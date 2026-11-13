EU-zászló alatt toboroznának hadsereget az európaiak – Magyarország kétharmaddal vágna bele

Az unió lakosainak döntő többsége ma már saját európai hadsereget szeretne. A GLOBSEC felmérése szerint a megkérdezett uniós országokban a válaszadók 71 százaléka támogatná a közös haderőt, a legtöbben Romániában, Litvániában és Franciaországban. A kutatás azt is kimutatta, hogy az uniós válaszadók 78 százaléka a NATO mellett fejlesztené az EU saját védelmi képességeit. Közben az európaiak több mint harmada már biztonsági fenyegetésként tekint az Egyesült Államokra. Az ötlet nem új, hiszen Orbán Viktor akkori miniszterelnök már 2016-ban, Emmanuel Macron pedig 2018-ban kifejezetten javasolta az európai hadsereg létrehozását.

A megkérdezett uniós országokban a válaszadók 71 százaléka támogatná, hogy az Európai Uniónak saját hadserege legyen – írta meg a Politico a GLOBSEC felméréséről. A kutatás szerint az európai védelmi képességek erősítését széles körű támogatás övezi, miközben sokan bizonytalanok az Egyesült Államok biztonsági szerepvállalásában.

Romániában 82, Litvániában 78, Franciaországban 75 százalék támogatná a közös hadsereget, Lengyelországban és Bulgáriában 70, Németországban pedig 69 százalék.

Magyarországon az emberek 63 százaléka akar EU-hadsereget.

A kutatás összesen tizennégy országra, köztük tizenegy uniós tagállamra terjedt ki, így az eredmények ezeknek az országoknak a közvéleményét tükrözik.

Az uniós országok válaszadóinak 78 százaléka a NATO mellett fejlesztené az EU saját védelmi képességeit, a megkérdezett NATO-tagországokban pedig 77 százalék szavazna a szövetségi tagság fenntartására – Magyarországon is ugyanez az arány. Ugyanakkor az európai válaszadók több mint harmada már biztonsági fenyegetésként tekint az Egyesült Államokra.

Az EU-hadsereg gondolata egyáltalán nem új, mégha most leginkább az ukrajnai háború és Donald Trump második elnökségének amerikai külpolitikai irányváltása miatt beszélünk róla. Orbán Viktor már tíz éve szorgalmazta a közös európai hadsereg létrehozását, az akkori magyar miniszterelnök a 2016. augusztusi varsói V4-csúcson, Angela Merkel részvételével tartott találkozón azt javasolta, hogy

az EU kezelje kiemelt prioritásként a biztonságot, és kezdje meg a közös haderő felállítását.

Emmanuel Macron 2017-es sorbonne-i beszédében közös európai beavatkozó erőt, védelmi költségvetést és katonai doktrínát sürgetett. A francia elnök 2018 novemberében már kifejezetten európai hadsereg létrehozását javasolta, arra hivatkozva, hogy Európa biztonsága nem alapulhat kizárólag az Egyesült Államok katonai erején.

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