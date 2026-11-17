Az egész Európai Unió közbeszerzéseiből kizárhatnák azokat a külföldi vállalatokat, amelyekről egyetlen tenderen bebizonyosodik, hogy versenytorzító állami támogatásból jutnak előnyhöz – írja a Financial Times három uniós tisztviselőre hivatkozva.
Az Európai Bizottság december 9-re tervezett javaslatával megakadályozná, hogy az elmarasztalt cégek egyszerűen másik tagállamban próbálkozzanak.
Brüsszel az európai ipart védené a jelentős állami támogatással működő külföldi versenytársaktól, különösen a kínai vállalatoktól. Bár sokan temetik az európai ipari szereplőket, hogy nem versenyképesek az ázsiai ország gyártóival szemben, ez kevésbé a gyártási technológiában keresendő, mint inkább abban, hogy Peking bőséges állami szubvenciókkal segíti a kínai szereplőket. Az OECD legutóbbi vizsgálata szerint 5-ször annyi, sokszor a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaiba ütköző ösztönzőket fizetnek ki a cégeknek, mint az EU-ban.
A szigorítás annak az uniós iparpolitikai törekvés része, amely a kritikus technológiák és nyersanyagok területén is csökkentené Európa külső függőségét. A részletekről még egyeztetnek, így arról is, hogy a változtatásokhoz szükség lesz-e a tagállamok és az Európai Parlament jóváhagyására.
A 2023 óta alkalmazott, külföldi támogatásokról szóló rendelet, az FSR már lehetővé teszi a nem uniós állami támogatások versenytorzító hatásának vizsgálatát. A legalább 250 millió eurós közbeszerzéseknél meghatározott feltételek mellett be kell jelenteni a külföldi állami pénzügyi hozzájárulásokat, a Bizottság pedig saját kezdeményezésére is vizsgálódhat. A szabályozás minden érintett vállalatra vonatkozik, nem kizárólag a kínai cégekre.
A Financial Times példaként egy új lisszaboni metróvonal tervezésére és megépítésére kiírt tendert említ. Az Európai Bizottság idén arra jutott, hogy a konzorcium kínai alvállalkozója, a CRRC olyan külföldi támogatásban részesült, amely tisztességtelen versenyelőnyt biztosított számára. A konzorcium ezután egy másik kínai vállalatra cserélte az alvállalkozót, de a tervezett szigorítás az elmarasztalt cégek további uniós indulásait is korlátozná.
Magyarországon a BYD és a CATL beruházásai kapcsán is felmerült a külföldi támogatások ellenőrzése. Előbbi esetében a Portfolio-n már 2025 márciusában arról számoltunk be, hogy az EU vizsgálatot készít elő a kínai autógyártó magyarországi gyárával kapcsolatban. Brüsszel azt kívánta tisztázni, hogy a beruházás részesült-e tisztességtelen kínai állami támogatásban.
Fontos kiemelni, hogy a gyárberuházások ellenőrzése és a közbeszerzési kizárás eltérő eljárás, de mindkettő ugyanahhoz a kérdéshez kapcsolódik: milyen feltételekkel versenyezhetnek az európai piacon a külföldről támogatott vállalatok.
Stéphane Séjourné, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke a Portfolio-nak júniusban adott interjújában a magyarországi kínai beruházásokról azt hangsúlyozta, hogy azok európai gazdasági hozzájárulása a döntő: mennyi termelést, munkahelyet és technológiát hoznak. A közbeszerzésekben erősítendő európai szempontokat azzal indokolta, hogy az európai közpénzek az itteni gyártási kapacitásokat fejlesszék. Az FSR-t a konkrét versenytorzítások kezelésére szolgáló eszközként különítette el ettől a tágabb iparpolitikai céltól.
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