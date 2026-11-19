Két évvel elhalasztják azokat az uniós előírásokat, amelyek a metánkibocsátás jelentésére köteleznék a kőolaj-, földgáz- és szénimportőröket. Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti háború okozta piaci fennakadások miatt döntött az eredetileg 2027 elején hatályba lépő szabályozás csúsztatása mellett.

Az Európai Parlament csütörtöki közleménye szerint

az új szabályok 2027. január 1. helyett csak 2029. január 1-jén lépnek majd életbe.

A most elfogadott kétéves halasztás hosszabb annál, mint amit az Európai Bizottság eredetileg kezdeményezett. A testület októberben – többek között a francia és az amerikai kormány nyomására – még csak egy évvel tolta volna ki a kőolaj- és földgázimportra vonatkozó előírások bevezetését.

A végső döntés egy kompromisszum eredménye. A tagállamok a hónap elején még a Bizottság egyéves javaslatát támogatták azzal a kiegészítéssel, hogy a határidő további kétszer egy évvel meghosszabbítható, amennyiben a végrehajtás feltételei nem állnak készen. Az Európai Parlament ezzel szemben hároméves halasztást szeretett volna elérni, így végül kétéves csúsztatásról született megállapodás a társjogalkotók között.

A szabályozás elhalasztása azért bír különös jelentőséggel, mert a szén-dioxid után a metán járul hozzá a legnagyobb mértékben a klímaváltozáshoz. Ez az üvegházhatású gáz rövid távon jóval erősebb hatást fejt ki, mint a szén-dioxid, ugyanakkor sokkal gyorsabban is bomlik le a légkörben, így a kibocsátás visszafogásával gyors eredményeket lehet elérni a globális felmelegedés mérséklésében.

Forrás: Reuters

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