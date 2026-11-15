A magyar cégek éves szinten több mint 350 milliárd forintot hagynak kihasználatlanul

A választások után Brüsszelben egyértelműen érzékelhető a nagyobb nyitottság Magyarország iránt, és a Blue Door Consulting alapítója szerint az ország üzleti megítélése a gazdaságban gyorsabban helyreállhat, mint a politikában. A külföldi partnerek ugyanakkor elsősorban olyan cégekkel keresik az együttműködést, amelyek nem kötődtek az Orbán-kormányokhoz. A magyar vállalatok hét év alatt kevesebb mint egymilliárd euró közvetlen uniós forrást nyertek el, és évente több mint 350 milliárd forintnyi lehetőséget hagynak kihasználatlanul. Ennek oka az információ- és kapacitáshiány mellett főként a szemlélet, hiszen sokan csak támogatási kasszát látnak az EU-ban, és túl későn kezdenek el foglalkozni vele. Mivel a 2028–2034-es uniós költségvetésben még nagyobb súlyt kap a versenyképesség és a nemzetközi konzorciumok építése, a felkészülést már most érdemes elkezdeni.

Az április választások és az új kormány felállása óta sok szó esik az uniós források „hazahozataláról”, de Ön szerint nem fontosabb-e ennél az, hogy Magyarország iránt újra nőhet az üzleti és intézményi érdeklődés Európában?

Szerintem a kettőt nem lehet elválasztani egymástól. Az uniós források kérdése nagyon fontos, de ez csak az egyik, leglátványosabb része annak, hogy Magyarország hogyan tud újra erősebben kapcsolódni Európához. A nagyobb kérdés az, hogy Magyarország iránt visszaépül-e a bizalom: üzleti, intézményi és politikai értelemben is.

Ha ez megtörténik – ahogy arra a jelenlegi kormány is törekszik –, akkor annak a hatása messze túlmutat az uniós pénzeken.

Több európai partner, több konzorcium és együttműködés, több beruházás, több szakpolitikai együttműködés és nagyobb láthatóság jöhet létre. Én azt gondolom, hogy Magyarország részéről újra be kell ágyazódni az európai gazdasági és döntéshozatali ökoszisztémába.

Mi látszik most Brüsszelből: valóban érzékelhető, hogy uniós intézmények, nagyvállalatok, szakmai szervezetek vagy tagállami szereplők új partnerségi lehetőségeket keresnek Magyarországgal?

Egyértelműen érzékelhető egy nagyobb nyitottság Magyarország irányába. Brüsszelből nézve Magyarország továbbra is fontos ország: földrajzilag, történelmileg, iparilag, energetikailag és politikailag is. Az érdeklődés tehát nem most jelent meg, de az elmúlt években sok szereplő óvatosabbá vált, és inkább kivárta, hogy milyen irányba mozdul Magyarország európai pozicionálása.

Most azt látom, hogy amint megjelenik a kiszámíthatóság, a konstruktív európai hang és a szakmai alapú együttműködés lehetősége, nagyon gyorsan megnyílnak az ajtók.

Uniós intézményi, tagállami és üzleti oldalon is van érdeklődés Magyarország iránt, különösen akkor, ha jó projektekről, megbízható partnerekről, innovatív megoldásokról vagy közös európai prioritásokról van szó. A kérdés most az, hogy a magyar szereplők elég láthatóak-e, és időben ott vannak-e ezekben a beszélgetésekben.

Ezt a logikát követi az a párizsi üzleti esemény is, amelyet a francia vállalatok számára szerveztünk partnereinkkel: a célunk ott is az volt, hogy Magyarországot befektetési, piaci belépési és európai együttműködési lehetőségként mutassuk be. És itt még nincs vége – ‘more to follow’, ahogy mondani szokták.

Mennyire sérült az elmúlt években Magyarország üzleti megítélése az EU-ban az Orbán-kormány miatt, és mennyire gyorsan lehet ezt helyreállítani?

A megítélés kétségtelenül sérült, de én ezt nem végzetes helyzetként látom. Inkább úgy fogalmaznék: Magyarország kapcsán sok európai szereplőben kialakult egy óvatosság. Ez nem feltétlenül a magyar cégeknek szólt, hanem annak a politikai és intézményi környezetnek, amelyben működniük kellett. Üzleti szempontból azonban mindez vonatkozik azokra a cégekre is, amelyek hathatóan közreműködtek az Orbán kormányokkal az elmúlt években, akár közvetlenül, akár közvetetten.

