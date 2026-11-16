Német és a saját vétója fenyegeti Magyarországot: veszélybe kerülhetnek az uniós pénzek Ukrajna miatt

Az Európai Bizottság 45 milliárd eurós közös hitelfelvételt javasol az uniós költségvetés terhére, amelyből Ukrajna jövő évi, mintegy 70 milliárd eurós finanszírozási hiányának kétharmadát fedeznék. A döntéshez mind a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges, ám Magyarország, Szlovákia, Csehország és Bulgária jelezte, hogy nem kíván részt venni Kijev további finanszírozásában. Friedrich Merz német kancellár ezért azzal fenyeget, hogy megvétózza a 2028 és 2034 közötti uniós keretköltségvetést, ha nem vállal szerepet minden tagállam Ukrajna támogatásában, amivel sakkot adott Magyarországnak és a többi renitens tagállamnak. A Financial Times szerint a két kérdésről így egyetlen csomagként tárgyalnak majd az uniós vezetők a november végi brüsszeli csúcson, a gyors megállapodást pedig a közelgő európai választások is sürgetik. A nyomásgyakorlás ugyanakkor visszafelé is elsülhet, hiszen Andrej Babiš cseh miniszterelnök már elutasította az összekapcsolást, és még az Ukrajnát támogató országok közül is érkeztek bírálatok.

Az Európai Bizottság egy 45 milliárd eurós közös hitelfelvételt javasol az uniós költségvetés terhére, hogy ebből fedezzék Ukrajna jövő évi finanszírozási hiányának kétharmadát. A csomag elfogadásához azonban mind a 27 tagállam jóváhagyására szükség van, amit több ország, köztük Magyarország is ellenez. A vétófenyegetések miatt Németország már azzal a lehetőséggel számol, hogy a támogatás ügyét közvetlenül összeköti a következő hétéves uniós keretköltségvetés jóváhagyásával - írta meg a Financial Times.

A háború kezdete óta a legnehezebb telére készülő Ukrajnának jövőre várhatóan 70 milliárd eurós finanszírozási hiánnyal kell szembenéznie. A brüsszeli testület – amely szerdán ismerteti a tervet a tagállamokkal – ennek a kétharmadát vállalná át, miközben a többi nyugati szövetségest is a támogatások növelésére szólítja fel.

A pénzügyi konstrukció megegyezne a tavalyi, 90 milliárd eurós hitelcsomag megoldásával, vagyis az összeget ismét a közös uniós büdzsé fedezetével vennék fel a tőkepiacokról.

Bár a tavalyi keret eredetileg az idei és a jövő évi szükségletekre is elegendő lett volna, a fokozódó orosz támadások pusztítása miatt Kijevnek újabb forrásokra van szüksége.

A tavalyi hitelcsomag esetében Magyarország, Szlovákia és Csehország felmentést kapott a kamatköltségek fizetése alól. Az újabb, 45 milliárd eurós kölcsönhöz ismét mind a 27 tagállam egyhangú támogatása kell, ám a három említett ország – ezúttal Bulgáriával kiegészülve – már jelezte, hogy nem kíván részt venni Ukrajna további finanszírozásában.

Ahogy arról írtunk, a kialakult ellenállás miatt Friedrich Merz német kancellár a múlt héten kilátásba helyezte – pont Magyar Péter miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján –, hogy megvétózza az EU 2028 és 2034 közötti többéves pénzügyi keretét (MFF), ha nem vállal szerepet minden tagállam Kijev jövőbeni támogatásában. Németország az uniós büdzsé legnagyobb nettó befizetője, és kétoldalú alapon is a legtöbbet nyújtja Ukrajnának Európában, míg a kimaradást követelő négy állam mindegyike nettó haszonélvezője a közös kasszának.

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A német fenyegetés nyomán a két kérdés mára szorosan összekapcsolódott, így az uniós vezetők a november 26–27-i brüsszeli csúcstalálkozón egyetlen nagy csomagként tárgyalnak majd róluk, hogy még az év vége előtt döntés szülessen. A stratégia célja a jövőbeni vétók kivédése, mivel a kohéziós forrásokra szoruló tagállamoknak így választaniuk kellene Kijev kisegítése és a saját uniós pénzeik elvesztése között.

Brüsszelt és Berlint az is sürgeti a mielőbbi megállapodásra, hogy

a közeljövőben fontos választások lesznek Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban és Lengyelországban.

Az áprilisi francia elnökválasztás esélyesének számító, a közvélemény-kutatásokat vezető Marine Le Pen például már előre jelezte, hogy ha ő váltja Emmanuel Macront az államfői székben, leállítja Ukrajna támogatását.

A két ügy összekapcsolása ugyanakkor visszafelé is elsülhet, ha az érintett kormányok zsarolásként élik meg a helyzetet. Andrej Babiš cseh miniszterelnök az Európai Tanács elnökének, António Costának írt levelében máris leszögezte, hogy az ukrajnai finanszírozást nem lehet a következő hétéves költségvetés előfeltételévé tenni, mert az EU-nak meg kell őriznie a képességét saját hosszú távú politikáinak meghatározására. A módszer miatt még az Ukrajnát egyébként támogató tagállamok részéről is érkeztek kritikák. Micheál Martin ír kormányfő a múlt heti uniós csúcson elismerte a jelentős terheket vállaló országok érveit, de egyúttal aggodalmát fejezte ki a költségvetési tárgyalások ilyen jellegű befolyásolása miatt.

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