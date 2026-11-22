Antónió Costa, az Európai Tanács elnöke 204 milliárd eurós csökkentést javasol az Európai Unió következő, 2027 után érvényes hétéves költségvetésben (MFF). A versenyképességi és külső fellépési kiadások jelentősen visszaesnének, míg a mezőgazdasági és regionális támogatások nagyrészt érintetlenek maradnának.

Az Európai Tanács elnökének javaslata 10 százalékkal maradna el a 2028-2034-es időszakra az Európai Bizottság által korábban előirányzott közel 1985 milliárd eurótól annak érdekében, hogy - mint fogalmazott -

a nemzeti hozzájárulások észszerű szinten maradjanak.

Közölte, a javaslattal sikerült nagyon közel maradni a jelenlegi nemzeti hozzájárulási szintekhez, amelyek átlagosan a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 0,80 százalékáról 0,82 százalékára emelkednek majd.

Costa mintegy 1780 milliárd euróban határozza meg a kötelezettségvállalások összegét, igyekezve összeegyeztetni a mezőgazdasági támogatásokra, a kohéziós alapokra, a védelemre és a gazdasági versenyképességre irányuló igényeket.

A tervezet nagyrészt érintetlenül hagyná a mezőgazdaságra és a kohéziós politikára szánt kiadásokat, ezek a szakpolitikát továbbra is a költségvetés legnagyobb tételei maradnak.

A versenyképességi kiadásokat azonban 95 milliárd euróval (16 százalékkal),

a külső fellépésre szánt források 45 milliárd euróval (21 százalékkal),

az igazgatási kiadások pedig 9 milliárd euróval (7,7 százalékkal) csökkennének.

A jelenlegi 2021-2027-es költségvetéshez képest a javaslat 120 százalékkal növelné a versenyképességre szánt forrásokat, 232 százalékkal növelné a védelemre fordítható összegeket, megkettőzné a tagállamok számára a migrációkezelésre és határigazgatásra biztosított támogatást, és 23 százalékkal szán többet az EU globális szerepvállalását támogató forrásokra.

A Horizont Európa program költségvetése 57 százalékkal,

az Erasmus keretei 25 százalékkal bővülnének a jelenlegihez képest.

Costa - aki a költségvetési megállapodás eléréséhez elengedhetetlennek tartja az új bevételi forrásokat - elvetette az uniós bizottság által javasolt társaságiadó-alapú bevételi forrást, helyette pedig a digitális szolgáltatásokon alapuló új saját forrás bevezetését javasolja. Az Európai Tanács elnöke emellett a koronavírus-járvány utáni helyreállítást segítő NextGenerationEU nevű uniós alapja keretében felvett hitelek törlesztőrészleteit is csökkentené.

Összességében a források kiegyensúlyozott elosztását javasoljuk az új prioritások és a már meglévő szakpolitikák között

- fogalmazott Costa, majd azon véleményének adott hangot, hogy a javaslat alkalmas arra, hogy választ adjon társadalmak előtt álló kihívásokra, és biztosítsa az Európai Unió számára a cselekvéshez szükséges kapacitást.

A költségvetés forrásokat különít el a megfizethető lakhatás támogatására, különösen azokon a területeken, ahol lakhatási válság tapasztalható, emellett célul tűzte ki, hogy a regionális fejlesztésekre szánt keretek 14 százalékát az európai szociális célok elérésére fordítsa.

Szavai szerint a javasolt költségvetés arra összpontosít, hogy megvalósítsa az uniós prioritásokat és megfeleljen a polgárok elvárásainak. Costa reményét fejezte ki, hogy javaslata jó alapot kínál a végső megállapodás eléréséhez.

Az EU következő hétéves költségvetéséről szóló tárgyalások rendkívüli unió csúcstalálkozó keretében csütörtökön folytatódnak Brüsszelben.

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