Tapasztalataink alapján a külföldi – és főleg brüsszeli – partnerek olyan cégekkel keresik az együttműködési lehetőségeket, amelyek nem kötődtek sem személyileg, sem gazdaságilag az előző kormányokhoz.

A bizalom helyreállítása nem egyik napról a másikra történik, de a gazdaságban gyorsabban lehet eredményeket elérni, mint a politikában. Ha magyar vállalatok jó európai projektekkel, világos üzenetekkel, erős partnerségekkel és professzionális jelenléttel jelennek meg, akkor nagyon gyorsan tudnak újra hiteles szereplőkké válni. Ebben az üzleti szféra akár előrébb is járhat, mint a politika.

Pont június végén volt lehetőségem beszélni egy eseményen az Európai Parlamentben Brüsszelben az SME Europe (az Európai Néppárt kkv-kal foglalkozó egyik háttérszervezete – a szerk.) szervezésében, ahol többek között a magyar cégek és az EU viszonyát tekintettük át európai és kormányzati szereplőkkel.

Az esemény üzenete egyértelműen az volt, hogy Magyarország visszatért Európába és ebből kifolyólag olyan kiszámítható gazdasági és jogi környezet jön létre, ami kedvez a külföldi befektetők számára is.

Mely területeken lenne ma a legnagyobb mozgástér magyar cégeknek: energia, digitalizáció, védelmi ipar, egészségipar, deep tech, agrárinnováció?

A legnagyobb mozgástér ott van, ahol az uniós stratégiai prioritások és a magyar gazdasági képességek találkoznak. Ilyen az energia, a védelmi ipar, az egészségipar, a digitalizáció, a deep tech és az agrárinnováció is. Ezek nem különálló témák: az energiaátmenet, az ipari versenyképesség, az egészségügyi adatgazdaság, a mesterséges intelligencia vagy a biztonságpolitika mind összekapcsolódnak.

Kós Balázs Blue Door Consulting, alapító, ügyvezető 2020-ban alapítottam a Blue Door Consulting-ot, hogy széleskörű nemzetközi és európai uniós tapasztalataimat a magáncégek Európai Unióval való kapcsolatainak kialakítására és fejlesztésére fordítsam.A … Tovább

A magyar közbeszédben az EU gyakran csak támogatási kasszaként jelenik meg. Üzleti szempontból mit veszít az a cég, amelyik így gondolkodik?

Az a cég, amelyik az EU-t csak pénzügyi forrásként látja, valójában a legnagyobb lehetőségekről marad le. Az Európai Unió nemcsak támogatási rendszer, hanem piac, szabályozási tér, innovációs ökoszisztéma és kapcsolati háló.

Aki csak pályázatot keres, de nem épít kapcsolatokat, nem vesz részt szakpolitikai folyamatokban és nem keres európai partnereket, az csak a felszínt látja.

A közvetlen uniós forrásoknál például sok esetben nem is maga a támogatás a legnagyobb érték, hanem az, hogy a cég bekerül egy európai konzorciumba. Ez új piacokat, új technológiákat, új referenciákat és hosszú távú üzleti kapcsolatokat hozhat. Nyugat-Európában sok országban és iparágban ez már természetes üzletfejlesztési eszköz; ugyanakkor mindezt Magyarországon még mindig gyakran különleges vagy távoli lehetőségként kezelik. A jó projektek, a jó konzorciumok és a jó szakmai üzenetek korábban épülnek fel: akkor, amikor még alakulnak a prioritások, a partnerségek és a szakpolitikai keretek.

A Blue Door Consulting jelenleg is kiemelten foglalkozik a védelmi, egészségügyi és energetikai területekkel, mert ezekben nagyon erősen jelen van az uniós finanszírozási, szabályozási és geopolitikai dimenzió. A magyar cégeknek itt nemcsak beszállítóként, hanem innovációs és technológiai partnerként is lehetne helyük. Ehhez viszont európai szinten kell láthatóvá válniuk.

Egy magyar cég számára az európai jelenlét azt jelenti, hogy nem csak reagál, hanem alakítja is a környezetét.

Láthatóvá teszi a saját iparági tapasztalatait, megmutatja, hogy milyen megoldásai vannak, és olyan partnerekkel kerül egy asztalhoz, akik később finanszírozási, technológiai vagy piaci lehetőségeket is hozhatnak. Ez ma már versenyképességi kérdés.

Korábban arról írtak, hogy a magyar cégek hét év alatt kevesebb mint 1 milliárd euró közvetlen uniós forrást nyertek el, miközben lakosságarányosan ennél sokkal nagyobb lehetőség lenne előttük. Miért ennyire alacsony a magyar részvétel?

Először is, ha egy magyar vállalat sikeres egy Horizon Europe, European Defence Fund vagy más közvetlen uniós programban, az üzleti szempontból is komoly referencia. Cégünk a kezdetektől fogva már több, mint 20 millió euróhoz segítette hozzá partnereit egész Európából, beleértve Magyarországot is.

Ugyanakkor sajnos a legtöbb hazai cég egy alternatív forráslehetőséget – éves szinten több mint 350 milliárd forintot – hagy kihasználatlanul, ami segítené őket a növekedésben, innovációban, valamint az európai kapcsolatok kialakításán keresztül a nagyobb piaci térnyerésben európai szinten.

Azonban a kérdésre válaszolva, ennek több oka van. Az első az információhiány: sok cég nem is tudja, hogy a közvetlen uniós források nem a hazai operatív programokon keresztül érhetők el, hanem közvetlenül brüsszeli vagy uniós szintű programokból. A második a kapacitáshiány: ezek a pályázatok komplexek, angol nyelvűek, gyakran nemzetközi konzorciumot igényelnek, és stratégiai gondolkodást kívánnak.

De talán a legfontosabb ok a szemlélet. Sok magyar cég még nem tekint ezekre az eszközökre üzletfejlesztési lehetőségként. Pedig a közvetlen források nemcsak pénzt jelentenek, hanem európai validációt is.

Mi a fő akadály: információhiány, nyelvi és adminisztratív teher, brüsszeli kapcsolatrendszer hiánya, vagy az, hogy a cégek túl bonyolultnak látják az EU-t?

Mindegyik szerepet játszik, de a legnagyobb akadály szerintem az, hogy a cégek túl későn kezdenek el foglalkozni az EU-val. A legtöbben akkor keresnek lehetőséget, amikor már konkrét pályázatot szeretnének beadni. Ez érthető, de nem mindig működik, mert a sikeres uniós jelenlétet elő kell készíteni. Ezen kívül azt látjuk, hogy azokban az országokban, amelyek 2004-ben vagy azután csatlakoztak az EU-hoz, rendkívül fontos a kormányzati ösztönzés, hogy minél többen jelentkezzenek. Ez eddig – néhány kivételtől eltekintve – nem volt jellemző. Most ez fontos részét képzi, képezheti az Európához való visszatéréshez.

Az EU valóban bonyolultnak tűnhet, de nem kezelhetetlen. A kérdés az, hogy van-e valaki, aki a szakpolitikai, finanszírozási és kapcsolati dimenziókat egyben látja.

Eredetileg ezért alapítottam a Blue Door Consulting-ot, valamint ennek megfelelően alakítottuk ki a cég működését úgy, hogy ne csak pályázatírást, hanem egy sikeres pályázat előfeltételeit is lefedjük, mint például az európai pozicionálás, partnerségépítés, finanszírozási lehetőségek feltérképezése és konkrét projektfejlesztés egy fedél alatt.

A következő hétéves költségvetésben várhatóan még fontosabb lesz a konzorciumépítés, a nemzetközi partnerség és az uniós jelenlét. A magyar cégek készen állnak erre?

Néhány magyar cég igen, a többség még nem teljesen. A technológiai, mérnöki, egészségipari, energetikai vagy agrárinnovációs képességek sok esetben megvannak, de az európai láthatóság és kapcsolatrendszer gyakran hiányzik. Ez nem minőségi probléma, hanem stratégiai és kapacitásbeli kérdés.

A jó hír az, hogy ezt lehet fejleszteni. A konzorciumépítés nem varázslat, hanem munka: megfelelő partnerek azonosítása, közös projektlogika kialakítása, szerepek tisztázása, finanszírozási lehetőségek feltérképezése és folyamatos kommunikáció.

