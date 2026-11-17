Pénzügyi hozzájárulást várna el az Európai Parlament Nagy-Britanniától azért, hogy az ország visszatérhessen az uniós villamosenergia-piacra. Sandro Gozi, az EU–brit kapcsolatokért felelős parlamenti delegáció vezetője szerint Londonnak a szegényebb régiókat segítő kohéziós politika finanszírozásához kellene hozzájárulnia, a képviselők pedig kedden hivatalosan is megfogalmaznák a követelést. A brit kormány 2028-ra csatlakozna vissza a közös árampiachoz, mert ettől a G7-országok között legmagasabb lakossági áramárak csökkenését várja. Andy Burnham miniszterelnök a november 20-i brüsszeli csúcson szeretne előrelépést elérni, a brit pénzügyi államtitkár pedig már elismerte, hogy megkezdődtek az egyeztetések a befizetésről. A brit hozzájárulás a közel 2000 milliárd eurós, 2028 és 2034 közötti uniós költségvetésről folyó vitában is szerepet kaphat.

Uniós költségvetési hozzájárulást kérnének Nagy-Britanniától az európai villamosenergia-piachoz való visszacsatlakozásért cserébe – írja a Rapporteur. Sandro Gozi, az Európai Parlament EU–brit kapcsolatokért felelős delegációjának vezetője szerint Londonnak a szegényebb európai régiókat támogató kohéziós politika finanszírozásába kellene beszállnia.

A képviselők kedden fogalmaznák meg hivatalosan a követelést.

A brit kormány 2028-ra szeretne visszatérni a közös árampiacra, egyebek mellett az olcsóbb francia atomenergia elérésével csökkentve a villanyszámlákat. A cikk szerint a brit háztartások fizetik a legmagasabb kiskereskedelmi áramárat a G7-országok között: kilowattóránként mintegy öt pennyvel többet a csoport középértékénél. Andy Burnham brit miniszterelnök a november 20-i brüsszeli EU–brit csúcstalálkozón szeretne előrelépést elérni.

Németország, Hollandia, Dánia, Luxemburg és Belgium vezetői november 6-i levelükben szintén megfelelő pénzügyi hozzájárulást kértek a piaci hozzáférésért.

Lucy Rigby brit pénzügyi államtitkár múlt héten elismerte, hogy már megkezdődtek az egyeztetések a befizetés mechanizmusáról. A brit pénz a következő uniós költségvetés körüli alkuban is szerepet kaphat: a Németország vezette, kiadáscsökkentést sürgető tagállamok a kohéziós támogatások jelentős kedvezményezettjeivel vitáznak a forrásokról.

A 2028–2034-es többéves pénzügyi keretre, az MFF-re az Európai Bizottság közel 2000 milliárd eurós javaslatot tett. A tervezet nemzeti és regionális partnerségi tervekbe rendezné többek között a kohéziós és agrártámogatásokat, miközben a versenyképességre és a védelemre is nagyobb hangsúlyt helyezne. A tagállamok 2026 végéig szeretnének politikai megállapodást kötni, hogy 2027-ben elfogadhassák a kapcsolódó szabályokat, de a kerethez egyhangú tanácsi döntés és az Európai Parlament egyetértése szükséges. Egyelőre épp a kiegészítő bevételek szerzése az egyik fő vitapont: bár új termékdíjakat vezetnének be, a kisméretű csomagok utáni bevételek javítják az egyenleget, fontos lehet a brit hozzájárulás kérdése is.

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