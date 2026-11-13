Végre megnyílik az uniós pénzcsap: több tízmilliárd forintos keretre csaphatnak le a magyar cégek

Újabb két szakaszban folytatódik a „KKV-k innovációs képességének támogatása” című, GINOP Plusz-2.1.3-24 kódszámú pályázat – derül ki a Nemzeti Fejlesztési Központ közleményéből és a felhívás módosításából.
A támogatás olyan fejlesztéseket segít, amelyekkel a kisebb vállalkozások hatékonyabbá tehetik a termelésüket, az értékesítésüket, a logisztikájukat vagy más szervezeti folyamataikat.
A negyedik pályázati szakasz 2026. december 1-jén reggel 9 órakor indul, és 2027. február 2-án délig tart, összesen 20 milliárd forintos kerettel. Az ötödik szakaszban 2027. április 2-án reggel 9 órától május 4-én délig lehet majd kérelmeket benyújtani, további 10 milliárd forintra. Mindkét új körben kizárólag a kevésbé fejlett régiókban megvalósuló beruházások támogathatók, vagyis budapesti fejlesztésekre ezúttal nem lehet pénzt kérni.
A most bejelentett 30 milliárd forint a konstrukció korábbi keretén belül válik ismét pályázhatóvá. Az eredeti felosztásban az első három szakaszra 20, 30, illetve 25 milliárd forint jutott, összesen 75 milliárd.
A módosított felhívás ugyanezekhez a szakaszokhoz már 11,5, 22,5 és 11 milliárd forintot rendel, a felszabaduló 30 milliárdot pedig a két új kör között osztja szét. A teljes pályázati keret így változatlanul 75 milliárd forint.
Mint azt már szeptemberben megjósoltuk a Portfolio-n, a korábbi innovációs pályázatokban megmaradó pénzek újabb jelentkezési lehetőséget teremthetnek a vállalkozásoknak. A Caprica Consulting akkori összesítése alapján ennél a konstrukciónál mintegy 43,4 milliárd forintot kötöttek le, így körülbelül 31,6 milliárd forint további felhasználása maradt nyitott kérdés. Szeptemberi cikkünkben az újranyitást, újabb szakasz indítását és a pénz más innovációs konstrukcióhoz történő átcsoportosítását is lehetséges forgatókönyvként mutattuk be. A mostani módosítással az újabb szakaszok elindításáról született döntés.
A vállalkozások számára a folytatás a korábbinál nagyobb támogatást is jelenthet:
az első három körben projektenként 20–50 millió forintot lehetett igényelni, a decemberben és tavasszal induló szakaszokban viszont már 30–100 millió forint lesz az elérhető összeg.
A támogatás az elszámolható költségek legfeljebb 70 százalékát fedezheti, így legalább 30 százaléknyi saját forrással is számolni kell. Az igényelhető előleg továbbra is a megítélt támogatás legfeljebb 30 százaléka, felső határa azonban az új szakaszokban a korábbi 15 millióról 30 millió forintra emelkedik.
A programban az innováció elsősorban a vállalkozás működésének megújítását jelenti. Támogatható lehet például egy új gyártási módszer bevezetése, a logisztikai folyamatok átalakítása vagy az értékesítés hatékonyabb megszervezése. A pályázat üzleti folyamatok fejlesztésére szolgál, tehát új termék, technológia vagy prototípus kifejlesztésére irányuló termékinnováció nem támogatható belőle.
A nagyobb fejlesztések előtt egy másik korlátot is lazítanak:
míg az első három szakaszban a projekt összköltsége nem haladhatta meg a vállalkozás előző lezárt üzleti évi árbevételének felét, az új körökben már a teljes éves árbevételig elmehet.
A korábbi nyertesek ugyanakkor nem indulhatnak újra, és azok sem adhatnak be új kérelmet, amelyeknek az előző pályázatát még értékelik. Egy vállalkozás a konstrukcióban csak egy támogatási kérelemmel juthat támogatáshoz.
A Nemzeti Fejlesztési Központ a kisebb cégek innovációs lemaradásával indokolja a programot: közlése szerint a 10–49 fős vállalkozásoknak alig negyede végzett eddig innovációt az üzleti folyamataiban. A támogatással olyan mikro- és kisvállalkozásokat szeretnének fejlesztésre ösztönözni, amelyek saját forrásból nehezebben vállalnák a működésük átalakításának költségeit.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
A hazai vállalatok érzik a klímaváltozás hatásait, de csak a töredékük néz mélyebbre
Nem elég önmagában a dekarbonizáció.
