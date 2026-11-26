Magyarország első fokon elvesztette a komáromi Monostori híd uniós támogatása miatt indított pert. A magyar állam 2025 februárjában 53,85 millió eurót, mai árfolyamon mintegy 20,2 milliárd forintot fizetett vissza az uniónak.

A 2020-ban átadott Duna-hidat a Hídépítő Zrt. és a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Mészáros és Mészáros Kft. konzorciuma építette,

és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 2020-ban kezdte vizsgálni a közbeszerzést.

A szervezet megállapítása szerint az ajánlatkérő szabálytalanul zárta ki a legolcsóbb ajánlatot benyújtó olasz–szlovák konzorciumot, ami jelentősen megdrágította a beruházást. Az uniós támogatást kezelő végrehajtó ügynökség, a CINEA ezért a teljes kivitelezési szerződés költségét elszámolhatatlannak minősítette.

A magyar kormány aránytalannak tartotta a visszakövetelt összeget, és az Európai Bizottságtól kérte a döntés felülvizsgálatát. Az Európai Bizottság ezt elutasította, a kormány pedig pert indított, de

az uniós Törvényszék szerint a CINEA szerződő félként kérte vissza a pénzt, ezért Magyarországnak szerződéses jogvitát kellett volna indítania.

A testület a közbeszerzés szabályosságát és a visszakövetelés arányosságát így érdemben nem vizsgálta.

Most a bírósági döntés miatt visszafizetett összeg egyelőre az uniónál marad, a perköltséget Magyarország viseli. Az időközben már Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint az ítélet indoklása alapján mérlegeli a fellebbezést és egy esetleges választottbírósági eljárás megindítását.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba