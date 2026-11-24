Jelentős előrelépés történt a jogállamiság helyreállításában az új magyar kormány májusi hivatalba lépése óta, de több területen további reformokra van szükség – mondta Michael McGrath jogállamiságért felelős uniós biztos kedden az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén.
A magyarországi fejleményekről rendezett vitában úgy értékelt, hogy a kormány keményen dolgozik ígéretei teljesítésén, és megkezdődött a korábbi évek visszalépéseinek megfordítása.
McGrath szerint felgyorsult a korrupció és az állam foglyul ejtése elleni fellépés, javult az alapvető jogok és a tudományos szabadság helyzete, aminek nyomán több milliárd eurónyi beruházási forrás vált ismét hozzáférhetővé Magyarország számára. Felidézte, hogy az uniós tagállamokat képviselő Tanács október 13-án, a Bizottság javaslatára megszüntette a jogállamisági feltételességi eljárásban elrendelt intézkedéseket.
A korrupcióellenes reformok közül a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását, valamint a közbeszerzések és a magántőkealapok tényleges tulajdonosainak átláthatóbbá tételét emelte ki. Jelentős fejleménynek nevezte az Európai Ügyészséghez való csatlakozást is. A szervezet várhatóan jövőre kezdi meg magyarországi működését, és a hatáskörébe tartozó, 2021. június 1-je után elkövetett bűncselekmények ügyében járhat majd el.
A közérdekű vagyonkezelő alapítványok fokozatos megszüntetéséről szólva elmondta, hogy
az átmeneti időszak új összeférhetetlenségi szabályai már lehetővé tették a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba.
Hozzátette ugyanakkor, hogy a lobbitevékenység szabályozása és a pártfinanszírozás átláthatósága továbbra is rendezésre vár.
Az igazságszolgáltatásban a biztos kedvező fejleményként értékelte, hogy május óta nem érkezett jelentés a bírákra gyakorolt indokolatlan nyomásról. Üdvözölte a 2027-es költségvetési tervezetben javasolt 15 százalékos béremelést, de a bérrendezés tartós, rendszerszerű megoldását és az alsóbb fokú bíróságok ügyelosztásának átláthatóbbá tételét is szükségesnek nevezte. A titkos megfigyeléseknél továbbra is hiányosságokat lát az eljárási garanciákban és a hatékony ellenőrzésben.
A médiában McGrath szerint a júniusi törvénymódosítás előrelépést hozott a médiahatóság, illetve a közmédia irányításában és finanszírozásában.
Az állami hirdetések átlátható és méltányos elosztását azonban még biztosítani kell, és javítani szükséges a közérdekű adatokhoz való hozzáférést, különösen a közpénzek felhasználásánál. Elmondta, hogy május óta nem érkezett jelentés az újságírók munkáját súlyosan akadályozó fellépésről. A Klubrádió ügyében pedig azt reméli, hogy a hatóságok kellő figyelemmel mérlegelik a rádió új frekvenciakérelmét.
A civil szervezetek helyzetéről szólva
üdvözölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és a civil stratégiáról indított konzultációt, de jelezte, hogy a független szervezetek működését még mindig nehezítik akadályok.
Az alapjogok területén fontos változásnak nevezte a gyermekvédelmi törvény uniós jogot sértő rendelkezéseinek októberi eltörlését, valamint az Isztambuli Egyezmény ratifikációjának megindításáról szóló miniszterelnöki bejelentést. McGrath szerint a Bizottság továbbra is figyelemmel követi és támogatja a magyarországi reformokat.
Címlapkép forrása: EU
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