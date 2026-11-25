Európa részt vesz az ukrajnai béketárgyalások következő fordulóján, Oroszország szándékait pedig az mutatja majd meg, hogy kész-e télen leállítani az energetikai létesítmények elleni támadásokat – jelentette ki Ursula von der Leyen az Európai Parlament strasbourgi vitájában. Az Európai Bizottság elnöke szerint az orosz offenzíva megtorpant, ezért Moszkva szeptember óta több mint ezer csapást mért az ukrán infrastruktúrára, hogy megtörje a lakosság elszántságát. Ukrajna 2027-es, mintegy 70 milliárd eurós finanszírozási hiányából az EU 45 milliárdot fedezne, a hétfőn elfogadott 22. szankciós csomag pedig további orosz bankokat és az árnyékflotta több mint 70 hajóját sújtja. Von der Leyen szerint még idén megnyílhat Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak utolsó két témaköre.

Európa részt vesz az ukrajnai béketárgyalások következő fordulóján, Oroszország tárgyalási szándékát pedig azon lehet majd lemérni, hogy kész-e télen felfüggeszteni az energetikai létesítmények elleni támadásokat, és elfogad-e egy fegyvernyugvást a fekete-tengeri élelmiszerexport biztonsága érdekében – közölte Ursula von der Leyen szerdán az Európai Parlament strasbourgi vitájában. Az Európai Bizottság elnöke szerint Ukrajna biztonsága közvetlenül érinti Európa biztonságát is.

Von der Leyen szerint az orosz offenzíva megtorpant, adatai szerint az orosz hadsereg szeptemberben és októberben több területet veszített, mint amennyit elfoglalt, és csak októberben meghaladta az 50 ezret a halottak és sebesültek száma az orosz oldalon.

Moszkva eközben szeptember óta több mint ezer csapást mért az ukrán infrastruktúrára, köztük erőművekre, fűtési rendszerekre és vízellátó létesítményekre. „Putyin a harctéren nem tudja megtörni Ukrajna ellenállását. Ezért inkább az ukránok elszántságát próbálja megtörni. Nem fog sikerülni” – fogalmazott.

Ukrajna idei finanszírozása biztosított, 2027-re azonban mintegy 70 milliárd euró hiányzik, míg a Bizottság múlt héten bemutatott javaslata ebből 45 milliárd eurót fedezne. Kijev 20 milliárdot kapna a költségvetés működtetésére és 25 milliárdot katonai célokra, a fennmaradó mintegy 25 milliárdot a nemzetközi partnerektől várják. Ukrajnának csak akkor kellene törlesztenie, ha Oroszország már megtérítette az általa okozott háborús károkat.

Von der Leyen szerint Európa a háború kezdete óta több mint 235 milliárd euróval támogatta Ukrajnát.

A hétfőn elfogadott 22. uniós szankciós csomag mintegy 60 orosz bankra terjeszti ki a tranzakciós tilalmat, és tovább korlátozza az európai cégek részvételét az orosz energetikai infrastruktúra fejlesztésében és karbantartásában. Az EU az orosz árnyékflotta több mint 70 hajóját vette szankciós listára. Az Európai Bizottság emellett az összes Oroszországban biztosított tartályhajóra tilalmat javasol, és uniós vízumtilalmat vezetne be azokkal szemben, akik jelenleg az orosz fegyveres erőknél szolgálnak, vagy korábban ott szolgáltak.

Von der Leyen szerint még idén megnyílhat az utolsó két témakör Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásain. A háború utáni újjáépítésben Európa vezető szerepet vállalna, a békemegállapodásnak pedig az elnök szerint meg kell őriznie Ukrajna szuverenitását, és hosszú távú biztonsági garanciákat kell nyújtania az országnak.

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