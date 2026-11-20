Az Európai Bizottság péntek délelőtt közzétett értékelésében megállapította, hogy az idén nyáron módosított helyreállítási tervének 126 mérföldkövet teljesített a 127-ből a magyar kormány – derül ki a testület közleményéből.
A Portfolio egy az ügyre rálátó bizottsági forrása elmondta, hogy az egyetlen kritérium elmulasztásának várhatóan szinte minimális a hatása a Magyarországnak járó 10 milliárd eurós teljes keretre, de konkrét összeget nem mondott.
Az uniós végrehajtó testület hivatalosan közzétett kommunikációjában még ennyi részletet sem osztott meg. De abból kiindulva, hogy a helyreállítási és ellenállóképességi eszköznél a projekteket csak a teljes teljesülésük, vagy az egyes fontosabb projektelemek megvalósulásakor fizeti ki az Európai Bizottság, egyetlen mérföldkő – amely nem blokkoló hatású, jogállamisági vagy átláthatósági szupermérföldkő – nagyon kis összegről lehet szó.
Az ország most először juthat a vállalt reformok és beruházások teljesítése után pénzhez a tízmilliárd eurós keretből. A végső engedélyt az Európai Unió Tanácsa decemberben adhatja meg, az átutalást pedig az év végéig kell teljesíteni.
A magyar költségvetés is idén számol a bevétellel, miközben az alapból finanszírozott fejlesztések egy része 2027-ben ad majd munkát a kivitelezőknek.
Ahogy arról írtunk, Magyarország szeptember legvégén nyújtotta be első és egyben utolsó kifizetési kérelmét a koronavírus-járvány után létrehozott helyreállítási alaphoz, az RRF-hez.
A magyar keretből mintegy 6,5 milliárd euró a vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig a hitel. Az energiaellátás átalakítását szolgáló REPowerEU-fejezetből korábban mintegy 920 millió euró előleget még az Orbán-kormány lehívott 2023-ban, így a teljes keret felhasználása esetén is nagyjából 9,1 milliárd euró maradt a mostani elszámolásra, tehát 3400 milliárd forint érkezhet a költségvetésbe.
Az eredeti magyar helyreállítási tervet még 2022 decemberében hagyta jóvá az EU Tanácsa, de a kifizetéseket jogállamisági és korrupcióellenes feltételekhez – szupermérföldkövekhez – kötötték, amelyek teljesítése annyit késett, hogy az eredetileg tervezett beruházások egy része már nem fért bele az alap működéséből hátralévő időbe. A Magyar Péter vezette kormány ezért a megválasztása után intenzív tárgyalásokba kezdett az Európai Bizottság, május végén politikai megállapodást kötöttek az uniós testülettel, majd júniusra teljesen átdolgozták a tervet. A tagállamok július közepén fogadták el az új változatot. A kifizetés feltételei között továbbra is szerepelt a közbeszerzések átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az igazságszolgáltatás függetlensége.
A kormánynak augusztus 31-ig kellett teljesítenie a tervben vállalt mérföldköveket és célértékeket, majd szeptember 30-ig volt ideje arra, hogy az igazoló dokumentumokat is benyújtsa.
Az Európai Bizottság már korábban közölte, hogy november 20-át tűzte ki céldátumként az előzetes értékelések kiadására. A pénteki bejelentés után a tagállamok képviselőiből álló Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (Ecofin) mond véleményt, a tervek szerint december 8-ig. Az Európai Bizottság december 18-ig hozná meg a folyósítást engedélyező határozatot, hogy december 31-ig átutalhassa a pénzt.
Mire jut a magyar keretből?
A közlekedésben a vasúthálózat kapacitásának bővítése mellett villamosok és trolibuszok beszerzése is bekerült a tervbe. A Békéscsaba és Lőkösháza közötti vasútvonalon még az is számított, hogy ugyanazon a pályaszakaszon melyik munkával mikorra végeztek. A már elkészült pályafejlesztést átemelték a helyreállítási tervbe, a később elkészülő vonatbefolyásoló rendszer költségeit pedig továbbra is a közlekedési operatív program fedezi.
Az egészségügyben a kormány nyári tájékoztatása szerint 155 milliárd forintot sikerült megőrizni az eredetileg 490 milliárdos fejezetből. A pénz nagyobb része kórházi beruházásokra, kisebb része az alapellátás fejlesztésére jut.
A Magyar Fejlesztési Bankon keresztül olyan beruházásokhoz is eljuthat a pénz, amelyekről csak a következő években születik befektetési döntés – ez egy támogatott kkv-hitelprogram lesz, amely várhatóan 2027-ben indul majd.
Az MFB mintegy 1,1 milliárd eurót fordíthat többek között vállalkozások tőkefinanszírozására, megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra, további 688 millió euró pedig az Európai Beruházási Bankkal közös finanszírozáshoz kapcsolódik.
