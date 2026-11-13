Végre megnyílik az uniós pénzcsap: több tízmilliárd forintos keretre csaphatnak le a magyar cégek

Újabb két szakaszban folytatódik a „KKV-k innovációs képességének támogatása” című, GINOP Plusz-2.1.3-24 kódszámú pályázat – derül ki a Nemzeti Fejlesztési Központ közleményéből és a felhívás módosításából.

A támogatás olyan fejlesztéseket segít, amelyekkel a kisebb vállalkozások hatékonyabbá tehetik a termelésüket, az értékesítésüket, a logisztikájukat vagy más szervezeti folyamataikat.

A negyedik pályázati szakasz 2026. december 1-jén reggel 9 órakor indul, és 2027. február 2-án délig tart, összesen 20 milliárd forintos kerettel. Az ötödik szakaszban 2027. április 2-án reggel 9 órától május 4-én délig lehet majd kérelmeket benyújtani, további 10 milliárd forintra. Mindkét új körben kizárólag a kevésbé fejlett régiókban megvalósuló beruházások támogathatók, vagyis budapesti fejlesztésekre ezúttal nem lehet pénzt kérni.

A most bejelentett 30 milliárd forint a konstrukció korábbi keretén belül válik ismét pályázhatóvá. Az eredeti felosztásban az első három szakaszra 20, 30, illetve 25 milliárd forint jutott, összesen 75 milliárd.

A módosított felhívás ugyanezekhez a szakaszokhoz már 11,5, 22,5 és 11 milliárd forintot rendel, a felszabaduló 30 milliárdot pedig a két új kör között osztja szét. A teljes pályázati keret így változatlanul 75 milliárd forint.

Mint azt már szeptemberben megjósoltuk a Portfolio-n, a korábbi innovációs pályázatokban megmaradó pénzek újabb jelentkezési lehetőséget teremthetnek a vállalkozásoknak. A Caprica Consulting akkori összesítése alapján ennél a konstrukciónál mintegy 43,4 milliárd forintot kötöttek le, így körülbelül 31,6 milliárd forint további felhasználása maradt nyitott kérdés. Szeptemberi cikkünkben az újranyitást, újabb szakasz indítását és a pénz más innovációs konstrukcióhoz történő átcsoportosítását is lehetséges forgatókönyvként mutattuk be. A mostani módosítással az újabb szakaszok elindításáról született döntés.

A vállalkozások számára a folytatás a korábbinál nagyobb támogatást is jelenthet:

az első három körben projektenként 20–50 millió forintot lehetett igényelni, a decemberben és tavasszal induló szakaszokban viszont már 30–100 millió forint lesz az elérhető összeg.

A támogatás az elszámolható költségek legfeljebb 70 százalékát fedezheti, így legalább 30 százaléknyi saját forrással is számolni kell. Az igényelhető előleg továbbra is a megítélt támogatás legfeljebb 30 százaléka, felső határa azonban az új szakaszokban a korábbi 15 millióról 30 millió forintra emelkedik.

A programban az innováció elsősorban a vállalkozás működésének megújítását jelenti. Támogatható lehet például egy új gyártási módszer bevezetése, a logisztikai folyamatok átalakítása vagy az értékesítés hatékonyabb megszervezése. A pályázat üzleti folyamatok fejlesztésére szolgál, tehát új termék, technológia vagy prototípus kifejlesztésére irányuló termékinnováció nem támogatható belőle.

A nagyobb fejlesztések előtt egy másik korlátot is lazítanak:

míg az első három szakaszban a projekt összköltsége nem haladhatta meg a vállalkozás előző lezárt üzleti évi árbevételének felét, az új körökben már a teljes éves árbevételig elmehet.

A korábbi nyertesek ugyanakkor nem indulhatnak újra, és azok sem adhatnak be új kérelmet, amelyeknek az előző pályázatát még értékelik. Egy vállalkozás a konstrukcióban csak egy támogatási kérelemmel juthat támogatáshoz.

A Nemzeti Fejlesztési Központ a kisebb cégek innovációs lemaradásával indokolja a programot: közlése szerint a 10–49 fős vállalkozásoknak alig negyede végzett eddig innovációt az üzleti folyamataiban. A támogatással olyan mikro- és kisvállalkozásokat szeretnének fejlesztésre ösztönözni, amelyek saját forrásból nehezebben vállalnák a működésük átalakításának költségeit.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio