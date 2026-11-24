Az unió 2028–2034-es költségvetésének vitájában kevés szó esik az új Európai Versenyképességi Alapról, pedig a magyar cégek itt közvetlenül más tagállamok vállalataival versenyeznének a forrásokért. Az Európai Bizottság 14 jelenlegi programot vonna össze egyetlen pályázati rendszerbe, és a pénzt előre elkülönített országkeretek nélkül, kizárólag a pályázatok minősége alapján osztaná el. Fábián Ágnes gazdaságfejlesztésért felelős államtitkár a budapesti EU Finance Day rendezvényen arra figyelmeztetett, hogy a közép- és kelet-európai vállalkozások mögött gyengébb finanszírozási és tanácsadói háttér áll, ezért a hazai cégek számára több felkészülési időt és uniós segítséget kért, hogy a nyugat-európai versenytársaikhoz hasonló eséllyel indulhassanak. A kormány közben azt is szeretné elérni, hogy minél több magyar kisvállalkozásból középvállalat váljon.

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Brüsszelben a döntő szakaszához érkezett az Európai Unió 2028–2034-es költségvetésének vitája. Az állam- és kormányfők még az év végéig politikai megállapodást szeretnének kötni, hogy jövőre megszülethessenek a 2028-as induláshoz szükséges jogszabályok. Miközben a kohéziós politika és az agrártámogatások jövőjéről élénk vita folyik – Magyar Péter miniszterelnök is többször megszólalt róla –, jóval kevesebb szó esik az új Európai Versenyképességi Alapról, pedig a magyar vállalatok itt közvetlenül más tagállamok cégeivel versenyeznének a forrásokért.

A budapesti EU Finance Day panelbeszélgetésén a magyar kormány álláspontja is kirajzolódott:

Fábián Ágnes gazdaságfejlesztésért felelős államtitkár szerint a hazai cégeknek több felkészülési időre és segítségre van szükségük ahhoz, hogy a nyugat-európai versenytársaikhoz hasonló eséllyel indulhassanak.

Szigeti Borbála, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének politikai és gazdasági elemzésekért felelős vezetője egy vállalkozás példáján mutatta be, min változtatna az alap. Ha egy cég uniós támogatással kifejleszt egy technológiát, majd vevőt is talál rá, az első gyártósor felállításához ma könnyen új programot kell keresnie, más szabályok szerint, más határidővel kell pályáznia. A vállalkozó szempontjából végig ugyanarról a beruházásról van szó. Eike Klapper, a Bizottság belső piaci és ipari főigazgatóságának vállalatfinanszírozásért felelős egységvezetője szerint Európában éppen ezen a ponton akad el sok ígéretes cég. Mire a termékük megérett a nagyobb léptékű gyártásra, gyakran az Egyesült Államokba költöznek, mert ott könnyebben jutnak a terjeszkedéshez szükséges tőkéhez.

Az Európai Bizottság ezért 14 jelenlegi programot vonna össze, közös szabályokkal és egyetlen pályázati felülettel. Az alap a tiszta technológiáktól és az ipar kibocsátáscsökkentésétől a biotechnológián és a digitalizáción át a védelmi és űriparig finanszírozna fejlesztéseket. Klapper szerint a pénzt a pályázatok minősége alapján ítélnék oda, az egyes országoknak előre elkülönített keret nélkül. A rendelkezésre álló összeg viszont a költségvetési alku egyik nyitott kérdése. Miközben a tagállamok elé került kompromisszum a versenyképességi kiadásokon is takarékoskodna, az Európai Parlament ipari szakbizottsága az Európai Bizottság által javasolt 234,3 milliárd euróról 264,35 milliárdra emelné az alap keretét.

Fábián Ágnes szerint a magyar gazdaságban különösen szűk az a vállalati kör, amely egy kisebb cég és egy multinacionális megrendelő között beszállítóként kapcsolatot tud teremteni. A hazai vállalkozások 99 százaléka kis- vagy középvállalkozás, ezen belül is jelentős a tíz főnél kevesebbet foglalkoztató mikrocégek súlya. Az államtitkár által idézett adatok szerint Magyarországon az összes vállalkozás mindössze fél százaléka közepes méretű, míg Németországban két százalék ez az arány. A kormány ezért a támogatásokkal több hazai kisvállalkozást segítene hozzá ahhoz, hogy középvállalattá nőjön, nagyobb megrendeléseket vállaljon és külpiacra lépjen. A zöld- és digitális átállás mellett a biotechnológiában, a védelmi iparban és az élelmiszer-feldolgozásban is lát erre lehetőséget.

A közönségből érkezett kérdés világított rá a tervezett rendszer magyar szempontból legkényesebb pontjára. Ha egy nyugat-európai vállalkozás már az uniós pályázat beadása előtt komoly segítséget kap saját államától, hogyan veheti fel vele a versenyt egy kevésbé tapasztalt magyar cég?

Fábián szerint az állam feladata, hogy kiszámítható versenyfeltételeket teremtsen, összekösse a kisebb cégeket a lehetséges üzleti partnereikkel, és segítsen nekik eligazodni a hazai és az uniós finanszírozási lehetőségek között.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a közép- és kelet-európai vállalkozások mögött kevésbé fejlett finanszírozási és tanácsadói háttér áll. Az államtitkár ezért uniós szinten is több támogatást kért a felkészülésükhöz, és jelezte, hogy ezt a dublini miniszteri egyeztetésen is szóvá tették.

Klapper szerint az előzetes országkeretek megkötnék az alap kezét, amikor az EU-nak az amerikai és kínai versenytársakkal szemben kellene megerősítenie a legígéretesebb európai vállalatokat.

A közép- és kelet-európai cégek részvételének javítását ugyanakkor bizottsági feladatnak is tekintette. Elmondása szerint amikor az Európai Beruházási Alap képviselői sikeres beruházásokat mutatnak be nekik, rendszeresen rákérdeznek a régió példáira. A felzárkózást helyi tanácsadással és több tagállam vállalatait összekapcsoló beruházásokkal segítenék. A gyorsabb döntés is sokat számítana, hiszen mire egy vállalkozás egy év elteltével választ kap egy pályázatra, könnyen elveszítheti a vevőjét, vagy akár meg is szűnhet.

A finanszírozás formáját mindkét felszólaló a vállalkozás helyzetéhez igazítaná: Klapper szerint egy bevétellel még alig rendelkező kis cégnél indokolt lehet a vissza nem térítendő támogatás, míg a terjeszkedéshez olyan befektetőre lehet szükség, aki tőkét és üzleti tapasztalatot is hoz. A hitelekhez és garanciákhoz a vállalkozások a helyi pénzügyi partnereken keresztül férhetnének hozzá. Fábián a hazai Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programot hozta példaként, amelynek keretében a kkv-k utalványból vehetnének igénybe többek között pénzügyi és vállalatszervezési tanácsadást.

A magyar gazdaságfejlesztés eredményét pedig az államtitkár három év múlva azon mérné le, hogy az egyes beruházások mennyivel javították a termelékenységet, hány cég tudott nagyobbra nőni, és közülük mennyi talált tartósan vevőt az új termékeire itthon vagy külföldön.

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