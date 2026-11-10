Félév múlva már aláírhatják a szerződést: 28 tagállamra bővül az EU

Montenegró a múlt héten újabb két tárgyalási fejezetet zárt le,

így a 33-ból már csak tíz van hátra.

Az Európai Bizottság szerint a csatlakozási szerződést akár 2027 júniusában aláírhatják, Thomas Byrne ír Európa-ügyi miniszter szerint

a szerződés szövegét már készítik, a montenegrói kormány pedig a tagállamok kormányaival és parlamentjeivel is egyeztet a jóváhagyásról.

A ratifikáció Franciaországban különösen bizonytalan lehet, mert a lap szerint az új tag felvételéhez ott háromötödös parlamenti többségre vagy népszavazásra van szükség, és uniós tisztviselők attól tartanak, hogy az euroszkeptikus pártok erős támogatottsága megakaszthatja a folyamatot. Byrne szerint a tagállami választások kimenetele kiszámíthatatlan, de a bővítés a jelenlegi tagok érdeke is, ha a jelöltek teljesítik a feltételeket.

Horvátország az 1990-es évek balkáni háborúiból örökölt viták rendezéséhez köti Montenegró csatlakozásának jóváhagyását.

Byrne szerint a két ország vezetői az elmúlt hetekben többször tárgyaltak, és az ír elnökség bízik abban, hogy még az év vége előtt segíthet megállapodást találni a nyitott kérdésekben.

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