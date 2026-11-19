Magyarország támogatja, hogy Montenegró még idén lezárja az uniós csatlakozási tárgyalásokat, és 2028-ban az Európai Unió teljes jogú tagjává váljon – közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook-bejegyzésében. A tárcavezető Filip Ivanović kül- és európai ügyekért felelős miniszterelnök-helyettessel tárgyalt Budapesten a folyamat támogatásáról.

Orbán Anita szerint Montenegró már teljesítette a csatlakozási feltételek jelentős részét, és közel került a tagsághoz, miután az ország csütörtökön két újabb csatlakozási tárgyalási fejezetet zárhat le Brüsszelben.

Kiemelte, hogy Magyarország politikai támogatás mellett szakértői segítséget is nyújt: a Nyugat-Balkán valamennyi országába küldött integrációs szakértőket, Montenegróban pedig magyar szakember dolgozik közvetlenül a kormánnyal. A Külügyminisztériumban külön megbízott foglalkozik a régió ügyeivel.

A külügyminiszter felidézte, hogy Magyarország 2006-ban az elsők között ismerte el Montenegró függetlenségét, és nyitott nagykövetséget Podgoricában.

A diplomáciai kapcsolatok huszadik évfordulóján a magyar vállalatok fontos szerepet töltenek be az ország gazdaságában, és egyre több magyar turista is felkeresi Montenegrót.

A tárcavezető úgy vélte, Montenegró csatlakozása az egész Nyugat-Balkánnak azt üzenné, hogy a feltételek teljesítése uniós tagsághoz vezethet, egyúttal erősítené a régió stabilitását és Európa biztonságát.

Címlapkép forrása: Facebook/Orbán Anita