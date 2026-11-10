Megvan, hogyan fegyverkezne a Tisza-kormány – itt a lista, mire költik az uniós hitelt

Az Orbán-kormány eredetileg 17,4 milliárd eurót igényelt az EU 150 milliárd eurós védelmi hitelprogramjából, amelyből 16,2 milliárdot különítettek el Magyarországnak. Az Európai Bizottság hónapokig nem hagyta jóvá a tervet, egyebek mellett a tervezett beszerzések költségei miatt, valamint az olyan, még Nagy Márton gazdasági miniszter által betervezett avantgarde tételek miatt, mint egy 2 milliárd eurós hitelkiváltás. A Magyar Péter vezette kormány a beruházások felülvizsgálata után saját döntésével az elkülönített keret harmadára, 5,4 milliárd euróra mérsékelte az igényt. Az Európai Bizottság október 28-án, a tagállami tervek közül utolsóként fogadta el a magyar csomagot.
A visszafizetendő hitel legfeljebb 15 százalékos, mintegy 810 millió eurós előlegének folyósításához az Európai Unió Tanácsának jóváhagyása és a hitelszerződés aláírása is szükséges.
A Népszabadság birtokába került dokumentumban 3,45 milliárd euró értékben szerepelnek már megkötött szerződések. Ide tartozik a Lynx gyalogsági harcjárművek, a Leopard harckocsik és az L–39NG gyakorló repülőgépek beszerzése, valamint többféle lőszer és a 2026 és 2029 között beszerzendő Mistral M3 légvédelmi rakéták. A hitelből a meglévő eszközök fenntartására is költenének, így helikopterek, harckocsik és PzH 2000 önjáró lövegek karbantartására és javítására.
Drónelhárításra 220 millió eurót szánnának, ebből hordozható eszközöket, valamint a drónokat zavaró vagy megsemmisítő rendszereket szereznének be.
Egy SAMP/T légvédelmi rakétaüteg 109 millió euróval, a rövid hatótávolságú Mistral rendszer korszerűsítése közel 105 millióval szerepel a listán. A célpont körzetében várakozni, majd arra lecsapni képes cirkáló lőszerekre mintegy 82 millió euró jutna.
Infrastrukturális beruházásokra is költenének: az M49-es autóút két ütemére összesen mintegy 602 millió eurót fordítanának a katonai szállítási útvonalak fejlesztése címén.
A záhonyi hídra valamivel több mint 6 millió eurót, mozdonyra és katonai vasúti személykocsikra együtt közel 70 milliót terveztek be. A katonai terepjárók beszerzésére 164 millió, az egységes digitális rádiótávközlő rendszer fejlesztésére pedig 288 millió euró szerepel a dokumentumban.
A korábbi tervekből a Népszabadság szerint kimaradt egy közel 1,4 milliárd eurós, nagy hatótávolságú légvédelmi rakétaüteg, egy 743 milliós lőszerbeszerzés, egy 670 milliós harcászati dróncsomag és egy 400 millió eurós irányított páncéltörő rakétarendszer.
A lap három minisztériumtól kért tájékoztatást arról, milyen szempontok alapján állították össze a listát, és kik lesznek a beszállítók, de a cikk megjelenéséig egyik tárca sem válaszolt.
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