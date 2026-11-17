A választások után több mint fél évvel, egy őszi budapesti tényfeltáró látogatást követően értékelte a hazai helyzetet az Európai Parlament novemberi plenáris ülésén Tineke Strik holland EP-képviselő. Bár a 2018-ban indult, uniós atombombaként emlegetett 7. cikk szerinti eljárást a rendszerszintű jogsértések miatt kezdeményezték, és az azonnali lezárásának nem lenne értelme, a Tisza Pártot is soraiban tudó Európai Néppárt (EPP) szerint mostanra eljött az idő a folyamat megszüntetésére.
A lap szerint Strik kifejezetten pozitív meglepetésként értékelte az új vezetés eddigi intézkedéseit.
Kiemelte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, a korrupció elleni határozott fellépést, valamint az állami médiatámogatások egyenlőtlen elosztásának megszüntetését. Szintén üdvözölte a kötelezettségszegési eljárást is magával vonó gyermekvédelmi törvény LMBTQ-ellenes passzusainak módosítását.
A képviselő ugyanakkor figyelmeztetett, hogy
a helyzet egyelőre vegyes képet mutat, és a gyorsan végrehajtható reformok közül több még várat magára.
Módosításra szorul az Alaptörvény és a családjog, rendezni kell a roma lakosságot hátrányosan érintő helyi önazonossági törvényt, emellett orvosolni kell a hiányos menekültügyi szabályozást is, amely miatt Magyarország a mai napig napi egymillió eurós bírságot fizet az Európai Uniónak.
Hangsúlyozta egy széles körű, átlátható társadalmi egyeztetési rendszer kialakításának fontosságát is, szakítva a korábbi Fidesz-kormányt jellemző, parlamenti vitákat mellőző rendeleti kormányzás gyakorlatával.
Az igazságszolgáltatásban további garanciákat, például a függetlenséget biztosító automatikus ügyelosztási rendszer megerősítését látja szükségesnek.
Arra a felvetésre, miszerint a korábbi kormánypártok több politikusát is utolérte az igazságszolgáltatás, Strik úgy reagált, hogy semmi sem utal politikai leszámolásra. Értékelése szerint az egykori hatalmon lévők visszaéltek a befolyásukkal, ami alapos vizsgálatot tesz indokolttá. Az EU továbbra is kizárólag a jogrendszer függetlenségét, nem pedig az egyes ügyeket vizsgálja.
Az országgyűlési képviselők 12 éves mandátumkorlátozásával kapcsolatban a holland politikus kifejtette, hogy
míg a végrehajtó hatalom vezetőinél ez elfogadható lépés, a parlamenti képviselők esetében a választókra és a pártokra kellene bízni a döntést.
A delegáció megállapításaival összhangban Strik is egy arányosabb, a kisebb pártoknak is kedvező választási rendszer kidolgozását szorgalmazza. Hozzátette, hogy mivel a demokrácia minősége uniós alapérték, ennek számonkérése nem minősül külföldi beavatkozásnak.
Jelenleg az EP-jelentés előkészítése zajlik a mérsékelt európai pártcsaládok együttműködésével. Az Európai Parlament decemberi állásfoglalásában értékeli az eddigi eredményeket, és várhatóan további ajánlásokat fogalmaz meg a magyar kormány számára. Amennyiben az ország ezeket is teljesíti, az EP egy hivatalos határozatban fogja kérni az Európai Unió Tanácsától a nyolc éve húzódó eljárás végleges lezárását. Strik nem tart attól, hogy a szélsőjobboldali frakciók érdemben át tudnák írni a dokumentumot, mivel a demokratikus pártok stabil többséggel rendelkeznek a közös állásfoglalás elfogadásához.
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