OLAF végül visszautalta az ügyet az eu-LISA-hoz, annak ellenére, hogy egy belső jelentésben elégtelennek minősítette az ügynökség korábbi vizsgálatát.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio