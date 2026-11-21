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A parlament elé benyújtott költségvetési javaslat szerint Magyarország 2027-ben 2126,1 milliárd forint bevételre számít az uniós költségvetésből.

A várt bevételből 1523 milliárd forint folyna be a központi büdzsébe, döntően az idén a Magyar Péter vezette kormány által kiszabadított uniós fejlesztési programokból.

További 505,8 milliárd forint a költségvetésen kívül elszámolt közvetlen agrár- és agrárpiaci támogatás, 97,3 milliárd pedig olyan visszatérítés, amely azért illeti meg Magyarországot, mert az unió nevében vámot szed be a külső határokon. Eközben a magyar befizetés 963,5 milliárd forintra nőne.

Az egyenlet alapján alapján így 1162,6 milliárd forinttal több érkezne az EU-tól, mint amennyit Magyarország befizet a közös kasszába.

A hazai kifizetéseknél ennél nagyobb összegek mozognak, mert az uniós programokra tervezett 2695,8 milliárd forint a magyar társfinanszírozást is tartalmazza. Ráadásul egy kivitelező vagy pályázó már azelőtt megkaphatja a pénzét, hogy az Európai Bizottság megtérítené a magyar államnak a rá eső részt. A 2021–2027-es operatív programoknál például jövőre 1268,1 milliárd forint beérkezését és 1864,8 milliárd forint kifizetését tervezi a kabinet.

Utóbbi az idei évre várt 1042 milliárdhoz képest 79 százalékos emelkedés.

Az önkormányzatok és a kivitelezők szempontjából különösen fontos, hogy az uniós forrású beruházási kiadások a 2026-ra várt 687,8 milliárd forintról 1615,6 milliárdra emelkednének. A közel 928 milliárdos növekményből 270,8 milliárdot a közlekedési, 172 milliárdot a környezeti és energiahatékonysági program adna.

Ezzel párhuzamosan a tisztán hazai finanszírozású központi beruházásokra mintegy 442 milliárd forinttal kevesebbet szán a kormány. Az uniós pénzek lehívásának ütemén így az is múlik, mennyit lehet ténylegesen megépíteni a jövő évre tervezett fejlesztésekből.

Mire lehet már készülniük a pályázóknak?

A 2027-re tervezett kifizetésekből:

a gazdaságfejlesztési és innovációs programra, a GINOP Pluszra jutna a legtöbb, 505,3 milliárd forint.

A közlekedésfejlesztési IKOP Pluszból 331,4 milliárdot,

a települési és térségi fejlesztéseket finanszírozó TOP Pluszból 321,8 milliárdot fizetnének ki.

Csaknem ugyanekkora összeg, 318,7 milliárd jutna a digitális fejlesztésekre a DIMOP Pluszból.

A környezeti és energiahatékonysági KEHOP Plusz 228,1 milliárd,

az oktatási, egészségügyi és szociális fejlesztéseket is finanszírozó EFOP Plusz 128,7 milliárd forinttal szerepel a tervezetben.

Ezekből az éves összegekből a korábbi pályázatok nyerteseit is fizetik, az új jelentkezők számára a meghirdetett felhívások kerete és beadási határideje az irányadó.

Ahogy arról írtunk, a vidéki mikro- és kisvállalkozásoknak szóló GINOP Plusz-2.1.3-24 innovációs pályázatnál már mindkettő ismert. Egy üzem akkor is kaphat támogatást, ha a saját termelési folyamatát korszerűsítené, ahogy a logisztika vagy az értékesítés megújítása is beleférhet a felhívásba. A vállalkozások projektenként 30–100 millió forint vissza nem térítendő támogatást kérhetnek. A 2026. december 1-jétől 2027. február 2-ig tartó szakasz kerete 20 milliárd forint, majd április 2. és május 4. között újabb 10 milliárdra lehet jelentkezni. A két kör egy korábban meghirdetett, összesen 75 milliárd forintos program része.

A gazdáknak járó közvetlen termelői támogatásokra 485,1 milliárd forintot vár a kormány, ezen belül az alaptámogatás 264,1 milliárdot tenne ki.

Ettől elkülönülnek a vidékfejlesztési intézkedések, amelyekre hazai hozzájárulással együtt 650 milliárd forint kifizetését tervezik. Itt már több pályázatnak is ismert a 2027-es menetrendje. Az agrárerdészeti rendszerek telepítésére és gondozására január 13–26. között lehet kérelmet beadni. A vidéki helyi akciócsoportok január 28. és február 10. között pályázhatnak más térségekkel közös LEADER-projektekre.

Az egyetemeknek az hozott változást, hogy az EU Tanácsa október 13-án lezárta a Magyarországgal szembeni feltételességi eljárást. A döntéssel az ország újra hozzáférhet 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forráshoz, a modellváltott egyetemek előtt pedig megnyílt az út az Erasmus+ és a Horizont Európa támogatásaihoz. Így 2027-ben ezek az intézmények is köthetnek új támogatási szerződéseket sikeres mobilitási vagy kutatási pályázataikra.

Hogyan finanszíroz 2027-es beruházásokat az idén lezáruló helyreállítási alap?

A magyar helyreállítási terv júliusban jóváhagyott változata mintegy 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,5 milliárd euró hitel lehívását teszi lehetővé. A vállalt reformokat és beruházási mérföldköveket augusztus 31-ig kellett teljesíteni, a kormány szeptember végéig beadta a végső kifizetési kérelmét. Az Európai Bizottság értékeléseken átment a magyar tervezet pénteken, a jóváhagyott összegek folyósítása még idén év végéig, vagyis december 31-ig megtörténik.

