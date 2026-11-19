Az Európai Parlament csütörtöki közleménye szerint
az új szabályok 2027. január 1. helyett csak 2029. január 1-jén lépnek majd életbe.
A most elfogadott kétéves halasztás hosszabb annál, mint amit az Európai Bizottság eredetileg kezdeményezett. A testület októberben – többek között a francia és az amerikai kormány nyomására – még csak egy évvel tolta volna ki a kőolaj- és földgázimportra vonatkozó előírások bevezetését.
A végső döntés egy kompromisszum eredménye. A tagállamok a hónap elején még a Bizottság egyéves javaslatát támogatták azzal a kiegészítéssel, hogy a határidő további kétszer egy évvel meghosszabbítható, amennyiben a végrehajtás feltételei nem állnak készen. Az Európai Parlament ezzel szemben hároméves halasztást szeretett volna elérni, így végül kétéves csúsztatásról született megállapodás a társjogalkotók között.
A szabályozás elhalasztása azért bír különös jelentőséggel, mert a szén-dioxid után a metán járul hozzá a legnagyobb mértékben a klímaváltozáshoz. Ez az üvegházhatású gáz rövid távon jóval erősebb hatást fejt ki, mint a szén-dioxid, ugyanakkor sokkal gyorsabban is bomlik le a légkörben, így a kibocsátás visszafogásával gyors eredményeket lehet elérni a globális felmelegedés mérséklésében.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Meglepetés a lakásárakban az Otthon Start bevezetése után: 5 ok, ami elhozta a váratlan fordulatot
Egyre tisztább a kép arról, mi történt velünk az elmúlt egy évben.
Szerda este egy csapásra vadonatúj dollármilliomosok születtek
Ez is a giga IPO eredménye.
Két európai ország drasztikus lépésre készül a TikTokkal kapcsolatban
Az amerikai mintát követnék.
Az M1-est még befejezik, aztán mindent átad Szíjj és Mészáros konzorciuma az államnak
Kiderültek a részletek, hogyan ér véget az MKIF működése.
A világ legfontosabb kikötői közül kettő is megbénulhat napokon belül
Képtelenek megállapodni a béremelésekről.
Hatalmas siker a GTA VI, el is szállt az árfolyam
Kimagaslóan jók a kritikák.
Megvolt az Nvidia első összdolgozói értekezlete Jensen Huang nélkül
Az ideiglenes vezérigazgató, Colette Kres tartotta.
A brit királyi család fekete báránya háborúzna Oroszország ellen
Maga fogna fegyvert a félig kitagadott herceg.
Pénz a Covid idején
Pénz a Covid idején címmel könyvrecenzióm jelent meg Tim Congdon tavalyi kötetéről a Közgazdasági Szemle októberi számában. Ezúton is köszönöm a közlést a folyóirat szerkesztőségének
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
2008 óta nem volt ilyen: több hitelt vettek fel a magyarok, mint amennyit félretettek
A III. negyedévben 2008 óta először több hitelt vettünk fel, mint amennyit megtakarítottunk. A magyar háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 10,1 százalékkal, 127,7 ezer milliárd forintra
Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon
A globális hozamemelkedés és a francia költségvetési bizonytalanság az európai állampapírok széles körét érintette, az országok gazdasági helyzete azonban jelentősen eltér. Franciaország
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Egyetlen játékra figyel a világ – Mekkora pénzt hozhat a GTA VI?
Minden idők egyik legjobban várt videojátéka.
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?