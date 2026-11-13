Fontos megállapodás született az EU-ban: mentőövet kapnak a kulcsfontosságú iparágak

Ideiglenes politikai megállapodásra jutott az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) szabályainak módosításáról. Az egyezség értelmében 2026 és 2030 között jelentősen növelik az energiaigényes iparágak számára biztosított ingyenes szén-dioxid-kvóták mennyiségét. A lépés célja, hogy a zöldátállás folytatása mellett megőrizzék az európai vállalatok versenyképességét és megakadályozzák a kibocsátásáthelyezést, vagyis azt, hogy a cégek enyhébb klímavédelmi előírásokat alkalmazó, unión kívüli országokba telepítsék át a termelésüket.

A mostani módosítás azokra az ipari létesítményekre vonatkozik, amelyek az úgynevezett hő- és tüzelőanyag-referenciaértékek alapján jutnak hozzá az ingyenes kiosztáshoz. Ezeket a tartalék jellegű mutatókat olyan termékek és folyamatok esetében alkalmazzák, amelyekre nem létezik egyedi, termékalapú referenciaérték, így a kvótákat az energiafogyasztás alapján határozzák meg. Ez a kategória teszi ki az összes ingyenesen kiosztott kvóta mintegy negyedét, és olyan kulcsfontosságú

ágazatokat véd, mint a vegyipar, a papír- és cellulózgyártás, az élelmiszer- és italgyártás, valamint a kerámia- és az üvegipar.

A társjogalkotók összesen körülbelül 121 millió darabos ingyenes kvótakeretről állapodtak meg, amely védőhálót biztosít a termelés kiszervezésének kockázatával szembesülő szektoroknak. Ez a mennyiség az Európai Bizottság eredeti javaslatára épül, amely a hatályos szabályok alapján nagyjából 88 millió kvótát tett volna elérhetővé. Ehhez a kerethez adtak hozzá további 28 millió olyan egységet, amelyet korábban azért nem osztottak ki, mert az érintett létesítmények nem teljesítették a rendszer előírásait, például az energiahatékonysági auditokra vagy a klímasemlegességi tervekre vonatkozó kötelezettségeket.

A csomag részeként további 5 millió kvótát különítenek el célzott támogatásként a 2026 és 2030 közötti időszakra, kifejezetten a kibocsátásáthelyezésnek leginkább kitett, energiaigényes ágazatok védelmére. Amennyiben ebből a keretből maradnak fel nem használt egységek, azokat a Modernizációs Alapon keresztül beruházások támogatására, valamint az Innovációs Alap révén az érintett szektorok technológiai fejlesztésére fordítják.

A jogszabály-módosításra azért volt szükség, mert a referenciaértékek idén júniusi, szokásos felülvizsgálata után csökkent az ingyenesen kiosztható kvóták mennyisége. Az iparági szereplők és a tagállamok aggodalmait látva az Európai Bizottság júliusban terjesztette elő a korrekciós javaslatot.

Az ideiglenes megállapodást a jogi és nyelvészeti ellenőrzést követően még mindkét uniós intézménynek hivatalosan is jóvá kell hagynia, majd az Európai Bizottság dolgozza ki a referenciaértékek kiszámítására vonatkozó végrehajtási szabályokat. Az intézkedés az egységes piac elmélyítését célzó uniós menetrend része, a teljes jogalkotási folyamat lezárását 2027 első negyedévére ütemezték.

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