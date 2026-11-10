4°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Megvan, hogyan fegyverkezne a Tisza-kormány – itt a lista, mire költik az uniós hitelt
Uniós források

Megvan, hogyan fegyverkezne a Tisza-kormány – itt a lista, mire költik az uniós hitelt

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az 5,4 milliárd eurós magyar SAFE-terv közel kétharmada már megkötött szerződések finanszírozására mehet, derül ki abból a listából, amit a Népszabadság szerzett meg. A Magyar Péter vezette kormány a Magyarországnak elkülönített 16,2 milliárd eurós keret harmadára tart csak igényt, ebből  3,45 milliárd eurónyi meglévő szerződés mellett légvédelmi rendszerek, drónelhárító eszközök és cirkáló lőszerek is szerepelnek a listán, az M49-es autóút két ütemére pedig mintegy 602 millió eurót szánnak. Több százmillió eurós fegyverbeszerzés viszont kimaradt a korábbi tervekből, köztük egy közel 1,4 milliárd eurós, nagy hatótávolságú légvédelmi rakétaüteg. Az érintett minisztériumok egyelőre nem válaszoltak arra, milyen szempontok alapján készült a lista, és kik lesznek a beszállítók.

Az Orbán-kormány eredetileg 17,4 milliárd eurót igényelt az EU 150 milliárd eurós védelmi hitelprogramjából, amelyből 16,2 milliárdot különítettek el Magyarországnak. Az Európai Bizottság hónapokig nem hagyta jóvá a tervet, egyebek mellett a tervezett beszerzések költségei miatt, valamint az olyan, még Nagy Márton gazdasági miniszter által betervezett avantgarde tételek miatt, mint egy 2 milliárd eurós hitelkiváltás. A Magyar Péter vezette kormány a beruházások felülvizsgálata után saját döntésével az elkülönített keret harmadára, 5,4 milliárd euróra mérsékelte az igényt. Az Európai Bizottság október 28-án, a tagállami tervek közül utolsóként fogadta el a magyar csomagot.

Kapcsolódó cikkünk

Zöld utat adott Brüsszel Magyarország közel 2000 milliárd forintos hitelfelvételének a SAFE-ből

A visszafizetendő hitel legfeljebb 15 százalékos, mintegy 810 millió eurós előlegének folyósításához az Európai Unió Tanácsának jóváhagyása és a hitelszerződés aláírása is szükséges.

A Népszabadság birtokába került dokumentumban 3,45 milliárd euró értékben szerepelnek már megkötött szerződések. Ide tartozik a Lynx gyalogsági harcjárművek, a Leopard harckocsik és az L–39NG gyakorló repülőgépek beszerzése, valamint többféle lőszer és a 2026 és 2029 között beszerzendő Mistral M3 légvédelmi rakéták. A hitelből a meglévő eszközök fenntartására is költenének, így helikopterek, harckocsik és PzH 2000 önjáró lövegek karbantartására és javítására.

Drónelhárításra 220 millió eurót szánnának, ebből hordozható eszközöket, valamint a drónokat zavaró vagy megsemmisítő rendszereket szereznének be.

Még több Uniós források

Félév múlva már aláírhatják a szerződést: 28 tagállamra bővül az EU

Nem bírja már erővel és emberrel az Európai Bizottság a kínai letámadást

Elszabadultak a költségek és a repülőtéri sorok: pert indított az Európai Unió

Egy SAMP/T légvédelmi rakétaüteg 109 millió euróval, a rövid hatótávolságú Mistral rendszer korszerűsítése közel 105 millióval szerepel a listán. A célpont körzetében várakozni, majd arra lecsapni képes cirkáló lőszerekre mintegy 82 millió euró jutna.

Infrastrukturális beruházásokra is költenének: az M49-es autóút két ütemére összesen mintegy 602 millió eurót fordítanának a katonai szállítási útvonalak fejlesztése címén.

A záhonyi hídra valamivel több mint 6 millió eurót, mozdonyra és katonai vasúti személykocsikra együtt közel 70 milliót terveztek be. A katonai terepjárók beszerzésére 164 millió, az egységes digitális rádiótávközlő rendszer fejlesztésére pedig 288 millió euró szerepel a dokumentumban.

A korábbi tervekből a Népszabadság szerint kimaradt egy közel 1,4 milliárd eurós, nagy hatótávolságú légvédelmi rakétaüteg, egy 743 milliós lőszerbeszerzés, egy 670 milliós harcászati dróncsomag és egy 400 millió eurós irányított páncéltörő rakétarendszer.

A lap három minisztériumtól kért tájékoztatást arról, milyen szempontok alapján állították össze a listát, és kik lesznek a beszállítók, de a cikk megjelenéséig egyik tárca sem válaszolt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt a nagy felpattanás az amerikai tőzsdéken!
Óriási fordulat a magyar ingatlanpiacon: mi lesz most a lakásárakkal?
Félév múlva már aláírhatják a szerződést: 28 tagállamra bővül az EU
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility