Német és a saját vétója fenyegeti Magyarországot: veszélybe kerülhetnek az uniós pénzek Ukrajna miatt

Az Európai Bizottság egy 45 milliárd eurós közös hitelfelvételt javasol az uniós költségvetés terhére, hogy ebből fedezzék Ukrajna jövő évi finanszírozási hiányának kétharmadát. A csomag elfogadásához azonban mind a 27 tagállam jóváhagyására szükség van, amit több ország, köztük Magyarország is ellenez. A vétófenyegetések miatt Németország már azzal a lehetőséggel számol, hogy a támogatás ügyét közvetlenül összeköti a következő hétéves uniós keretköltségvetés jóváhagyásával - írta meg a Financial Times.
A háború kezdete óta a legnehezebb telére készülő Ukrajnának jövőre várhatóan 70 milliárd eurós finanszírozási hiánnyal kell szembenéznie. A brüsszeli testület – amely szerdán ismerteti a tervet a tagállamokkal – ennek a kétharmadát vállalná át, miközben a többi nyugati szövetségest is a támogatások növelésére szólítja fel.
A pénzügyi konstrukció megegyezne a tavalyi, 90 milliárd eurós hitelcsomag megoldásával, vagyis az összeget ismét a közös uniós büdzsé fedezetével vennék fel a tőkepiacokról.
Bár a tavalyi keret eredetileg az idei és a jövő évi szükségletekre is elegendő lett volna, a fokozódó orosz támadások pusztítása miatt Kijevnek újabb forrásokra van szüksége.
A tavalyi hitelcsomag esetében Magyarország, Szlovákia és Csehország felmentést kapott a kamatköltségek fizetése alól. Az újabb, 45 milliárd eurós kölcsönhöz ismét mind a 27 tagállam egyhangú támogatása kell, ám a három említett ország – ezúttal Bulgáriával kiegészülve – már jelezte, hogy nem kíván részt venni Ukrajna további finanszírozásában.
Ahogy arról írtunk, a kialakult ellenállás miatt Friedrich Merz német kancellár a múlt héten kilátásba helyezte – pont Magyar Péter miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján –, hogy megvétózza az EU 2028 és 2034 közötti többéves pénzügyi keretét (MFF), ha nem vállal szerepet minden tagállam Kijev jövőbeni támogatásában. Németország az uniós büdzsé legnagyobb nettó befizetője, és kétoldalú alapon is a legtöbbet nyújtja Ukrajnának Európában, míg a kimaradást követelő négy állam mindegyike nettó haszonélvezője a közös kasszának.
A német fenyegetés nyomán a két kérdés mára szorosan összekapcsolódott, így az uniós vezetők a november 26–27-i brüsszeli csúcstalálkozón egyetlen nagy csomagként tárgyalnak majd róluk, hogy még az év vége előtt döntés szülessen. A stratégia célja a jövőbeni vétók kivédése, mivel a kohéziós forrásokra szoruló tagállamoknak így választaniuk kellene Kijev kisegítése és a saját uniós pénzeik elvesztése között.
Brüsszelt és Berlint az is sürgeti a mielőbbi megállapodásra, hogy
a közeljövőben fontos választások lesznek Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban és Lengyelországban.
Az áprilisi francia elnökválasztás esélyesének számító, a közvélemény-kutatásokat vezető Marine Le Pen például már előre jelezte, hogy ha ő váltja Emmanuel Macront az államfői székben, leállítja Ukrajna támogatását.
A két ügy összekapcsolása ugyanakkor visszafelé is elsülhet, ha az érintett kormányok zsarolásként élik meg a helyzetet. Andrej Babiš cseh miniszterelnök az Európai Tanács elnökének, António Costának írt levelében máris leszögezte, hogy az ukrajnai finanszírozást nem lehet a következő hétéves költségvetés előfeltételévé tenni, mert az EU-nak meg kell őriznie a képességét saját hosszú távú politikáinak meghatározására. A módszer miatt még az Ukrajnát egyébként támogató tagállamok részéről is érkeztek kritikák. Micheál Martin ír kormányfő a múlt heti uniós csúcson elismerte a jelentős terheket vállaló országok érveit, de egyúttal aggodalmát fejezte ki a költségvetési tárgyalások ilyen jellegű befolyásolása miatt.
Címlapkép forrása: EU
Rejtélyes gravitációs kötélhúzás az űrben: olyat láttak a csillagászok, amire nem volt még példa
Ez teljesen új perspektívát ad.
Kiakadt Moszkva az európai ország lépésén: lezárják az egész határt
Egy gyújtogatási incidens árnyékában.
Vészjelzést adott le egy süllyedő teherhajó a NATO-tagállam partjainál, azonnal nemzetközi mentőakció indult
Nem tudni, hogy a fedélzeten lévők biztonságban vannak-e.
Már hat banknál érhető el a Wekerle Plusz lakáshitel, itt a nagy összehasonlító táblázat
Mutatjuk a kondíciókat.
Titokban már a Putyin utáni korszakra készül az orosz elit: drámai fordulat jöhet a hatalomban
Szerintük zsákutcába került az ország.
Bírósági felügyelet alá helyezték a Revolutot Olaszországban
A pénzmosás elleni rendszer nem működött megfelelően.
Bíróságra mentek a dühös Intel-befektetők, miután hatalmasat buktak
Egy nap alatt közel 30 százalékot zuhant az árfolyam.
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Hat bank, 3% alatti kamat: beindult a verseny a Wekerle Plusz hitelért
Hétfőtől az OTP Bank és az MBH Bank is befogadja a Wekerle Plusz hitelkérelmeket, így már hat banknál lehet igényelni a támogatott lakáshitelt: a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál, a
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Régimódi csalás lett az újtípusú neobank veszte
Becsődölt bank, hoppon maradt befektetők és egy letartoztatásban lévő jegybankár. Az Ueno bankot néhány év alatt már nagyjából hárommillióan használták, majd egy régivágású bankcsalá
Amikor a chatbot lebuktat...
A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal
Adóemelések és visszafogott beruházások: min múlik a 2027-es költségvetés sikere?
A 2027-es költségvetés érdemi hiánycsökkentést tervez, amelyben az adóemelések és az állami kiadások visszafogása egyaránt szerepet kapnak. A beruházásoknál ugyanakkor nemcsak az elköltö
Kiválasztották a vagyonkezelési és befektetési szakma legjobbjait
Kiosztotta a Portfolio.hu az idei Investment and Wealth Management Awards gálán a díjakat, a HOLD Alapkezelő két kategóriában is aranyérmet hozott el: Az év Magyarországon... The post Kiválaszto
Lakásbuborék után lakáshiány: visszaütött az ingatlanpiaci fordulat
A héten országos sztrájk volt Spanyolországban, elsősorban a lakhatási nehézségek miatt. Hogyan is néz ki a spanyol ingatlanpiac az elmúlt évtizedekben? A 2000-es években nagy... The post Laká
Új autóalkatrész-webáruházzal lép a magyar piacra a TRODO (x)
46 milliós Vaszary-festmény és egy kilencven év után visszatérő Paál László alkotás kerül kalapács alá (x)
Több mint 800 különleges tétel, ritka műalkotások, történelmi ezüsttárgyak és luxusórák a BÁV ART 88. Művészeti Aukcióján
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?
Mi lesz a céggel Huang után?
2026-ban már a városlakók is beleszólnak abba, milyen legyen egy ingatlanfejlesztés
Hüse Istvánnal, a Rezideo igazgatójával és Lukács Mátéval, a Járókelő Egyesület ügyvezetőjével beszélgettünk.