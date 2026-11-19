Az Európai Bizottság tovább léptette a Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési eljárását, mert a kormány nem frissítette a légszennyezés csökkentésére szolgáló programját. Ha nem történnek lépések, akár két hónapon belül az Európai Unió Bírósága elé állhat az állam. A 2020-ban benyújtott Országos Levegőterhelés-csökkentési Program felülvizsgálata 2024-ben lett volna esedékes, az Európai Bizottság tavaly júliusi, még az Orbán-kormánynak küldött felszólítása óta azonban sem az új program, sem a módosított intézkedések nem érkeztek meg. A helyzetet súlyosbítja, hogy Magyarország korábban az ammónia és a finom szálló por kibocsátásánál sem teljesítette a vállalásait.

Az Európai Bizottság újabb lépést tett a Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési eljárásban, mert az ország nem frissítette a légszennyezés csökkentésére szolgáló programját és a hozzá kapcsolódó intézkedéseket. A testület csütörtökön indokolással ellátott véleményt küldött a magyar kormánynak, amelynek két hónapja van válaszolni és rendezni a hiányosságokat.

Ellenkező esetben az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet.

Magyarországon ezt a feladatot a 2020-ban elfogadott Országos Levegőterhelés-csökkentési Program tölti be. A dokumentumnak ágazatonként kell meghatároznia, milyen intézkedésekkel mérséklik például a lakossági fűtésből, a közlekedésből, az iparból és a mezőgazdaságból származó kibocsátásokat. A programnak a célok mellett a végrehajtás ütemezését és a felelősöket is tartalmaznia kell. Magyarország az első változatot 2020. május 18-án nyújtotta be Brüsszelnek, így annak rendszeres frissítése 2024-ben lett volna esedékes.

Az uniós szabályozás öt fő légszennyező anyag – a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok, az ammónia, a nem metán illékony szerves vegyületek és a finom szálló por – országos kibocsátásának csökkentését írja elő. A tagállamoknak 2020–2029 között évente teljesíteniük kell a vállalásaikat, 2030-tól pedig szigorúbb céloknak kell megfelelniük.

Ezek az ország egészében kibocsátott szennyező anyagok mennyiségére vonatkoznak, nem egy-egy városi mérőállomás levegőminőségi adataira.

Csakhogy az Európai Bizottság most azt kifogásolja, hogy Magyarország nem adott be naprakész tervet arról, hogyan teljesíti ezeket a vállalásokat. E hhez az elért eredményeket és a szükséges további lépéseket is kormányzati szinten kell elfogadni. Ha a kibocsátási adatok vagy az előrejelzések a célok elvétését jelzik, az intézkedéseket ennél korábban is módosítani kell.

A korábbi bizottsági értékelés szerint Magyarország az ammónia és a finom szálló por esetében már a 2020–2029-es vállalásait sem teljesítette, a 2030-as célok pedig több más szennyező anyagnál is veszélyben voltak.

Ez különösen fontossá teszi a program felülvizsgálatát, de a mostani eljárási lépés közvetlenül a frissítés elmaradásáról szól. A Bizottság 2025 júliusában már felszólította Magyarországot, közlése szerint azonban azóta sem kapta meg sem a megújított programot, sem a felülvizsgált intézkedéseket.

Címlapkép forrása: EU