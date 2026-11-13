Újabb csalásgyanús ügy bukott ki a fideszes exminiszter körül, ebben is feljelentést tett a kormány

A magyar oktatás és kutatás-fejlesztés nemzetközi kapcsolatainak építéséért felelős Tempus Közalapítvány (TKA) gazdálkodásának ellenőrzése során kiderült, hogy a szervezet sorozatosan megszegte a beszerzési szabályokat. Számos esetben az alapító okiratba ütköző, a közfeladatokhoz nem kapcsolódó szerződéseket kötöttek.
A döntéseket gyakran nem önálló szakmai szempontok, hanem a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vezetőinek e-mailes utasításai határozták meg. A vizsgált tavalyi időszakban a tárcát Hankó Balázs vezette, az ágazatért pedig Varga-Bajusz Veronika államtitkár felelt, aki korábban a TKA főigazgatói posztját is betöltötte.
A vizsgálat összesen több mint 1,8 milliárd forint elköltését találta szabálytalannak vagy gyanúsnak, aminek a felét, vagyis 921 millió forintot a tavalyi év során, 2025-ben fizettek ki. A minisztériumi instrukciók alapján megkötött szerződések jelentős része irreális és indokolatlan volt. Egy 2025-ös gálaest esetében például az eredeti 22 millió forintos keretet felsőbb utasításra további 76,6 millióval toldották meg.
Szintén nehezen köthető a közalapítvány céljaihoz az az 53 millió forintos támogatás, amelyet az UV Társulat kapott a magyar kulturális örökség bemutatására. Bár a hivatalos iratokban Los Angeles szerepelt helyszínként, a beszámoló szerint végül Dubajba utaztak, ahol három személy részére 31 millió forintnyi céljuttatást fizettek ki. Emellett a Nomád Nemzedék Kft. 44 millió forintot kapott egy kazahsztáni koncertfelvételre és egy közös videóklipre.
A közalapítvány saját, 2025-ben tartott szakmai rendezvényeinél – mint például a Nyugat-Balkán Konferencia vagy a különböző szakképzési gálák – is megkerülték a szabályos eljárásokat.
Elnöki felmentéssel élve, minisztériumi utasítás alapján választották ki a szervező partnereket, összesen mintegy 280 millió forint értékben.
A fentről érkező utasítások nemcsak a partnereket és az összegeket diktálták le, hanem sok esetben tényleges teljesítés nélküli vagy erősen túlárazott kifizetéseket eredményeztek, felvetve a gyanút, hogy a közpénzek elosztása pártpolitikai és kampánycélokat szolgált. Mivel a támogatások egy része eltért a hazai és uniós források eredeti céljától, a vagyoni hátrány okozása mellett a költségvetési csalás gyanúja is megalapozottá vált, ami miatt az illetékes minisztérium meg is tette a feljelentést ismeretlen tettes ellen.
Címlapkép: Az őrizetben lévõ Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi kulturális és innovációs minisztert hozzák a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol a nyomozási bíró dönt a letartóztatásáról 2026. október 1-jén. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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