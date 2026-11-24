Jelentős előrelépés történt a jogállamiság helyreállításában az új magyar kormány májusi hivatalba lépése óta, de több területen további reformokra van szükség, mondta Michael McGrath jogállamiságért felelős uniós biztos az Európai Parlament strasbourgi ülésén. A biztos szerint felgyorsult a korrupció elleni fellépés, javult az alapvető jogok és a tudományos szabadság helyzete, így több milliárd eurónyi uniós forrás vált ismét elérhetővé Magyarország számára. Kiemelte az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és a gyermekvédelmi törvény uniós jogot sértő rendelkezéseinek eltörlését. Ugyanakkor rendezésre vár a lobbitevékenység szabályozása és a pártfinanszírozás átláthatósága, a titkos megfigyeléseknél pedig továbbra is hiányoznak a megfelelő garanciák. Az állami hirdetések méltányos elosztását és a közérdekű adatokhoz való hozzáférést is javítani kell.

Jelentős előrelépés történt a jogállamiság helyreállításában az új magyar kormány májusi hivatalba lépése óta, de több területen további reformokra van szükség – mondta Michael McGrath jogállamiságért felelős uniós biztos kedden az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén.

A magyarországi fejleményekről rendezett vitában úgy értékelt, hogy a kormány keményen dolgozik ígéretei teljesítésén, és megkezdődött a korábbi évek visszalépéseinek megfordítása.

McGrath szerint felgyorsult a korrupció és az állam foglyul ejtése elleni fellépés, javult az alapvető jogok és a tudományos szabadság helyzete, aminek nyomán több milliárd eurónyi beruházási forrás vált ismét hozzáférhetővé Magyarország számára. Felidézte, hogy az uniós tagállamokat képviselő Tanács október 13-án, a Bizottság javaslatára megszüntette a jogállamisági feltételességi eljárásban elrendelt intézkedéseket.

A korrupcióellenes reformok közül a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását, valamint a közbeszerzések és a magántőkealapok tényleges tulajdonosainak átláthatóbbá tételét emelte ki. Jelentős fejleménynek nevezte az Európai Ügyészséghez való csatlakozást is. A szervezet várhatóan jövőre kezdi meg magyarországi működését, és a hatáskörébe tartozó, 2021. június 1-je után elkövetett bűncselekmények ügyében járhat majd el.

A közérdekű vagyonkezelő alapítványok fokozatos megszüntetéséről szólva elmondta, hogy

az átmeneti időszak új összeférhetetlenségi szabályai már lehetővé tették a magyar egyetemek visszatérését az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a lobbitevékenység szabályozása és a pártfinanszírozás átláthatósága továbbra is rendezésre vár.

Az igazságszolgáltatásban a biztos kedvező fejleményként értékelte, hogy május óta nem érkezett jelentés a bírákra gyakorolt indokolatlan nyomásról. Üdvözölte a 2027-es költségvetési tervezetben javasolt 15 százalékos béremelést, de a bérrendezés tartós, rendszerszerű megoldását és az alsóbb fokú bíróságok ügyelosztásának átláthatóbbá tételét is szükségesnek nevezte. A titkos megfigyeléseknél továbbra is hiányosságokat lát az eljárási garanciákban és a hatékony ellenőrzésben.

A médiában McGrath szerint a júniusi törvénymódosítás előrelépést hozott a médiahatóság, illetve a közmédia irányításában és finanszírozásában.

Az állami hirdetések átlátható és méltányos elosztását azonban még biztosítani kell, és javítani szükséges a közérdekű adatokhoz való hozzáférést, különösen a közpénzek felhasználásánál. Elmondta, hogy május óta nem érkezett jelentés az újságírók munkáját súlyosan akadályozó fellépésről. A Klubrádió ügyében pedig azt reméli, hogy a hatóságok kellő figyelemmel mérlegelik a rádió új frekvenciakérelmét.

A civil szervezetek helyzetéről szólva

üdvözölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és a civil stratégiáról indított konzultációt, de jelezte, hogy a független szervezetek működését még mindig nehezítik akadályok.

Az alapjogok területén fontos változásnak nevezte a gyermekvédelmi törvény uniós jogot sértő rendelkezéseinek októberi eltörlését, valamint az Isztambuli Egyezmény ratifikációjának megindításáról szóló miniszterelnöki bejelentést. McGrath szerint a Bizottság továbbra is figyelemmel követi és támogatja a magyarországi reformokat.

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