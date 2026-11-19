Jóváhagyta Magyarország felülvizsgált védelmi beruházási tervét az Európai Unió Tanácsa, így újabb feltétel teljesült az 5,4 milliárd eurós (mintegy 2000 milliárd forintos) SAFE-hitel igénybevételéhez. A kedvezményes kölcsönből fegyverbeszerzéseket, valamint katonai és polgári célokra egyaránt használható infrastrukturális fejlesztéseket finanszíroznának.
Az Általános Ügyek Tanácsának döntését Bíró-Nagy András, a Miniszterelnökség államtitkára üdvözölte, hozzátéve hogy
a magyar kormány által átdolgozott terv Magyarország biztonságát és gazdasági fejlődését is szolgálja, miközben hozzájárul az európai védelmi készültség erősítéséhez.
A tanácsi jóváhagyás még nem jelenti a pénz azonnali folyósítását: ehhez a hitelszerződés aláírása is szükséges. Magyarország ezt követően legfeljebb a keret 15 százalékának megfelelő, mintegy 810 millió eurós előleghez juthat. A SAFE az EU 150 milliárd eurós védelmi hitelprogramja, vagyis a forrást később vissza kell fizetni.
Mint arról a Portfolio korábban beszámolt, az Orbán-kormány eredetileg 17,4 milliárd eurót igényelt, amelyből Brüsszel 16,2 milliárdot különített el Magyarországnak. Az Európai Bizottság több mint egy évig nem fogadta el a magyar tervet, egyebek mellett a beszerzési költségekkel és egy kétmilliárd eurós hitelkiváltási tétellel kapcsolatos aggályok miatt. A Magyar Péter vezette kormány a beruházások felülvizsgálata után saját döntésével 5,4 milliárd euróra csökkentette az igényt.
Az Európai Bizottság végül október végén, a tagállami tervek közül utolsóként hagyta jóvá a magyar csomagot.
A Népszabadság által korábban megszerzett dokumentum szerint a tervben 3,45 milliárd euró értékben szerepelnek már megkötött szerződések. Ezek között Lynx gyalogsági harcjárművek, Leopard harckocsik, L–39NG gyakorló repülőgépek, lőszerek és Mistral M3 légvédelmi rakéták beszerzése is megtalálható. A forrásokból a meglévő helikopterek, harckocsik és PzH 2000 önjáró lövegek karbantartására, javítására is költenének.
A lap által ismertetett listán drónelhárításra 220 millió euró, egy SAMP/T légvédelmi rakétaütegre 109 millió, a Mistral rendszer korszerűsítésére pedig közel 105 millió euró szerepel. A célpont körzetében várakozó, majd arra lecsapó cirkáló lőszerekre mintegy 82 millió eurót terveztek.
Az infrastrukturális tételek közül
- az M49-es autóút két ütemére összesen mintegy 602 millió euró jutna a katonai szállítási útvonalak fejlesztése címén.
- A záhonyi hídra több mint hatmillió,
- mozdonyra és katonai vasúti személykocsikra együtt közel hetvenmillió eurót szánnának.
Katonai terepjárók beszerzésére 164 millió, az egységes digitális rádiótávközlő rendszer fejlesztésére pedig 288 millió euró szerepel a dokumentumban.
A korábbi elképzelésekből a Népszabadság szerint kimaradt egy közel 1,4 milliárd eurós, nagy hatótávolságú légvédelmi rakétaüteg, egy 743 milliós lőszerbeszerzés, egy 670 milliós harcászati dróncsomag és egy 400 millió eurós irányított páncéltörő rakétarendszer.
Címlapkép forrása: EU
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