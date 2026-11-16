Újabb szankciós csapásra készül az Európai Unió – megszólalt Orbán Anita

Szíria, az ukrajnai béketárgyalások és a hibrid támadások elleni fellépés szerepel az uniós külügyminiszterek hétfői brüsszeli ülésének napirendjén – mondta Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter a tanácskozás előtt. Tájékoztatása szerint két új szankciós listáról is dönthetnek.

A Szíriával tervezett uniós társulási megállapodásról Orbán Anita azt mondta, hogy Magyarország az illegális migrációt a kiinduló országokban kezelné. Szerinte a közel két éve új kormány által vezetett Szíria stabilizáló szerepet tölthet be a térségben, ami Magyarország és az Európai Unió érdeke is.

Az ukrajnai háborúról szólva a külügyminiszter közölte, hogy az Abu-Dzabiban megkezdett béketárgyalásokon az EU is részt vesz, a hétfői egyeztetésen pedig az ehhez szükséges tárgyalási felhatalmazást vitatják meg.

A legfontosabb feladatnak a mielőbbi béke megteremtését nevezte.

Az ülés egy részéhez az ukrán külügyminiszter is csatlakozik, hogy ismertesse a jelenlegi helyzetet és a téli felkészülést.

A balti államokban is szaporodó hibrid támadások kapcsán Orbán Anita az elkövetők gyors azonosítását és a közös fellépést emelte ki. Elmondása szerint egyes támadások háttere ismert, másoknál még tisztázni kell a felelősöket. Az egyik tervezett szankciós lista a hibrid támadásokhoz kapcsolódóan több mint harminc személyt és egy szervezetet érintene, a másik elsősorban bankokat és üzleti szereplőket sújtana.

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