A magyar cégeknek az EU-ra nem adminisztratív teherként, hanem üzletfejlesztési térként és egy versenyképességi lehetőségként kell tekinteniük.

Mit jelent a gyakorlatban az, hogy egy magyar vállalat „beágyazódik” az EU-s ökoszisztémába? Lehet-e azt mondani, hogy az EU-s beágyazódás ma már nem „külügyi” vagy „pályázati” kérdés, hanem versenyképességi kérdés?

Ez nagyon gyakorlati dolog. Nem arról van szó, hogy minden cégnek brüsszeli irodát kell nyitnia. Arról van szó, hogy legyen európai stratégiája: milyen ügyekben akar látható lenni, milyen partnerekkel akar együttműködni, milyen forrásokat akar elérni, és milyen döntéshozatali folyamatokra kell figyelnie.

A beágyazódás azt jelenti, hogy egy vállalat nem kívülről figyeli az európai folyamatokat, hanem része azoknak. Tudja, mely szakpolitikai viták érintik az iparágát, ismeri a releváns brüsszeli és tagállami szereplőket, részt vesz konzultációkban, iparági fórumokon, konzorciumokban, és időben látja, milyen finanszírozási vagy szabályozási lehetőségek jönnek.

Mi tanácsadóként, consultanként pontosan ebben segítünk: a komplex európai ügyeket közérthetővé tesszük az üzleti szektor számára Európa-szerte, és egyúttal segítünk becsatornázni a magánszektor véleményét az uniós döntéshozók felé. Az EU-s beágyazódás ma már nem egy külön mellékes tevékenység, amit a pályázati osztály vagy a külkapcsolati terület kezel. Ez a vállalati stratégia része. A szabályozás, a finanszírozás, az innováció, az iparági sztenderdek és a piacra jutás egyre inkább európai szinten kapcsolódnak össze.

Egy magyar vállalat versenyképességét ma már az is meghatározza, hogy mennyire érti ezt a környezetet. Tudja-e, milyen szabályozás jön? Tud-e időben reagálni? Vannak-e európai partnerei? Képes-e közvetlen forrásokat vagy európai finanszírozási eszközöket bevonni? Ezek a kérdések nem Brüsszelről szólnak, hanem a vállalat jövőbeni növekedéséről.

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációin cégek, állampolgárok és szakmai szereplők is véleményezhetik az új uniós szabályokat. Mennyire értik a magyar vállalatok, hogy egy uniós konzultáció nem formalitás, hanem korai lehetőség arra, hogy a saját iparáguk szabályozását befolyásolják?

Nyugat-Európában sok vállalat és iparági szervezet számára teljesen természetes, hogy részt vesz a szabályozási folyamat korai szakaszában. Magyarországon ez még sokszor reaktív módon történik: akkor kezdődik az érdeklődés, amikor a szabály már majdnem kész, és a mozgástér sokkal kisebb.

Sok magyar szereplő még mindig úgy gondolja, hogy az uniós konzultációk formális folyamatok, amelyeknek nincs valódi hatása. Ez tévedés!

Egy jól megírt, adatokkal és gyakorlati tapasztalatokkal alátámasztott iparági álláspont igenis számíthat, különösen akkor, ha időben érkezik és illeszkedik a szakpolitikai vita logikájába.

Egy vállalat mindennapi működésében nem reális elvárás, hogy folyamatosan kövesse az összes brüsszeli folyamatot. Éppen ezért van szükség policy monitoring-ra és előrejelzésre: nem mindent kell követni, csak azt, ami az adott iparág jövőjét ténylegesen befolyásolja. Ha egy cég meg tudja mutatni, hogy egy tervezett szabályozás milyen gyakorlati hatással jár, milyen adatokat lát a piacról, és milyen alternatív megoldás lenne hatékonyabb, akkor érdemben tud hozzájárulni a döntéshozatalhoz. Ez nem lobbizás negatív értelemben, hanem szakmai részvétel egy európai folyamatban.

Tudna mondani példát arra, amikor egy jól megírt iparági álláspont, adat vagy gyakorlati tapasztalat ténylegesen számított Brüsszelben, hogyan tud ebben segíteni a Blue Door Consulting?

