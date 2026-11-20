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Az Európai Bizottság pénteken közzétett előzetes értékelésében közölte, hogy Magyarország teljesítette a 10 millirád eurós helyreállítási alap összes mérföldkövét egyetlen kivételével. A hiányzó kritérium dacára a hátra levő, mintegy 9,1 milliárd eurónyi (mintegy 3400 milliárd forintnyi) kifizetésről szóló végső döntés decemberben születhet meg az Európai Unió Tanácsában, az átutalásnak pedig az év végéig meg kell történnie. A kifizetéshez az kellett, hogy a Magyar Péter vezette kormány a megválasztása után újratárgyalta és teljesen átdolgozta a korábban jogállamisági feltételek miatt elakadt tervet. A forrásokból vasútfejlesztések, villamos- és trolibuszbeszerzések, kórházi beruházások, valamint a Magyar Fejlesztési Bank hitel- és lakásprogramjai valósulhatnak meg. A fejlesztések egy része csak 2027-ben indul a magyar költségvetés terhére, ezért a kivitelezők akkor is kaphatnak megrendelést ebből a pénzből, amikor Brüsszel már lezárta az utolsó magyar kifizetési kérelmet.

Az Európai Bizottság péntek délelőtt közzétett értékelésében megállapította, hogy az idén nyáron módosított helyreállítási tervének 126 mérföldkövet teljesített a 127-ből a magyar kormány – derül ki a testület közleményéből.

A Portfolio egy az ügyre rálátó bizottsági forrása elmondta, hogy az egyetlen kritérium elmulasztásának várhatóan szinte minimális a hatása a Magyarországnak járó 10 milliárd eurós teljes keretre, de konkrét összeget nem mondott.

Az uniós végrehajtó testület hivatalosan közzétett kommunikációjában még ennyi részletet sem osztott meg. De abból kiindulva, hogy a helyreállítási és ellenállóképességi eszköznél a projekteket csak a teljes teljesülésük, vagy az egyes fontosabb projektelemek megvalósulásakor fizeti ki az Európai Bizottság, egyetlen mérföldkő – amely nem blokkoló hatású, jogállamisági vagy átláthatósági szupermérföldkő – nagyon kis összegről lehet szó.

Az ország most először juthat a vállalt reformok és beruházások teljesítése után pénzhez a tízmilliárd eurós keretből. A végső engedélyt az Európai Unió Tanácsa decemberben adhatja meg, az átutalást pedig az év végéig kell teljesíteni.

A magyar költségvetés is idén számol a bevétellel, miközben az alapból finanszírozott fejlesztések egy része 2027-ben ad majd munkát a kivitelezőknek.

Ahogy arról írtunk, Magyarország szeptember legvégén nyújtotta be első és egyben utolsó kifizetési kérelmét a koronavírus-járvány után létrehozott helyreállítási alaphoz, az RRF-hez.

A magyar keretből mintegy 6,5 milliárd euró a vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig a hitel. Az energiaellátás átalakítását szolgáló REPowerEU-fejezetből korábban mintegy 920 millió euró előleget még az Orbán-kormány lehívott 2023-ban, így a teljes keret felhasználása esetén is nagyjából 9,1 milliárd euró maradt a mostani elszámolásra, tehát 3400 milliárd forint érkezhet a költségvetésbe.

Az eredeti magyar helyreállítási tervet még 2022 decemberében hagyta jóvá az EU Tanácsa, de a kifizetéseket jogállamisági és korrupcióellenes feltételekhez – szupermérföldkövekhez – kötötték, amelyek teljesítése annyit késett, hogy az eredetileg tervezett beruházások egy része már nem fért bele az alap működéséből hátralévő időbe. A Magyar Péter vezette kormány ezért a megválasztása után intenzív tárgyalásokba kezdett az Európai Bizottság, május végén politikai megállapodást kötöttek az uniós testülettel, majd júniusra teljesen átdolgozták a tervet. A tagállamok július közepén fogadták el az új változatot. A kifizetés feltételei között továbbra is szerepelt a közbeszerzések átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az igazságszolgáltatás függetlensége.

A kormánynak augusztus 31-ig kellett teljesítenie a tervben vállalt mérföldköveket és célértékeket, majd szeptember 30-ig volt ideje arra, hogy az igazoló dokumentumokat is benyújtsa.

Az Európai Bizottság már korábban közölte, hogy november 20-át tűzte ki céldátumként az előzetes értékelések kiadására. A pénteki bejelentés után a tagállamok képviselőiből álló Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (Ecofin) mond véleményt, a tervek szerint december 8-ig. Az Európai Bizottság december 18-ig hozná meg a folyósítást engedélyező határozatot, hogy december 31-ig átutalhassa a pénzt.

Mire jut a magyar keretből?

A közlekedésben a vasúthálózat kapacitásának bővítése mellett villamosok és trolibuszok beszerzése is bekerült a tervbe. A Békéscsaba és Lőkösháza közötti vasútvonalon még az is számított, hogy ugyanazon a pályaszakaszon melyik munkával mikorra végeztek. A már elkészült pályafejlesztést átemelték a helyreállítási tervbe, a később elkészülő vonatbefolyásoló rendszer költségeit pedig továbbra is a közlekedési operatív program fedezi.

Az egészségügyben a kormány nyári tájékoztatása szerint 155 milliárd forintot sikerült megőrizni az eredetileg 490 milliárdos fejezetből. A pénz nagyobb része kórházi beruházásokra, kisebb része az alapellátás fejlesztésére jut.

A Magyar Fejlesztési Bankon keresztül olyan beruházásokhoz is eljuthat a pénz, amelyekről csak a következő években születik befektetési döntés – ez egy támogatott kkv-hitelprogram lesz, amely várhatóan 2027-ben indul majd.

Az MFB mintegy 1,1 milliárd eurót fordíthat többek között vállalkozások tőkefinanszírozására, megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra, további 688 millió euró pedig az Európai Beruházási Bankkal közös finanszírozáshoz kapcsolódik.

A bank szeptemberi tájékoztatása szerint az új konstrukciók 2027 második negyedévében jelenhetnek meg. Az áramszolgáltatásban ennél is hosszabb az időtáv. Az MFB által kezelt programból 2030-ig 447 milliárd forint jut a villamosenergia-hálózat fejlesztésére és 53 milliárd forint okosmérőkre.

Mennyi pénz érkezhet 2027-ben?

Az idei módosított, 2026-os költségvetésben 2269 milliárd forint szerepel a helyreállítási alap bevételi során. A tízmilliárd eurós magyar keret a támogatások mellett a visszafizetendő uniós hitelt is tartalmazza, és abból korábban már előleget is kapott az ország. A 2027-re várt, összesen 2126 milliárd forintnyi uniós bevételt így már leginkább a kohéziós források és agrártámogatások jelentik.

A jövő évi büdzsé kifizetéseinél ettől még jövőre is megjelenik a helyreállítási alap: a költségvetési tervezet 2027-re csak az energetikai hálózatfejlesztéseknél 145 milliárd forintnyi, az RRF-hez kapcsolódó beruházással számol. A hálózatot építő cégek tehát akkor is kaphatnak jövőre megrendelést ebből a pénzből, amikor Brüsszel már lezárta az utolsó magyar kifizetési kérelmet.

Címlapkép forrása: EU