Az uniós intézmények kiberbiztonsági központja (CERT-EU) még a hónap elején észlelte, hogy

nemzetközi hackerek az ARTEX nevű, nyilvánosan elérhető, mesterséges intelligencián alapuló eszközt vetették be a rendszer feltörésére.

Ezt a szoftvert eredetileg az informatikai rendszerek sebezhetőségeinek felkutatására tervezték, a támadók azonban visszaéltek vele, és az Európai Bizottság hálózatai ellen fordították. Óvintézkedésként több alkalmazást ideiglenesen lekapcsoltak, és bár a legtöbb rendszer azóta újra elérhető, a szakértők még mindig vizsgálják, pontosan mekkora kár keletkezett, és milyen mértékben szivároghattak ki a dolgozók személyes adatai.

A leállások komoly fennakadásokat okoztak a napi munkamenetben a lap szerint, például több mint tíz napon át akadozott a bérszámfejtést, a szabadságolásokat és a jelenléti íveket kezelő Sysper HR-platform, valamint az egészségügyi költségtérítésekre szolgáló MyPMO rendszer. Bár ezeket a hét elején helyreállították, a HR-szoftver szerdán ismét rövid időre összeomlott, kedden pedig a fordítási szolgáltatásokat érte támadás. A fizetések ugyan rendben megérkeztek a számlákra, de sok tisztviselő nem tudta rögzíteni a munkaidejét vagy igényelni a szabadságát.

A dolgozók közül többen kifogásolták a belső kommunikáció hiányát, mert amikor a munkatársak a HR-rendszer hibája miatt érdeklődtek, az informatikai részleg csupán általános működési problémákra hivatkozott, magát a kibertámadást meg sem említette – írja a Politico.

Egy névtelenséget kérő uniós tisztviselő arról beszélt a brüsseli lapnak, hogy a szűkszavú tájékoztatás oka az, hogy a vizsgálók még nem tudják biztosan, pontosan milyen adatokhoz fértek hozzá a behatolók. Thomas Regnier, a Bizottság szóvivője hivatalosan annyit erősített meg, hogy a célzott rendszereket ért támadásra válaszul megtették a szükséges lépéseket, és a szokásos eljárásrendnek megfelelően értesítették az érintetteket.

Az ügy súlyát jelzi, hogy a hónap elején rendkívüli ülésre hívták össze az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság legmagasabb szintű belső válságkezelő testületét, az Igazgatási Tanácsot, a digitális szolgáltatásokért felelős főigazgatóság pedig fokozott biztonsági ellenőrzéseket rendelt el. A szerdai biztosi kollégiumi ülésen Henna Virkkunen technológiai szuverenitásért felelős ügyvezető alelnök külön tájékoztatta a testület tagjait az azonnali válaszlépésekről.

A brüsszeli incidens szorosan illeszkedik az elmúlt napok nagyszabású globális kibertámadásainak és rendszerleállásainak sorába. A közelmúltban hasonló fennakadások érintették a Microsoftot, több nagy amerikai bankot és az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynökségét (NSA), egy másik hackertámadás pedig olyan ismert vállalatok és szervezetek weboldalait vette célba, mint az Air France, a BBC és a Zoom.

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