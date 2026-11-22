Babis bírálta, hogy a szombaton nyilvánosságra hozott javaslat szerint Csehország a következő években kevesebb pénzt kapna Brüsszeltől, míg az E
urópai Parlamentre és más uniós intézményekre, illetve az orosz agresszió ellen már ötödik éve védekező Ukrajnára fordított összegek emelkednének.
AZ EU következő, 2027 után érvényes hétéves költségvetésének új javaslatát szombaton hozta nyilvánosságra Antónió Costa, az Európai Tanács elnöke. Costa az eddigi tervhez képest 204 milliárd eurós csökkentést javasol a következő költségvetésben.
Számunkra ez abszolút elfogadhatatlan
- szögezte le a videóban a cseh miniszterelnök.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Érkeznek a rakciók ez új EU-s költségvetésre, kiakadt a szomszédos kormányfő: "ez abszolút elfogadhatatlan"
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