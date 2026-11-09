Nem bírja már erővel és emberrel az Európai Bizottság a kínai letámadást

Az Európia Bizottságnak egy panasz hivatalos benyújtásától számítva 45 napja van eldönteni, hogy vizsgálatot indít-e dömping vagy tisztességtelen állami támogatás gyanúja miatt. A lapnak nyilatkozó ügyvédek szerint azonban a tisztviselők arra kérik a cégeket, hogy az előkészítő munka végéig várjanak a benyújtással. Ez az idő nem számít bele a határidőbe, maga a vizsgálat pedig a megindítása után rendszerint még körülbelül egy évig tart.
Az Európai Bizottság 2025-ben 32 új kereskedelemvédelmi vizsgálatot indított, és 21 meglévő intézkedés felülvizsgálatát kezdte meg.
Az új ügyek mintegy harmada a vegyipart érintette, ahol különösen erős a kínai árverseny. Az INEOS egymaga 20 függőben lévő panaszról számolt be.
Az európai gyártókat képviselő AEGIS Europe szerint a részlegen mintegy 140-en dolgoznak, közülük körülbelül százan képzettek a kereskedelemvédelmi eszközök alkalmazására.
A szervezet legalább 50 új munkatársat tartana szükségesnek.
Az Európai Bizottság szóvivője szerint a részleget nemrég megerősítették, és további lehetőségeket keresnek, egy névtelenül nyilatkozó uniós tisztviselő szerint ugyanakkor idén nem tudtak új embert felvenni.
Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos december elején új intézkedéscsomagot mutathat be, mivel Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár olyan eszközt javasol, amellyel a Bizottság gyorsabban korlátozhatná egy ország hozzáférését az uniós egységes piachoz, ha annak lépései veszélyeztetik a piac működését. A Politicónak nyilatkozó uniós tisztviselő szerint viszont már a folyamatban lévő ügyek, köztük a kínai és indiai gyárak helyszíni ellenőrzése is leköti a vizsgálók kapacitását.
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