Az új javaslat 204 milliárd euróval csökkentené a kiadásokat az Európai Bizottság által eredetileg felvázolt, 2000 milliárd eurós főösszegű költségvetési tervhez képest. Ez a lépés a takarékos hatok – Németország, Ausztria, Svédország, Finnország, Hollandia és Dánia – követeléseinek próbál eleget tenni, amelyek

határozottan szorgalmazták a büdzsé karcsúsítását.

Az eredeti tervezet a hagyományos agrártámogatások és kohéziós források mellett eurómilliárdokat különített volna el a védelemre és a versenyképesség javítására.

A két legnagyobb uniós tagállam fenntartásokkal fogadta a módosítást. Friedrich Merz német kancellár óvatosan üdvözölte a tervezetet, és jó első lépésnek nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

a kiadások összességében még mindig túl magasak.

Véleménye szerint az igazságos tehermegosztáshoz a bevételi oldalon is korrekciókra van szükség. Franciaország ezzel szemben amiatt bírálta a javaslatot, hogy az nem garantálja megfelelően a gazdálkodók jövedelemtámogatását. Emmanuel Macron elnök hivatalának egyik tisztviselője szerint

a jelenlegi tervezet nem képezheti megállapodás alapját.

A bevételi oldalon is érdemi változás történt, mivel a terv háromszázalékos adót vetne ki a digitális szolgáltatásokat nyújtó nagyvállalatokra. Ez váltaná fel a Bizottság korábbi, a tagállamok többsége által elutasított ötletét, amely egy éves, átalányjellegű társasági adót irányzott elő, a dohánytermékekből származó bevételek megcsapolása és az elektronikai hulladékok utáni illeték mellett. A lépéshez a tagállamoknak egy 2018 óta húzódó digitális adójavaslatot kellene véglegesíteniük, amely eddig az Egyesült Államok nyomása, valamint a technológiai óriásoknak otthont adó országok – például a soros elnökséget jelenleg betöltő Írország – ellenállása miatt akadt el.

A 2028 és 2034 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretet (MFF) hivatalosan csak 2027 végéig kellene elfogadni. António Costa, az Európai Tanács elnöke azonban már az idei év végéig tető alá akarja hozni az alkut, még mielőtt a jövő évi sorsdöntő – többek között franciaországi és lengyelországi – választások befolyásolnák a tárgyalásokat. Costa szerint

a mostani javaslat összhangban van az uniós ambíciókkal, és alkalmas a társadalmi kihívások kezelésére.

A költségvetés mérete mellett a prioritások is komoly vitákat váltanak ki. Míg a keleti tagállamok a védelmi kiadások növelését sürgetik, mások a hagyományos támogatási területek megtartása mellett érvelnek. A legnagyobb nettó befizetőnek számító Németország részéről Merz kancellár a közelmúltban a kohéziós források kifizetését is az Ukrajnának nyújtott támogatáshoz kötötte.

Az uniós állam- és kormányfők a csütörtökön kezdődő kétnapos brüsszeli EU-csúcson vitatják meg az új költségvetési javaslatot.

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