A legkülönbözőbb témákban tudtuk már sikeresen képviselni és becsatornázni partnereink álláspontját európai szakpolitikai folyamatokba, úgy, hogy azok a későbbi jogalkotási vagy végrehajtási vitákban is megjelenjenek. Ebbe beletartozik például az EU erdőirtás elleni rendelete és az A1 igazolás kérdése. Az EU erdőirtás elleni rendelete olyan ellátási láncokat érint, ahol a vállalatoknak igazolniuk kell, hogy az uniós piacra kerülő termékeik nem kapcsolódnak erdőirtáshoz, ami komoly megfelelési, adminisztratív és kereskedelmi kérdéseket vet fel. Az A1 igazolás a más tagállamba ideiglenesen kiküldött munkavállalók társadalombiztosítási helyzetét rendezi, és azért fontos üzleti ügy, mert a túlzottan bonyolult vagy eltérően alkalmazott szabályok akadályozhatják a határon átnyúló szolgáltatásnyújtást.

Általánosságban azt látjuk, hogy Brüsszelben azok az álláspontok működnek jól, amelyek nem politikai jelszavakat, hanem konkrét szakmai inputot adnak: piaci adatokat, technológiai realitásokat, végrehajtási kockázatokat vagy alternatív szabályozási megoldásokat. Egy döntéshozó számára az a hasznos, ha nem csak azt hallja, hogy „ez rossz nekünk”, hanem azt is, hogy miért, milyen bizonyítékok alapján, és milyen jobb megoldás létezhet, aminek akár sokkal pozítivabb hatása is lehet egy adott szektorra, térségre.

A Blue Door Consulting ebben több ponton tud segíteni: azonosítjuk a releváns szakpolitikai folyamatokat, segítünk az üzenetek megfogalmazásában, támogatjuk a konzultációs válaszok előkészítését, és adott esetben a megfelelő európai vagy tagállami szereplőkkel való kapcsolatfelvételt is. A cél az, hogy a cég szakmai hangja a megfelelő időben, a megfelelő helyen jelenjen meg.

A 2028–2034-es uniós költségvetésben már központi téma a versenyképesség, a kutatás-fejlesztés és a stratégiai technológiák támogatása; a Bizottság új European Competitiveness Fund-ot is javasol. Ez mit jelenthet a magyar cégeknek?

Ez azt jelenti, hogy az EU következő költségvetési ciklusa még inkább a versenyképességről, az innovációról, az európai kapcsolati rendszerről, a stratégiai technológiákról és az ipari kapacitások megerősítéséről fog szólni. A Bizottság javaslata szerint a European Competitiveness Fund és a Horizon Europe a projekt teljes életútját támogatná az ötlettől a skálázásig, miközben a kutatás-fejlesztési keretprogramra 175 milliárd eurós javaslat született.

Magyar cégeknek ez óriási lehetőség, de csak akkor, ha időben felkészülnek. Nem 2028-ban kell elkezdeni partnereket keresni, hanem most!

Aki addigra rendelkezik európai kapcsolatokkal, világos projektötletekkel, iparági pozícióval és konzorciumi tapasztalattal, az sokkal jobb helyzetből indul majd. A következő ciklusban a „jó ötlet” önmagában kevés lesz; európai relevancia, partnerség és végrehajtási képesség is kell hozzá.

Mit tanácsolna egy magyar cégvezetőnek, aki eddig távol tartotta magát Brüsszeltől, de most szeretne európai szinten láthatóvá válni: mi legyen az első három lépése?

Az első lépés egy nagyon őszinte stratégiai felmérés: pontosan milyen európai ügyek érintik a céget, milyen szabályozási, finanszírozási vagy piaci lehetőségek vannak előtte, és hol lehet hitelesen megjelenni. Nem mindenkinek kell mindenhol ott lennie, de mindenkinek tudnia kell, hol fontos jelen lennie.

A második lépés a pozicionálás és a partnerkeresés: világos üzenetek, megfelelő európai és tagállami stakeholder mapping, és olyan partnerek azonosítása, akikkel közös projekt vagy közös szakmai álláspont építhető.

A harmadik pedig a cselekvés: konzultációban való részvétel, találkozók, konzorciumépítés, pályázati vagy finanszírozási lehetőségek előkészítése.

Brüsszelben és Európában nem az számít, hogy valaki egyszer megjelenik, hanem, hogy következetesen és szakmailag hitelesen van jelen.

Címlapkép forrása: Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.