Visszatérne a politikába David Cameron, de a brexitet nem csinálná vissza
Az uniós kilépéskor lemondott volt miniszterelnök több témában vallott színt.
A klímamodellek ezer magyar áldozatot jeleznek, a hazai statisztika alig mutat többletet: így rejtőzik el a nyári hőség hatása
Magyarország lakosságarányosan Európa harmadik legrosszabb helyzetű országa volt 2026 nyarán.
Mutatjuk, miért érdemes most nagyon figyelni a Wizz Airre
Hosszú évek óta nem látott fordulat körvonalazódik.
Egyre jobban érik a Fed decemberi kamatemelése
Fontos adatok érkeztek a tengerentúlról.
Egyértelműen üzent Bessent a Fednek: ne olyan gyorsan a kamatemeléssel!
Szerinte nincs szükség szigorításra.
Drámai fordulat a magyar borászatban: feleannyi bor készülhet idén, de csúcsminőség várható
Emlékezetes évjárat lesz az idei.
Elismerte az ÁKK vezére: gazdaságpolitikai fordulat nélkül sokkal magasabb lenne a magyar hozam
Tardos Gergely szerint hamarosan a hitelminősítők is megajándékozhatják Magyarországot.
Kutatás-fejlesztés vagy innováció? Így ismerheti fel a K+F tevékenységet vállalkozásánál
A kutatás-fejlesztés (K+F) nem kizárólag laboratóriumi kutatást vagy tudományos projekteket jelent. Számos vállalkozás végezhet olyan fejlesztési tevékenységet, amely megfelel a K+F kritériu
Amikor a chatbot lebuktat...
A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal
Adóemelések és visszafogott beruházások: min múlik a 2027-es költségvetés sikere?
A 2027-es költségvetés érdemi hiánycsökkentést tervez, amelyben az adóemelések és az állami kiadások visszafogása egyaránt szerepet kapnak. A beruházásoknál ugyanakkor nemcsak az elköltö
Kiválasztották a vagyonkezelési és befektetési szakma legjobbjait
Kiosztotta a Portfolio.hu az idei Investment and Wealth Management Awards gálán a díjakat, a HOLD Alapkezelő két kategóriában is aranyérmet hozott el: Az év Magyarországon... The post Kiválaszto
Lakásbuborék után lakáshiány: visszaütött az ingatlanpiaci fordulat
A héten országos sztrájk volt Spanyolországban, elsősorban a lakhatási nehézségek miatt. Hogyan is néz ki a spanyol ingatlanpiac az elmúlt évtizedekben? A 2000-es években nagy... The post Laká
Az AI-lufi durranására vár az arany, hogy megint a főszerepben legyen
Az arany az év eleji rekordja után jelentős korrekción ment keresztül, 30 százalékot esett október végére, miközben a kötvényhozamok emelkedtek, a dollár pedig erősödött. A... The post Az
Energia a lábunk alatt: Magyarországon is sokat nyerhetne a mesterséges geotermikus rendszereken
A nap és a szél mellett egy másik, folyamatosan rendelkezésre álló energiaforrás is egyre nagyobb figyelmet kap a zöld átállásban: a föld mélyének hője. Egy új fúr
Nem éri meg hűségesnek lenni a bankunkhoz
A magyar bankok az új ügyfelekért versengenek, a régiekért viszont alig. Számlanyitási akciókkal, jóváírásokkal és több évig ingyenes számlacsomagokkal csábítják a belépőket, a már n
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
A részvénykiválasztás 7 szabálya
Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon
2026-ban már a városlakók is beleszólnak abba, milyen legyen egy ingatlanfejlesztés
Hüse Istvánnal, a Rezideo igazgatójával és Lukács Mátéval, a Járókelő Egyesület ügyvezetőjével beszélgettünk.
Kié lesz a szabadalom, ha már a mesterséges intelligencia is találmányokat gyárt?
Új kihívások elé állítja a feltalálókat az AI.
Lakások, kollégiumok, milliárdos beruházások: így alakítaná át az állam az építőipart
Az államtitkár a Future of Construction 2026 konferencián osztotta meg a legfrissebb részleteket.