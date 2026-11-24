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Az Európai Bizottság kedden azt javasolta az uniós pénzügyminisztereknek, hogy állapítsák meg, Magyarország nem tett elegendő lépést a túlzott költségvetési hiány megszüntetésére. Brüsszel számításai szerint a magyar állam nettó kiadásai a GDP 3,1 százalékával lépték túl a vállalt pályát, ami több mint ötszöröse az uniós szabályokban rögzített küszöbnek. A javaslat nem jár azonnali pénzügyi szankcióval, elfogadása után azonban új hiánycsökkentési pályát szabhatnak Magyar Péter kormányának. A Tisza-kormány az eljárást és az idei költségvetést is az Orbán-kormánytól örökölte, a módosított büdzsé 7,5 százalékos hiánycéljánál pedig a Bizottság valamivel kedvezőbb, 7,3 százalékos deficitet vár. A huszonhét tagállam közül Magyarország mellett csak Bulgáriánál kezdeményezte most Brüsszel a folyamatban lévő eljárás szigorítását, Szófia viszont pénzbüntetésre készülhet.

Az Európai Bizottság kedden azt javasolta az uniós pénzügyminisztereknek, hogy állapítsák meg: Magyarország nem tett elegendő intézkedést a túlzott költségvetési hiány megszüntetésére. Brüsszel számításai szerint a magyar állam nettó kiadásai a GDP 3,1 százalékának megfelelő összeggel haladták meg a vállalt pályát, ami több mint ötszöröse az uniós szabályokban rögzített küszöbnek – közölte kedden a túlzottdeficit-eljárás kapcsán az Európai Bizottság.

Fontos kiemelni, hogy a Tisza-kormány az eljárást és az idei költségvetést egyaránt az Orbán-kormánytól örökölte, amely eredetileg 3,7 százalékos hiányt írt elő, de Kármán András pénzügyminiszter már a nyáron jelezte, hogy a 2026-os módosított büdzsé nélkül nem 7,3, hanem 8,3-8,5 százalék lett volna a hiány.

Fontos, hogy túlzottdeficit-eljárásban a keddi javaslat nem jár azonnali pénzügyi szankcióval, elfogadása után viszont új hiánycsökkentési pályát szabhatnak Magyarországnak.

Uniós tisztviselők egy háttérbeszélgetésen azt a tájékoztatást adták, hogy a magyar költségvetés megítélésében a nettó kiadások több év alatt felhalmozódott eltérése volt a döntő. A Bizottság azt vizsgálta, mennyivel nőttek gyorsabban ezek a kiadások annál, amit a Tanács a hiány lefaragásához ajánlott. Az eltérés egyetlen évben a GDP 0,3 százaléka, több év alatt összesítve pedig a GDP 0,6 százaléka felett számít jelentősnek.

A magyar érték úgy érte el a 3,1 százalékot, hogy Brüsszel már figyelembe vette a védelmi kiadások növelésére engedélyezett mozgásteret a nemzeti menekülési záradékot (national escape clause, NEC).

A tisztviselők szerint a túllépés mértéke indokolta, hogy a Bizottság az eljárás következő lépését kezdeményezze az Európai Tanácsnál.

Hogyan jutottunk ide?

A magyar eljárás még 2024 júliusában, Orbán Viktor kormányzása alatt indult, miután a 2023-as államháztartási hiány az akkor ismert adatok szerint elérte a GDP 6,7 százalékát. Az uniós pénzügyminiszterek 2025 februárjában azt ajánlották Magyarországnak, hogy 2026-ra szorítsa 3 százalék alá a deficitet. Ehhez a nettó kiadások növekedését tavaly 4,3, idén 4 százalékban maximálták. Az Európai Bizottság júniusban még elegendőnek ítélte a 2025-re tett intézkedéseket, az idei költségvetésnél viszont már akkor jelentős túllépés veszélyét jelezte.

Ahogy azt már említettük, a Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter által előkészített 2026-os költségvetést az Országgyűlés még 3,7 százalékos GDP-arányos hiánycéllal fogadta el.

A választás után azonban már az előző kabinet belső előrejelzése is 6,8 százalékos deficitet mutatott – erről júliusban számolt be Kármán András pénzügyminiszter, de az átvilágításkor feltárt további kiadások 7,2 százalékra emelték a becslést.