A bank szeptemberi tájékoztatása szerint az új konstrukciók 2027 második negyedévében jelenhetnek meg. Az áramszolgáltatásban ennél is hosszabb az időtáv. Az MFB által kezelt programból 2030-ig 447 milliárd forint jut a villamosenergia-hálózat fejlesztésére és 53 milliárd forint okosmérőkre.
Mennyi pénz érkezhet 2027-ben?
Az idei módosított, 2026-os költségvetésben 2269 milliárd forint szerepel a helyreállítási alap bevételi során. A tízmilliárd eurós magyar keret a támogatások mellett a visszafizetendő uniós hitelt is tartalmazza, és abból korábban már előleget is kapott az ország. A 2027-re várt, összesen 2126 milliárd forintnyi uniós bevételt így már leginkább a kohéziós források és agrártámogatások jelentik.
A jövő évi büdzsé kifizetéseinél ettől még jövőre is megjelenik a helyreállítási alap: a költségvetési tervezet 2027-re csak az energetikai hálózatfejlesztéseknél 145 milliárd forintnyi, az RRF-hez kapcsolódó beruházással számol. A hálózatot építő cégek tehát akkor is kaphatnak jövőre megrendelést ebből a pénzből, amikor Brüsszel már lezárta az utolsó magyar kifizetési kérelmet.
Címlapkép forrása: EU
Új korszakot hozhat a gyógyításban a mesterséges intelligencia
Jelentősen gyorsulhat a gyógyszerfejlesztések korai fázisa.
Vagyonadó: ezzel most mindenki veszíteni fog
A piaci verseny nem nagyon teszi lehetővé a tovább hárítást.
Sosem látott lobbierő állt be a technológia mögé, amely segíthet visszafordítani a felmelegedést
A "túllépés" klímacsúcsa lesz a COP31?
Elképesztő növekedés jöhet az Anthropicnál - Kiderült, mennyit érhet a részvény
Mutatjuk, mire lehet számítani.
Váratlan fordulat a 27 milliárdos ukrán aranykonvoj ügyében: kettéválasztották a nyomozást
A károsultak nem örülnek.
Brüsszel megnyomta a start gombot, közel 3500 milliárd forintos utalást kaphat Magyarország
Már csak egy formális jóváhagyás hiányzik, bár van egy szépséghiba.
Fordulat áll be Magyarország időjárásában: ilyen idő vár ránk a hétvégén
A hózápor sem lesz kizárt jövő héten.
Kiszáradó tavak, elfolyó milliárdok
Csala Dániel, a Nem víznek való vidék projekt alapítója és Szabó Laci beszélgetése a HOLD After Hours Extrában. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post Kiszáradó tavak, e
Hova tedd a pénzed, ha a bankszámlán csak az értékéből veszít?
A legtöbb bankszámlán 0,01% a kamat, így az infláció mellett a számlán álló pénz évről évre veszít a reálértékéből. Lekötéssel jobb a helyzet, de nem sokkal. A számításhoz az MNB m
Nem az a baj, hogy kevés a víz, hanem hogy túl gyorsan elengedjük: négy lehetséges válasz a vízhiányra
A vízhiányról hajlamosak vagyunk nyári problémaként gondolkodni: jön a hőség, apadnak a folyók, kiszáradnak a tavak, aztán ősszel fellélegezhetünk. Pedig a vízhiány
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Kell neked a korai nyugdíj/FIRE?
Korai nyugdíj/FIRE témában sokat beszélgetünk arról, hogy hogyan érdemes elérni, lehetséges-e egyáltalán, de arról viszonylag kevés szó esik, hogy neked személyesen érdemes-e ezt "célkén
Repül a Roadster, repül a Tesla-részvény?
A Tesla október 15-én, a SpaceX texasi tesztbázisán mutatta be az új Roadstert, amely a két cég közösen fejlesztett, hideggázos fúvókáival a levegőbe emelkedett, megpördült, majd simán fö
A magyar a legmagasabb áfakulcs, mégis csak a harmadik helyre futja bevételben
Magyarországon az Európai Unió legmagasabb, Bulgáriában pedig a BB tengely legalacsonyabb általános áfakulcsa érvényes, 2025-ben mégis mindkét országban a GDP 9,5 százalékának megfelelő á
"A csodák kora" vagy "egzisztenciális fenyegetés" - Az Anthropic IPO-jának két arca
Az Anthropic öt év alatt jutott el az 1500 milliárd dolláros tőzsdei értékeltség küszöbéig, miközben az AI csodáit és egzisztenciális veszélyeit egyszerre vetíti előre. A... The post "A
Elindult a BÁV Gold webshop és edukációs platform (x)
Akár százezer forint körüli összeggel is elkezdhető az aranybefektetés
Egyre nagyobb a verseny: nem mindegy, hol vezetsz TBSZ-t
Átalakul a megtakarítási piac, már a fintechek is egyre komolyabb szereplők.
Találkozott a három „barát”: ki nyerte a kínai csúcstalálkozót?
Hszi Csin-ping, Donald Trump és Vlagyimir Putyin összeült.
Sokan igent mondanának az ukrán kukoricára – Tényleg nem ússzuk meg?
Nem fog menni import nélkül?
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?