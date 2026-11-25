A brüsszeli testület a Pornhub, a Stripchat, az XNXX és az XVideos működését vizsgálja a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) megsértésének gyanújával. A 2024-ben teljeskörűen hatályba lépett rendelet szigorú gyermekvédelmi előírásokat tartalmaz, az érintett oldalakon azonban a kiskorúak eddig egyetlen kattintással, az életkoruk puszta megerősítésével hozzáférhettek a pornográf tartalmakhoz.

A vizsgálat része annak az átfogó európai törekvésnek, a KIDS Actnek a része, amely egyebek mellett a közösségi média, bizonyos játékplatformok és a mesterséges intelligencián alapuló chatbotok használatát is megtiltaná a 13 éven aluliak számára.

A tavaly májusban indult eljárás során a négy szolgáltató már benyújtott egy közös javaslatcsomagot a problémák orvoslására, ám uniós tisztviselők szerint az Európai Bizottság ezeket a vállalásokat nem találta elégségesnek. Bár a felek jelenleg is tárgyalnak a további lehetséges intézkedésekről, a platformok a korábbi mulasztásaik miatt már biztosan pénzbírságra számíthatnak.

Az uniós digitális szabályok megsértése esetén a szankció elméletileg a vállalatok globális árbevételének 6 százalékát is elérheti, még ha a gyakorlatban ritkán is szabnak ki ekkora összeget.

A vizsgálattal párhuzamosan az Európai Unió egy olyan egységes életkor-ellenőrző alkalmazást fejleszt, amellyel a digitális platformok – köztük a felnőtt-tartalmakat kínáló oldalak – úgy győződhetnek meg a felhasználók koráról, hogy közben nem jutnak hozzá egyéb személyes adatokhoz. Mivel ennek a technológiának a bevezetése még időt vesz igénybe, a Bizottság most olyan átmeneti megoldásokról egyeztet az érintett cégekkel, amelyekkel a végleges rendszer indulásáig is elkerülhetik az újabb büntetéseket.

A tárgyalások során az érintett szolgáltatók felvetették, hogy a túlságosan szigorú ellenőrzés a kevésbé ismert, kisebb pornóoldalakra terelheti a felnőtt felhasználókat, ahol lazábbak a belépési feltételek. Ennek megelőzése érdekében az uniós tagállamok a brüsszeli vizsgálattal egy időben, saját nemzeti hatáskörükben összehangolt fellépést indítottak a kisebb platformok ellen is.

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