A költségvetés ezért döntően 2026-ra várja a mintegy tízmilliárd eurós csomag bevételi hatását, miközben a kifizetések évekre elnyúlnak, a vasúti járművek beszerzése, a hálózatfejlesztés vagy a vállalati tőkebefektetések már jövőre elindulhatnak.

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Az RRF esetében az Európai Bizottság szigorú határidőket, rigorózus végrehajtási feltételeket adott meg, amelyekre jó példa, hogy a Békéscsaba és Lőkösháza közötti vasútvonalon még az is számított, hogy ugyanazon a pályaszakaszon melyik munkával mikorra végeznek. A határidőre elkészült fejlesztést át lehetett emelni a helyreállítási tervbe, a később elkészülő vonatbefolyásoló rendszer finanszírozása viszont a közlekedési operatív programban maradt. Hasonló forrásváltás történt a Kvassay szivattyútelep második üteménél, amely a KEHOP Pluszból került át az RRF-be.

Ez most azért fontos nekünk, mert az eredeti programban így újra kiírható pályázati mozgástér keletkezett.

A vállalkozások számára nagyobb jelentősége lehet annak, hogy a Magyar Fejlesztési Bank már idén tőkét kapott olyan ügyletekhez, amelyekről csak jövőre vagy később születik döntés. Az MFB-hez kapcsolódó, mintegy 1,8 milliárd eurós csomagból 1,1 milliárd jut a vállalkozásfinanszírozást, a növekedési és kockázati tőkét, valamint a megfizethető bérlakások és diákotthonok építését is szolgáló befektetésekre. További 688 millió euró kapcsolódik az Európai Beruházási Bankkal közös finanszírozáshoz. A bank az RRF mellett kohéziós forrásokat is kezel.

Ahogy arról a Portfolio konferenciáján Dercsényi György vezérigazgató-helyettes elmondta, a szeptemberi tájékoztatása szerint az új konstrukciók 2027 második negyedévében jelenhetnek meg.

Az energetikai, digitális és vállalkozásfejlesztési célokra kamatmentes hitelekkel, illetve hitelt és vissza nem térítendő támogatást ötvöző konstrukciókkal is készülnek. Az igénylési feltételeket a felhívásokból ismerhetik majd meg az érdeklődők.

A villamosenergia-hálózatnál már forintban is látható, mi húzódik át a következő évekre: az MFB eddigi tájékoztatása szerint az általa kezelt programból 2030-ig 447 milliárd forint jut hálózatfejlesztésre és 53 milliárd okosmérőkre.

Érdemes visszanézni a még a parlamentben tárgyalt jövő évi költségvetés tervezetére, mivel az csak 2027-re 145 milliárd forintnyi, helyreállítási forráshoz kapcsolódó energetikai hálózatfejlesztéssel számol. Az idén elszámolt uniós forrás így jövőre hozhat megrendelést a hálózatépítőknek és a berendezések szállítóinak.

Mit hozhat a SAFE a magyar gazdaságnak?

Az unió 150 milliárd eurós védelmi hitelprogramjában az állam a hitelfelvevő, a vállalatokhoz beszerzéseken és beszállítói megrendeléseken keresztül juthat el a pénz. Az Orbán-kormány eredetileg 17,4 milliárd eurót igényelt, amiből az EU 16,2 milliárdot különített el Magyarországnak. A Magyar Péter vezette kabinet a beszerzések felülvizsgálata után 5,4 milliárd euróra csökkentette az igényt. Az Európai Bizottság október végén, az Európai Tanács pedig a héten hagyta jóvá a magyar tervet.

A tanácsi határozat tervezete 810,8 millió eurós előleggel számol, amelynek folyósításához tanácsi jóváhagyás és aláírt hitelszerződés szükséges, amely bár megtörténhet 2026 végéig, valószínűbb, hogy csak a jövő év elején történik meg.

Az 5,4 milliárd eurós teljes hitelkeret pedig 2035-ig hívható le.

A sajtóban megjelent, a Portfolio által ismertetett beszerzési listán 3,45 milliárd euró értékben már megkötött szerződések szerepelnek. Ez a magyar hitelkeret közel kétharmada, vagyis a SAFE egyik legnagyobb költségvetési hatása abból adódhat, hogy kedvezőbb forrásból lehet teljesíteni a korábban vállalt fizetési kötelezettségeket. A listán a honvédségi eszközök beszerzése és karbantartása mellett az M49-es autóút két üteme is szerepel, összesen mintegy 602 millió euróval, a katonai szállítási útvonalak fejlesztésére.

A 2027-ben várható új megrendelések nagyságát ezért a még kiírandó beszerzések és azok ütemezése mutatja majd meg.

A jövő évi büdzsében az uniós programok bevétele az idei módosított 3706,8 milliárd forintról – amelyet az RRF december végi határideje srófolt így fel – 1548,5 milliárdra csökkenne, miközben az operatív programokból csaknem 80 százalékkal többet fizetnének ki. Az idei számot a helyreállítási alap egyszeri elszámolása emeli meg. A jövő évről többet mond majd, hogy a tavasszal jelentkező vállalkozások mikor jutnak támogatáshoz, az MFB mikor köti meg első új befektetési szerződéseit, és az önkormányzatok, a közlekedési cégek vagy a hálózatüzemeltetők milyen ütemben adják le a megrendeléseiket.

Címlapkép forrása: Portfolio