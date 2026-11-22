Az Európai Tanács elnökének javaslata 10 százalékkal maradna el a 2028-2034-es időszakra az Európai Bizottság által korábban előirányzott közel 1985 milliárd eurótól annak érdekében, hogy - mint fogalmazott -
a nemzeti hozzájárulások észszerű szinten maradjanak.
Közölte, a javaslattal sikerült nagyon közel maradni a jelenlegi nemzeti hozzájárulási szintekhez, amelyek átlagosan a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 0,80 százalékáról 0,82 százalékára emelkednek majd.
Costa mintegy 1780 milliárd euróban határozza meg a kötelezettségvállalások összegét, igyekezve összeegyeztetni a mezőgazdasági támogatásokra, a kohéziós alapokra, a védelemre és a gazdasági versenyképességre irányuló igényeket.
A tervezet nagyrészt érintetlenül hagyná a mezőgazdaságra és a kohéziós politikára szánt kiadásokat, ezek a szakpolitikát továbbra is a költségvetés legnagyobb tételei maradnak.
- A versenyképességi kiadásokat azonban 95 milliárd euróval (16 százalékkal),
- a külső fellépésre szánt források 45 milliárd euróval (21 százalékkal),
- az igazgatási kiadások pedig 9 milliárd euróval (7,7 százalékkal) csökkennének.
A jelenlegi 2021-2027-es költségvetéshez képest a javaslat 120 százalékkal növelné a versenyképességre szánt forrásokat, 232 százalékkal növelné a védelemre fordítható összegeket, megkettőzné a tagállamok számára a migrációkezelésre és határigazgatásra biztosított támogatást, és 23 százalékkal szán többet az EU globális szerepvállalását támogató forrásokra.
- A Horizont Európa program költségvetése 57 százalékkal,
- az Erasmus keretei 25 százalékkal bővülnének a jelenlegihez képest.
Costa - aki a költségvetési megállapodás eléréséhez elengedhetetlennek tartja az új bevételi forrásokat - elvetette az uniós bizottság által javasolt társaságiadó-alapú bevételi forrást, helyette pedig a digitális szolgáltatásokon alapuló új saját forrás bevezetését javasolja. Az Európai Tanács elnöke emellett a koronavírus-járvány utáni helyreállítást segítő NextGenerationEU nevű uniós alapja keretében felvett hitelek törlesztőrészleteit is csökkentené.
Összességében a források kiegyensúlyozott elosztását javasoljuk az új prioritások és a már meglévő szakpolitikák között
- fogalmazott Costa, majd azon véleményének adott hangot, hogy a javaslat alkalmas arra, hogy választ adjon társadalmak előtt álló kihívásokra, és biztosítsa az Európai Unió számára a cselekvéshez szükséges kapacitást.
A költségvetés forrásokat különít el a megfizethető lakhatás támogatására, különösen azokon a területeken, ahol lakhatási válság tapasztalható, emellett célul tűzte ki, hogy a regionális fejlesztésekre szánt keretek 14 százalékát az európai szociális célok elérésére fordítsa.
Szavai szerint a javasolt költségvetés arra összpontosít, hogy megvalósítsa az uniós prioritásokat és megfeleljen a polgárok elvárásainak. Costa reményét fejezte ki, hogy javaslata jó alapot kínál a végső megállapodás eléréséhez.
Az EU következő hétéves költségvetéséről szóló tárgyalások rendkívüli unió csúcstalálkozó keretében csütörtökön folytatódnak Brüsszelben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az ügyfeleket elviszik, a kockázatot otthagyják – Soha nem látott kihívókkal találták magukat szembe a bankok
Fertőzési csatornák egész sora veszélyeztetheti 10 év múlva a pénzügyi rendszert.
Egyre nagyobb az aggodalom, hogy a háború átterjedhet a NATO területére: lángol a stratégiai orosz teherhajó a Balti-tengeren
Ukrajna állhat az éjszakai csapás mögött.
Megjött a friss előrejelzés: mutatjuk, hol várható ma a legdurvább esőzés Magyarországon
Sok csapadékra számíthatunk.
Teljesen leválnának 2045-re a fosszilis energiáról – Megvalósítható az ambíciózus német terv?
Sok még a nyitott kérdés a megcélzott klímasemlegességgel kapcsolatban.
Nem akarnak bíróságra járni a magyarok: megugrott a permegelőző közjegyzői eljárások száma
Több mint 180 ezer esetben kezdeményezték jogviták megelőzését.
Példátlan egyezség körvonalazódik a klímacsúcson, ám vannak, akik szerint csak egy csúnya átveréssel ámítják a világot
Most először vallják be, hogy a Föld felmelegedése át fogja lépni a 1,5 Celsius-fokos határt.
Hatalmas vagyon rejlik a leselejtezett AI-hardverekben: dől a pénz az újrahasznosításból
Az AI-beruházási hullám idővel hulladékkezelési kihívássá válhat.
Harapófogó, bizonytalanság és optimizmus - így néz ki a magyar gazdaság helyzete vállalkozói szemmel
A vállalkozók saját helyzetük javulását várják, miközben nem számítanak a gazdasági környezet javulására. Akkor mire épül ez a derűlátás? A gazdasági környezet természetes állapota
Megcsócsált gyümölcsöt kapsz - a tőzsde nem látja el az eredeti funkcióját
Hagyományos, eredeti értelmében így működött a tőzsdei részvénykibocsátás. Van egy remek ötletem, mondjuk drága keleti fűszereket hajóznék be Európába, ismerek egy jó forrást, olcsón
"Csupa öröm ez a vagyonadó!"
Nem a zsemle kicsi. A Karinthyba jártam középiskolába. 1989-től (hej, micsoda év!), amikor az sajátos okokból az elitgimnáziumok elitjének minősült. Felháborító privilégium!  Nemrég
Kiszáradó tavak, elfolyó milliárdok
Csala Dániel, a Nem víznek való vidék projekt alapítója és Szabó Laci beszélgetése a HOLD After Hours Extrában. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post Kiszáradó tavak, e
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Hova tedd a pénzed, ha a bankszámlán csak az értékéből veszít?
A legtöbb bankszámlán 0,01% a kamat, így az infláció mellett a számlán álló pénz évről évre veszít a reálértékéből. Lekötéssel jobb a helyzet, de nem sokkal. A számításhoz az MNB m
Nem az a baj, hogy kevés a víz, hanem hogy túl gyorsan elengedjük: négy lehetséges válasz a vízhiányra
A vízhiányról hajlamosak vagyunk nyári problémaként gondolkodni: jön a hőség, apadnak a folyók, kiszáradnak a tavak, aztán ősszel fellélegezhetünk. Pedig a vízhiány
Kell neked a korai nyugdíj/FIRE?
Korai nyugdíj/FIRE témában sokat beszélgetünk arról, hogy hogyan érdemes elérni, lehetséges-e egyáltalán, de arról viszonylag kevés szó esik, hogy neked személyesen érdemes-e ezt "célkén
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Meddig nőhet az euróbevezetés kárára a minimálbér?
Nem meglepő módon a termelékenységen múlik minden.
Egyre nagyobb a verseny: nem mindegy, hol vezetsz TBSZ-t
Átalakul a megtakarítási piac, már a fintechek is egyre komolyabb szereplők.
Találkozott a három „barát”: ki nyerte a kínai csúcstalálkozót?
Hszi Csin-ping, Donald Trump és Vlagyimir Putyin összeült.