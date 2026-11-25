Az Európai Parlament végleg jóváhagyta az unió 2027-es költségvetését szerdán Strasbourgban. A jelenlegi hétéves ciklus utolsó évében az EU 199,7 milliárd euró értékben vállalhat új kötelezettséget, miközben kifizetésekre 211,5 milliárd euró áll rendelkezésre. Az új vállalások kerete az unió bruttó nemzeti jövedelmének 0,99 százalékát teszi ki. (A két összeg azért tér el, mert az uniós programok finanszírozása gyakran több évre nyúlik – a szerk.)
A 2027-ben odaítélt támogatások egy részét csak később utalják át, miközben jövőre korábbi években vállalt kötelezettségek után is fizet az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság.
A parlamenti képviselők 406 igen és 184 nem szavazattal, 69 tartózkodás mellett fogadták el a tagállamokkal november 11-én kötött megállapodást.
A Tanács hétfőn hagyta jóvá az alkut, Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke a szerdai szavazás után írta alá a költségvetést.
A parlament az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest 300 millió euró többletforrást ért el a tárgyalásokon.
Ebből 39 millió euróval több jut az EU déli és keleti szomszédságának támogatására, 30–30 millióval pedig a humanitárius segítségnyújtásra, illetve a határigazgatási és migrációkezeléssel kapcsolatos feladatokra.
A közlekedési és energiahálózatok fejlesztésére 22,5 millió euróval, a Horizont Európa kutatási programra 21,5 millióval, az Erasmus+ programra 14 millióval, az uniós polgári védelmi mechanizmusra pedig 13,5 millióval több jut. A katonai mobilitás, valamint a klíma- és környezetvédelem kerete egyaránt 10 millió euróval nő a bizottsági tervezethez képest.
A járvány utáni helyreállítási program finanszírozására felvett közös uniós adósság költségei 4,9 milliárd euróval haladják meg a tervezettet.
A többletet egy korábban elfogadott, többlépcsős eljárásban fedezik, hogy megóvják a kiemelt uniós programok forrásait. Az Ukrajnának nyújtott uniós hitel adósságszolgálatára külön 650 millió eurót irányoztak elő.
A parlamenti vitában már a 2028-ban induló költségvetési ciklus mozgástere is szóba került, amelyről Nils Ušakovs, a 2027-es büdzsé parlamenti jelentéstevője azt mondta, hogy az alkuval sikerült visszafordítani a tagállamok által javasolt egymilliárd eurós csökkentést, a 0,99 százalékos keret azonban szerinte így is szűk az EU nemzetközi ambícióihoz. Johan Van Overtveldt, az EP költségvetési bizottságának elnöke úgy látja, a jelenlegi hétéves keret kevés lehetőséget ad arra, hogy az unió többet fordítson védelemre, biztonságra, innovációra és energiára.
Címlapkép forrása: EU
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