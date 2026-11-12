Óriási leállás a Microsoftnál: az Outlook és a Teams is megbénult

Komoly fennakadások voltak csütörtökön a Microsoft legfontosabb szolgáltatásaiban. A Downdetector adatai szerint egyesült államokbeli felhasználók ezrei nem fértek hozzá a Microsoft 365-höz, az Outlookhoz és a Teamshez, a leállás pedig az OpenAI és az Anthropic mesterségesintelligencia-szolgáltatásainak integrációiban is problémákat okozott.

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A különféle forrásokból származó hibabejelentéseket összesítő Downdetector szerint keleti parti idő szerint 14 óra 7 perckor több mint 97 ezren jelezték, hogy nem működik az Outlook. Emellett több mint 38 ezer panasz érkezett a Microsoft 365-re, és nagyjából 4500-an számoltak be a Teams elérhetetlenségéről, bár a ténylegesen érintett felhasználók száma ettől eltérhet.

A Microsoft közleményben tudatta, hogy minden lehetséges eszközzel igyekszik mérsékelni a kiesés hatásait. A hibaelhárítás részeként

a vállalat leállította a frissítések élesítését, elkezdte átirányítani a hálózati forgalmat az érintett infrastruktúráról, valamint újraindítja a hibás szervereket.

A cég korábban már beszámolt egy észak-amerikai Teams-leállásról, amelyet akkor saját bevallása szerint maradéktalanul elhárított. Később viszont jelezték, hogy a mostani probléma más régiókban is akadályozhatja a Microsoft 365 szolgáltatásaihoz való csatlakozást.

Az üzemzavar a külső partnereket is elérte. Az OpenAI közölte, hogy vizsgálják a Microsoft-integrációk hibáját, ami miatt az új kapcsolatok megszakadhatnak, az eszközök pedig nem a várt módon működnek. Ezzel párhuzamosan az Anthropic is megerősítette, hogy az egyik háttérszolgáltatójánál fellépő hiba fennakadásokat okoz a saját Microsoft 365-ös összekötő moduljában.

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Forrás: Reuters

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