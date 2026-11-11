Fékezett állapotban a magyar EU-támogatások kifizetései, most jöhet az igazi pályázatdömping

Az uniós támogatások rendszerében nem feltétlenül az a legnagyobb kihívás, hogy egy ország mennyi pénzt tud megszerezni Brüsszeltől, hanem az, hogy a rendelkezésére álló forrásokat időben el is tudja költeni. A 2021–2027-es költségvetési ciklusban ugyanis minden évre meghatározott összegeket különítenek el a tagállamoknak, amelyek felhasználását három éven belül megfelelően igazolni kell.
Ez az úgynevezett N+3-as szabály: a 2023-as kötelezettségvállalások után 2026. december 31-ig kell teljesíteni az elszámolási követelményeket, különben az Európai Bizottság automatikusan visszavonhatja a fel nem használt összeget.
Ehhez azonban nem kell minden beruházásnak elkészülnie, mert az uniós előfinanszírozás és az uniós végrehajtó testülethez benyújtott kifizetési kérelmek is beszámítanak a teljesítésbe.
A Portfolio által a Nemzeti Fejlesztési Központtól kikért, október 19-i állapotot tükröző adatok szerint a hét magyar operatív programnak összesen 5,12 milliárd eurónyi (több mint 1850 milliárd forintnyi) teljesítést kellett felmutatnia az idei határidőig. Ebből október közepéig 4,78 milliárd euró szerepelt az elszámolásban:
3,53 milliárdot a Bizottsághoz benyújtott kifizetési kérelmek, további 1,25 milliárdot pedig a figyelembe vehető uniós előfinanszírozás jelentett.
Bár az összesítés alapján mindössze 336 millió euró hiányozna a cél eléréséhez, a ténylegesen még teljesítendő összeg ennél jóval magasabb, közel 1,3 milliárd euró. Ennek oka, hogy az egyik operatív programban felhalmozott többlettel nem lehet automatikusan fedezni egy másik program elmaradását.
A hiányzó összeg csaknem háromnegyede, 937 millió euró a gazdaságfejlesztési GINOP Plusznál jelentkezett, ahol az 1,63 milliárd eurós idei cél alig 43 százalékát teljesítették október közepéig. A környezetvédelmi és energiahatékonysági KEHOP Plusznál további 232 millió, a településfejlesztési TOP Plusznál 82 millió, a digitális DIMOP Plusznál pedig közel 40 millió eurót kellett még elszámolni. Három másik program, a közlekedésfejlesztési IKOP Plusz, az EFOP Plusz és a végrehajtást finanszírozó VOP Plusz ugyanakkor már teljesítette, sőt túl is lépte az idei követelményeket.
A Portfolio-t arról tájékoztatta az NFK, hogy a még hiányzó összegek ellenére nem számítanak újabb forrásvesztésre, mert közléseük szerint
minden operatív programban rendelkezésre áll annyi elszámolható számla, amennyivel az év végéig teljesíthetők az előírások.
Az intézmény hangsúlyozta, hogy az N+3-as szabály szempontjából a megfelelő kifizetési kérelmek benyújtása számít, nem az, hogy az Európai Bizottság mikor utalja át a pénzt. A hátralévő elszámolások pontos ütemezéséről azonban a folyamatban lévő egyeztetések miatt egyelőre nem közölhettek részletes előrejelzést.
Nemcsak a mennyi, hanem a hova is számít
A brüsszeli határidők teljesítése mellett legalább ilyen fontos kérdés, hogy a támogatásokból mennyi jutott el ténylegesen a magyar beruházásokig. Az NFK adatai szerint a hét operatív programban összesen 8357 milliárd forint áll rendelkezésre, amiből október közepéig 5655 milliárd forintra kötöttek támogatási szerződést.
A pénzek több mint kétharmadának tehát már megvan a helye, a tényleges kifizetések azonban jóval lassabban haladnak:
eddig mindössze 3019 milliárd forint, a teljes keret 36 százaléka jutott el a kedvezményezettekhez.
|
Teljesülések a 2021-2027-es forrásciklusban
|
Operatív program
|
N+3-as cél
|
Eddigi teljesítés
|
Még teljesítendő
|
GINOP Plusz
|
1631,7
|
694,5
|
937,2
|
KEHOP Plusz
|
585,1
|
352,8
|
232,3
|
IKOP Plusz
|
507,8
|
804,4
|
0
|
TOP Plusz
|
643,6
|
561,5
|
82,1
|
DIMOP Plusz
|
531,3
|
491,6
|
39,7
|
VOP Plusz
|
260,9
|
377,1
|
0
|
EFOP Plusz
|
955,1
|
1498,1
|
0
|
Összesen
|
5115,5
|
4780,0
|
1291,3
|
Forrás: Nemzeti Fejlesztési Központ. Az eddigi teljesítés az uniós előfinanszírozásokat és az időközi kifizetési kérelmeket tartalmazza. A még teljesítendő összegek programonkénti különbségekből adódnak; a túlteljesítések nem csökkentik más programok hátralékát.
A lassú előrehaladásban jelentős szerepet játszhattak az elmúlt évek uniós forrásvitái is, amelyek miatt a magyar fejlesztések finanszírozása hosszú időre bizonytalanná vált. Az Orbán-kormány idején feltárt jogállamisági problémák, különösen a közbeszerzésekkel, a korrupcióellenes fellépéssel és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos kifogások miatt az Európai Unió Tanácsa 2022 végén három nagy operatív program – a KEHOP Plusz, az IKOP Plusz és a TOP Plusz – kötelezettségvállalásainak 55 százalékát felfüggesztette, sőt a horizontális feljogosító feltételek teljesületlensége miatt – egészen a 2023-as igazságügyi reformig – minden EU-forrás kifizetését leállították. A blokkolt uniós fedezet miatt a beruházások elindítása nagyobb hazai költségvetési kockázattal járt, miközben a kormány nem tudhatta biztosan, mikor jut hozzá a visszatartott támogatásokhoz. A forrásfelfüggesztés azonban nem minden programot érintett, és a végrehajtás lassúságát a bürokratikus akadályok, a közbeszerzések elhúzódása és a kedvezményezettek korlátozott kapacitásai is magyarázhatják.
A már kifizetett pénzek részletes bontása még jobban érzékelteti a fejlesztések és a finanszírozás közötti különbséget,
ugyanis a kedvezményezetteknek átutalt 3019 milliárd forintból 1418 milliárdot előlegként folyósítottak, miközben a számlák alapján teljesített kifizetések összege 1600 milliárd forint volt.
Vagyis a rendelkezésre álló minden száz forintnyi támogatásból eddig 36 forintot fizettek ki, de csak 19 forint mögött áll számlákhoz kapcsolódó kifizetés. Az előleg természetesen nem szabálytalanság, hiszen egy beruházás előkészítéséhez és elindításához is pénz kell, a költségvetési ciklus hatodik évében azonban már sokat elárul a végrehajtás állapotáról, hogy a támogatások mekkora része jutott el a tényleges kiadások elszámolásáig.
|
Mennyire jutottak előre a magyar operatív programok? (milliárd forint)
|
Program
|
Teljes keret
|
Szerződött
|
Kifizetett
|
Ebből számlára kifizetett
|
GINOP Plusz
|
2032,4
|
1412,3
|
601,5
|
298,4
|
KEHOP Plusz
|
1213,0
|
367,1
|
216,7
|
84,6
|
IKOP Plusz
|
1252,3
|
490,3
|
401,8
|
290,2
|
TOP Plusz
|
1569,6
|
1586,3
|
739,1
|
22,8
|
DIMOP Plusz
|
697,7
|
516,8
|
142,0
|
47,4
|
VOP Plusz
|
295,2
|
314,9
|
184,2
|
176,8
|
EFOP Plusz
|
1297,0
|
967,5
|
733,4
|
680,2
|
Összesen
|
8357,2
|
5655,2
|
3018,7
|
1600,4
|
Forrás: NFK. A forintban megadott keretek a mellékletben alkalmazott 360,3 forint/eurós árfolyamon szerepelnek, a kedvezményezetti önerő nélkül. A számlára kifizetett összeg a hazai kifizetések egyik kategóriája, nem azonos a Bizottsághoz benyújtott uniós kifizetési kérelmekkel. 2026. október 19-i állapot.
Az önkormányzatok vannak igazán bajban
Az önkormányzati fejlesztéseknél különösen látványos a különbség, mivel a TOP Pluszban már a teljes, 1569 milliárd forintos keretet meghaladó, 1586 milliárd forint értékben kötöttek támogatási szerződést.
Csakhogy a kifizetések azonban egészen más képet mutatnak:
a településekhez és más kedvezményezettekhez eddig 739 milliárd forint jutott el, ebből viszont 716 milliárd előleg volt, és mindössze 22,8 milliárd forintot fizettek ki számlák alapján.
Ez azt jelenti, hogy a TOP Pluszban kifizetett pénz 97 százaléka előleg, miközben a teljes programkeretnek alig 1,5 százalékát teszik ki a számlákhoz kötött kifizetések. A programból finanszíroznák többek között a helyi utak, közintézmények, szociális szolgáltatások és települési infrastruktúra fejlesztését, amelyeknél a hosszú előkészítési és engedélyezési folyamatok önmagukban is késéseket okozhatnak.