A büdzsébe ráadásul olyan uniós bevételeket is beterveztek, amelyekhez Magyarország akkor még nem fért hozzá. Ezek kiesésével is számolva jutott arra az új kormány, hogy 8,3 százalékos hiányt örökölt.

Az Országgyűlés októberben végül 7,5 százalékra módosította az idei hiánycélt, a kormány az uniós forrásokról elért megállapodással és az év közben végrehajtott megtakarításokkal magyarázta, hogy az átvilágításkor becsültnél kisebb lehet a deficit.

Az Európai Bizottság novemberi előrejelzése még ennél is valamivel kedvezőbb, 7,3 százalékos hiányt valószínűsít.

Jövőre viszont Budapest vár gyorsabb javulást: a 2027-es költségvetési javaslatban 4,9 százalékos hiánycél szerepel. Itt viszont pesszimistább Brüsszel: az uniós testület 5,2 százalékkal számol.

Magyar Péter kormánya júniusban jelezte Brüsszelnek, hogy új középtávú költségvetési-strukturális tervet kíván benyújtani. Viszont a Portfolio kérdésére az Európai Bizottság tisztviselői egy beszélgetésen azt közölték, hogy ugyan konstruktív és folyamatos kapcsolatban vannak a magyar kormánnyal,

a Kármán András vezette Pénzügyminisztérium egyelőre nem küldött még módosított középtávú költségvetési-strukturális tervet.

Ugyanakkor az októberben itthon – a költségvetés mellett – bemutatott gazdaságpolitikai programból már látszik, milyen ütemet tart vállalhatónak a kabinet: 2030-ra vinné le 2,8 százalékra a hiányt.

A Portfolio-val azt is közölték, hogy az Európai Bizottság már megküldte Budapestnek a tervezés alapjául szolgáló technikai pályát, és jelenleg a számításokhoz használt feltételezésekről egyeztet a kormánnyal. A tisztviselők szerint a magyar tervet a benyújtása után figyelembe veszik, amikor a túlzottdeficit-eljárásban új kiigazítási pályát javasolnak Magyarországnak.

Az említett bizottsági háttérbeszélgetésen azt a tájékoztatást adta a Bizottság, hogyha továbbra sem tudja Magyarország tartani a kialkudott korrekciós pályáját, akkor

legkorábban 2028-ban léphetne hatályba az uniós kötelezettségvállalások felfüggesztése, vagyis a pénzügyi szankciók.

Ha a tagállami pénzügyminiszterek elfogadják a Bizottság ajánlását, a testületnek először az Európai Parlamentet kell tájékoztatnia, amiből további egyeztetés is következhet. A tisztviselők szerint a Bizottság így 2027-ben tehetne javaslatot a felfüggesztésre, amely legkorábban a következő évben léphetne életbe. A magyar kormány számára ezért a 2027. tavaszi értékelés lehet a döntő.

Mi borított nagyot az idei büdzsén?

A háttérbeszélgetésen az is kiderült, mikor keletkezett a magyar költségvetésben az eltérés nagy része: a választások előtt 2026-ban.

A védelmi kiadásokra engedélyezett mozgástér beszámítása után a nettó kiadások 2025 végére a GDP 0,5 százalékának megfelelő összeggel haladták meg a vállalt pályát. A Bizottság előrejelzése szerint 2026 végére az összesített eltérés eléri a GDP 3,1 százalékát. A tavalyi eltérés tehát még a 0,6 százalékos küszöb alatt maradt, az idei évben viszont további 2,6 százalékponttal nőhet.

A tisztviselők az idei tételek közül a katonáknak és a rendvédelmi dolgozóknak kifizetett egyszeri juttatást, a 14. havi nyugdíj részleges bevezetését és az új lakhatási támogatásokat emelték ki. Növelték a kiadásokat az Európai Unió Bíróságának ítéletei nyomán esedékes adó-visszatérítések, valamint a módosított helyreállítási terv hitelrészéből finanszírozott beruházások is, köztük a mesterséges intelligenciához kapcsolódó számítási infrastruktúra fejlesztése és a műholdas projektek. Arra a kérdésre, hogy a túllépés mekkora része írható az előző kormány döntéseinek számlájára, a tisztviselők nem adtak számszerű bontást.

