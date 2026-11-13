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Visszatérne a politikába David Cameron, de a brexitet nem csinálná vissza
Uniós források

Visszatérne a politikába David Cameron, de a brexitet nem csinálná vissza

Portfolio
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David Cameron volt brit miniszterelnök egy friss interjúban kendőzetlenül beszélt politikai örökségéről, a brexit utóéletéről és a gázai konfliktus árnyékában töltött külügyminiszteri időszakáról. Jelezte továbbá, hogy a Konzervatív Párt jelenlegi vezetője alatt kész visszatérni a kormányzásba, az illegális migráció megfékezése érdekében pedig támogatná a kilépést az Emberi Jogok Európai Egyezményéből - írta a Bloomberg.

Alapvetően édesanyja Alzheimer-kórjáról beszélt David Cameron korábbi brit kormányfő egy interjúban, de a Bloombergnek nyilatkozva hangsúlyos szerepet kapott a brexit is. Bár a volt miniszterelnök 2016-ban az uniós tagság mellett kampányolt, ma már ellenzi a visszalépésről szóló viták újranyitását.

Úgy látja, a csatlakozás folyamatos lebegtetése csak rontaná az Egyesült Királyság tárgyalási pozícióit, ezért az országnak inkább arra kellene törekednie, hogy az EU legjobb barátja és partnere legyen.

Határozottan elutasította, hogy a jelenlegi brit gazdasági nehézségeket a kilépés számlájára írják, szerinte ugyanis a problémák gyökere a túlzott eladósodásban, a magas adókban és a túlszabályozásban keresendő. Bár elismeri, hogy a népszavazást követő időszak politikai káosza fájdalmas volt számára, ma már a stabilitás fontosságát hangsúlyozza.

Külügyminiszteri időszakára kitérve, amely a Hamász Izrael elleni terrortámadása után vette kezdetét, Cameron megvédte a brit kormány gázai konfliktussal kapcsolatos lépéseit. Kiemelte, hogy diplomáciai úton folyamatos nyomást gyakorolt Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökre a humanitárius segélyek beengedése érdekében. A brit fegyverexport teljes leállítását ugyanakkor elutasította, mivel úgy vélte, hogy

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egy ilyen lépés csupán szimbolikus lett volna, miközben veszélyeztette volna az olyan globális védelmi programokat, mint az F–35-ös vadászgépek integrált ellátási lánca.

A politikai jövőjét firtató kérdésekre válaszolva Cameron egyértelművé tette, hogy nyitott a visszatérésre, amennyiben Kemi Badenoch, a Konzervatív Párt jelenlegi vezetője számítana rá egy esetleges kormányváltás után. Kijelentette, hogy továbbra is a közszolgálat motiválja a leginkább, és hajlandó csapatjátékosként a háttérből segíteni. Bár ideológiailag vannak köztük nézeteltérések, egy kulcsfontosságú kérdésben határozottan beállt Badenoch mögé, és támogatná az Egyesült Királyság kilépését az Emberi Jogok Európai Egyezményéből (EJEE), ha ez az ára a La Manche csatornán átkelő illegális migráció megállításának. Cameron szerint a mérsékelt politikusok illegális bevándorlással szembeni tehetetlensége egyenes utat nyit a populizmus térnyerésének, ezért a kormánynak a jövőben minden lehetséges eszközt be kell vetnie a határok védelme és a társadalmi bizalom helyreállítása érdekében.

Címlapkép forrása: Jose Sarmento Matos/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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