Az ügyre rálátó uniós tisztviselők korábban a Portfoliónak arról beszéltek, hogy számos önkormányzati fejlesztés már rendelkezik támogatási szerződéssel, miközben a tényleges megvalósítás még el sem kezdődött. Egyes önkormányzatoknak a tervezéshez, az engedélyeztetéshez vagy a közbeszerzések lebonyolításához sincs elegendő szakmai és pénzügyi kapacitásuk, ezért az irányító hatóságnak már projektenként kell felmérnie, mely beruházások megvalósítása reális, és melyek támogatását lenne érdemes inkább más kedvezményezetteknek átadni. Az NFK kifizetési adatai nem mutatják meg közvetlenül a beruházások fizikai készültségét, de összhangban állnak ezekkel a végrehajtási nehézségekről szóló beszámolókkal.
Nagyok a különbségek az operatív programokban
A többi operatív programban sem egyforma a helyzet:
- a GINOP Plusz 601 milliárd forintos kifizetésének valamivel több mint fele előleg,
- a KEHOP Plusznál pedig a 217 milliárd forintos kifizetésből 132 milliárdot folyósítottak ilyen formában.
- A digitális fejlesztéseket finanszírozó DIMOP Plusznál még magasabb, közel kétharmados az előlegek aránya,
- miközben a humán fejlesztési EFOP Plusznál egészen más a kép: a 733 milliárd forintos kifizetésből 680 milliárd számlákhoz kapcsolódik.
Az eltérések részben a támogatott tevékenységek jellegéből fakadnak, hiszen egy többéves infrastrukturális beruházás elszámolása alapvetően különbözik például egy folyamatosan működő felnőttképzési program finanszírozásától.
A magyar kedvezményezetteknek adott előlegek mellett az uniós elszámolásoknál külön szerepet játszik az a pénz is, amelyet az Európai Bizottság előfinanszírozásként utal Magyarországnak. Az NFK adatai szerint 2021 és 2026 között a hét programban összesen 1,25 milliárd eurónyi ilyen, az N+3-as teljesítésnél figyelembe vehető összeg gyűlt össze, amelyből 610 millió euró a versenyképességi fókuszú uniós STEP és az uniós pénzek problémák gyors kezelésére lehívható FAST-CARE konstrukció kapcsolódó rendkívüli előfinanszírozás volt. Ezekkel a lehetőségekkel a tagállamok úgy tudják javítani az elszámolási mutatóikat, hogy közben nem kell megvárniuk valamennyi kapcsolódó fejlesztés befejezését.
A pénzügyi könnyítések tehát időt adhatnak a beruházások megvalósítására, de természetesen nem helyettesítik magukat a beruházásokat.
A 2025 szeptemberében elfogadott uniós szabálymódosítás további mozgásteret teremtett azzal, hogy a stratégiai célokra – például a megfizethető lakhatásra, a vízgazdálkodásra vagy egyes energetikai fejlesztésekre – átcsoportosított források után kedvezőbb előfinanszírozási és végrehajtási feltételeket tett elérhetővé. Az NFK szerint Magyarországon még az év végéig két jelentős programmódosítás várható:
a KEHOP Plusz és az IKOP Plusz átcsoportosítása további uniós előlegeket hozhat, amelyek az idei N+3-as teljesítésbe is beszámíthatnak.
Ahogy arról írtunk, a környezetvédelmi program módosításának hazai előkészítéséről már október végén kormányhatározat született, amely a vízgazdálkodási és a megfizethető lakhatási célokra egyaránt mintegy 148 millió eurót különítene el. A lehetséges további előlegek pontos összegét és beérkezésük időpontját azonban az NFK egyelőre nem részletezte.
A fentiekből is látszik, hogy a december végi határidő teljesítése a Nemzeti Fejlesztési Központ szerint nem veszélyezteti a magyar uniós forrásokat, és az eddig bemutatott számok alapján a pénzügyi eszközök, valamint a még benyújtható számlák valóban jelentős mozgásteret biztosíthatnak.
A nagyobb kihívás a következő években következik, amikor a már lekötött és részben előlegként kifizetett támogatásokból valóban meg kell valósítani a tervezett beruházásokat. Brüsszel számára egy megfelelően benyújtott kifizetési kérelem elegendő lehet az éves elszámolási követelmény teljesítéséhez, a magyar gazdaságban viszont csak akkor jelentkezik a pénz valódi haszna, ha abból végül utak, közintézmények, lakások és működő vállalkozásfejlesztések lesznek.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys
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