A 2027-es költségvetésről a tisztviselők azt mondták, hogy a kormány 4,9 százalékos hiánycélja jelentős kiigazítást jelent, és a tervezet már tartalmaz érdemi kiadáscsökkentő intézkedéseket. Arról egyelőre nem foglaltak állást, hogy ezek elegendők lesznek-e az új uniós pálya teljesítéséhez.

Új kiadási pálya jöhet, a pénzügyi következményekről külön döntenek

Uniós tisztviselők a háttérbeszélgetésen arról is tájékoztatást adtak, hogy ha a pénzügyminiszterek elfogadják a Bizottság keddi ajánlását,

a testület nem szab ki bírságot, csak új korrekciós pályát javasol Magyarországnak.

Ekkor az Európai Tanács dönt arról, hogy a következő években milyen ütemben növelheti Magyar Péter kormánya a nettó kiadásait, és meddig kell a hiányt az uniós határérték alá szorítania. A keddi javaslatban még nincs új magyar határidő.

A túlzottdeficit-eljárásban kiszabható pénzbírság az euróövezeti tagállamokra vonatkozik, valamint akkor, ha a pénzügyminiszterek hivatalosan is megállapítják az eredményes intézkedések hiányát, akkor a kohéziós szabályok alapján a Bizottságnak főszabály szerint külön javaslatot kell tennie egyes programok kötelezettségvállalásainak vagy kifizetéseinek felfüggesztésére.

A keddi ajánlással egyetlen magyar kifizetés sem áll le, és az érintett programokról vagy összegekről sem született döntés.

A magyar gazdaság egy másik okból is visszakerül a Bizottság elé tavasszal. Brüsszel a költségvetési eljárástól függetlenül ismét részletesen megvizsgálja, fennállnak-e még a Magyarországon korábban azonosított makrogazdasági egyensúlytalanságok. Olaszországban, Szlovákiában és Romániában szintén megismétlik a vizsgálatot, Bulgáriát pedig a külső egyensúllyal, a versenyképességgel, valamint a lakásárak és a háztartási hitelezés alakulásával kapcsolatos aggodalmak miatt vonták be. A következtetések a június elejére tervezett tavaszi csomagban jelennek meg.

Bulgária mellett négy országban kerülhet még napirendre eljárási lépés

A huszonhét tagállam közül Magyarország mellett egyedül Bulgáriánál kezdeményezte most a Bizottság a már folyó túlzottdeficit-eljárás szigorítását. A bolgár nettó kiadásoknál a vállalt pályától való összesített eltérés a GDP 2,3 százalékát érte el. Bulgária euróövezeti tagként pénzbírságra is számíthat az eljárás későbbi szakaszában.

Románia és Finnország idén még tartja az előírt kiadási pályát, de a 2027-es költségvetésük alapján jövőre már mindkét ország eltérhet tőle.

Náluk a folyamatban lévő eljárás szigorítása kerülhet később napirendre. Spanyolországnál és Szlovéniánál az államadósság alakulása miatt indulhat vizsgálat 2027 tavaszán, ha a tényleges költségvetési adatok is megerősítik a kiadások jelentős túllépését.

Hét másik tagállamnál is kockázatot lát Brüsszel, de a kiadási pályától várt eltérés miatt egyelőre nem javasol eljárási lépést. Németország és Csehország esetében a túllépés a jelentősnek tekintett küszöb alatt marad.

De Horvátországban, Litvániában, Luxemburgban, Máltán és Hollandiában nagyobb az eltérés kockázata, ugyanakkor az államadósság egyik országban sem éri el a GDP 60 százalékát.

A Bizottság tizennégy tagállam költségvetési politikáját találta megfelelőnek. Közéjük tartozik hat olyan ország – Belgium, Franciaország, Ausztria, Olaszország, Lengyelország és Szlovákia –, amely ellen továbbra is folyik túlzottdeficit-eljárás, de a kiadásaik a vállalt pályán haladnak. Dánia, Észtország, Görögország, Írország, Lettország, Svédország, Ciprus és Portugália szintén megfelelt a költségvetési értékelésben.

Az unió egészében a Bizottság a tavalyi 3,1 százalék után idén 3,6 százalékos GDP-arányos hiányt vár, elsősorban a növekvő védelmi kiadások és a magasabb kamatterhek miatt.

Címlapkép forrása: EU